《新聞女王2》彩蛋番外篇曝光！何依婷驚喜現身開解佘詩曼 網民猜測《新聞女王3》走向
彩蛋1. 何依婷徐曉薇驚喜回歸溫暖開解Man姐
在約一分鐘的彩蛋片段中，Man姐文慧心在海邊咖啡館獨自沉思，撐著透明雨傘的徐曉薇突然出現。久別重逢的徐曉薇一改昔日偏執，變得溫柔成熟，她對Man姐說「每個人都有自己的情緒問題，只是timing不一樣」，勸說Man姐不要將所有重擔都扛在肩上。徐曉薇更溫暖承諾「你在前面跑，我在後面支持你」，深深觸動了Man姐，讓她一度懷疑眼前是否只是幻覺。最終Man姐作勢想打她一巴掌，其後輕撫著徐曉薇臉頰，兩人相視而笑。
彩蛋2. 佘詩曼被催眠發惡夢譚俊彥陪伴送擁抱
彩蛋中還展示了Man姐被催眠發惡夢的情節，譚俊彥飾演的陳子傑在身邊陪伴並送上擁抱。這個畫面讓網民大為感動，留言表示「心結真真實實soulmate來的，唯一可以讓文慧心撒嬌打趣暴露脆弱的人」，更稱讚「兩季都認證的Man姐靈魂伴侶」。陳子傑的溫柔陪伴成為Man姐在困難時刻的重要支撐，展現了兩人深厚的情感連結。
彩蛋3. 曾文心狼狗撞Man姐落海驚險一幕
彩蛋片段中出現了驚險場面，曾文心飾演的狼狗將佘詩曼飾演的Man姐撞下海。這個突如其來的意外為劇情增添了緊張感，也讓觀眾為Man姐的安危捏一把汗。這個情節的設置暗示著第三季可能會有更多危險和挑戰等待著新聞界的眾人，為後續劇情發展埋下伏筆。
彩蛋4. 李張家妍與邵律師撒糖拖手
感情線方面，彩蛋展示了李施嬅飾演的張家妍與高鈞賢飾演的邵律師的甜蜜互動。兩人拖手的畫面讓劇迷大呼甜蜜，為這對CP送上祝福。這個溫馨的情節為整部劇增添了浪漫色彩，也讓觀眾看到在新聞界的激烈競爭中，愛情依然能夠綻放。
彩蛋5. Ivan要求進入KK園遭古肇華反對
彩蛋還揭露了一個重要訊息，原來黃宗澤飾演的古肇華曾堅決反對何廣沛飾演的Ivan進入詐騙園區。這個番外篇內容為劇情增添了更多層次。
彩蛋6. 尚未公開
彩蛋7. 尚待揭曉
網民熱議彩蛋內容猜測《新聞女3》劇情走向
彩蛋播出後，網民紛紛在社交平台討論劇情發展。有網民表示「何依婷回歸太驚喜了，師徒情深真的很感人」，也有人猜測「這些彩蛋肯定是為第三季鋪路」。不少劇迷對徐曉薇的成長和轉變表示讚賞，認為她從第一季的偏執變得溫柔成熟，角色發展很有層次。網民普遍期待製作團隊能夠盡快開拍第三季，繼續這個精彩的新聞界故事。
