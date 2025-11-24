《新聞女王2》彩蛋番外篇曝光！何依婷驚喜現身開解佘詩曼 網民猜測《新聞女王3》走向

《新聞女王2》昨日在內地平台率先上架大結局，製作團隊再次為附費用戶觀眾送上驚喜「番外篇」彩蛋。繼第一季結尾預告黃宗澤加入的彩蛋後，今次彩蛋內容更加豐富，涉及多個角色的刪剪片段以及後續發展。其中最令劇迷驚喜的是何依婷飾演的徐曉薇突然回歸，與佘詩曼上演感人對手戲，引發網民熱烈討論是否為《新聞女王3》鋪路。