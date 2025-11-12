《新聞女王2》「小天」谷婭溦加入無綫11年終獲重用 度身訂造鄉音記者司徒蕊天

《新聞女王2》第3集新增三位SNK實習生角色，其中由谷婭溦飾演的「小天」備受關注。這位加入TVB已11年的藝人，今次罕有參與劇集拍攝，度身訂造新來港實習記者角色，在「業主天台脅持案」及「AI文慧心」兩個單元故事中都有突出表現。谷婭溦的演藝路程充滿起伏，從歌手身份轉戰演員，背後故事令人意外。