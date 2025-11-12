《新聞女王2》「小天」谷婭溦加入無綫11年終獲重用 度身訂造鄉音記者司徒蕊天
《新聞女王2》谷婭溦飾「小天」試煉演技
在《新聞女王2》第3至6集中，谷婭溦飾演的「小天」將在兩個單元故事中擔任重要角色。在「AI文慧心」單元故事中，小天還會有一個來自工程部的拍檔角色Buck，由涂毓麟Oscar飾演，原來不被張家妍看好的小天，在《新聞女王2》第4集與第6集連續兩次憑個人之力拯救SNK，是推動劇情發展的重要人物。這次演出對谷婭溦來說意義重大，因為她在劇集演出方面經驗有限，僅於2021年演過《愛上我的衰神》。她透露：「原本之前陳展鵬、吳若希、蔡潔嘅《香港人在北京》都有傾過我嘅，不過因為某啲原因就冇拍到。」
新聞女王2 蔣祖曼、谷婭溦、夏文汐加盟 新登場角色人物關係及劇情重點
谷婭溦加入TVB 11年終獲重用
谷婭溦在《新聞女王2》中飾演實習記者「小天」，角色設定為單純追夢、不在乎名利、不工於心計的新來港記者，上司是李施嬅和黃宗澤。這位籍貫湖北武漢的藝人，2014年底趁放假由內地來香港親戚家投宿時，獲何哲圖賞識以「踢館者」身份參與《超級巨聲4》，更獲得亞軍佳績，自此以歌手身份簽約TVB。加盟無綫11年來，谷婭溦是曾志偉入主TVB後與余詠珊權鬥敗走留下的「生還者」，今次終於獲得重要角色機會。
谷婭溦轉戰《中年好聲音4》評審工作增曝光
除了《新聞女王2》的演出機會外，谷婭溦在11月底亦會在逢周日晚上的《中年好聲音4》擔任評審工作。過去在《中年好聲音》擔任導師期間，她已有「小辣椒」之稱，以直率風格見稱。接下來的時間她將有不少曝光機會，這對她的演藝事業發展來說是重要轉捩點。從歌手身份轉戰演員及評審工作，谷婭溦正逐步擴展自己在娛樂圈的發展空間。
網民期待司徒蕊天演技表現
《新聞女王2》播出後，網民對谷婭溦的演出表現十分關注。有觀眾留言表示：「終於見到谷婭溦拍劇，期待佢嘅表現！」亦有網民指出：「小天呢個角色好適合佢，單純嘅感覺好自然。」不少粉絲都為她能夠獲得重要角色機會感到高興，認為經過11年的等待，谷婭溦終於有機會在劇集中展現演技實力。部分網民更表示會追看《新聞女王2》，專門留意她的演出表現。