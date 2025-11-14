《新聞女王2》李施嬅惡鬥王敏奕｜師徒主播Tone正面對決 網民狂Loop：好聽到上癮！
昨晚聯播世紀對決 李施嬅王敏奕主播Tone大比併
昨晚（13日）播出的《新聞女王2》中，因業主立案法團事件，SNK與公開平台破天荒聯合直播，將劇情推向高峰。劇中兩大焦點人物，張家妍（李施嬅飾）與劉艷（王敏奕飾）分別坐上主播台，上演一場精彩絕倫的主播Tone對決。李施嬅聲線一貫成熟穩重，節奏控制得宜，盡顯首席女主播的知性與霸氣；而首度正式擔正主播的王敏奕則展現出青春可人的一面，聲線甜美悅耳，為緊張的新聞播報增添一抹亮色，兩師徒的隔空較量火花四濺，讓觀眾看得相當投入。
李施嬅主播Tone再升呢 王敏奕盡得師傅真傳
回帶到第一季《新聞女王》，李施嬅飾演的張家妍以一句流利英語「Today’s big question, is the prime minister stepping down?」驚艷觀眾，其專業主播Tone早已備受好評。來到第二季，她的表現再度升華，無論是聲線、節奏還是神態都更上一層樓，完美還原真實主播的風采。而上季仍是張家妍徒弟的劉艷（王敏奕飾），今季終於坐上主播台，其表現亦未有讓觀眾失望，像真度極高的主播Tone獲網民大讚，更笑言她「果然盡得（上季）師傅張家妍真傳，報得好好聽」，青出於藍的架勢十足。
網民洗版式激讚李施嬅：聽到起雞皮！
兩位女主角的精彩表現引發網民洗版式討論，輿論幾乎一面倒地給予高度評價。對於李施嬅再度進化的主播Tone，網民紛紛留言激讚：「好聽到會聽上癮」、「第一季水平已經很高，依家第二集沒有最高只有更高，厲害」、「真的好像在看新聞啊，太強了！一定下了很多功夫去學習」。而王敏奕的表現同樣收穫大量好評，不少網民表示要瘋狂重溫她的播報片段：「Venus 把聲都好好聽」、「聲同樣都一樣咁甜」、「瘋狂 Loop 緊 Venus 報新聞」，可見兩人的努力已成功獲得觀眾肯定。
劇情取材真實事件 拆解神秘Cicada 3301謎題
除了主播對決，昨晚劇情另一焦點是Man姐（佘詩曼飾）為解決資金問題，將目標轉向一個名為「Cicada」的神秘解謎網站，成功解謎即可獲得百萬美元獎金。原來這個情節並非憑空虛構，而是取材自真實的網絡謎題事件《蟬 3301》（Cicada 3301）。此謎題在2012至2014年間出現，被譽為「網際網路五大最可怕的未解之謎」之一，現實中旨在招募全球頂尖的密碼學人才，並無任何獎金。劇集巧妙地將此真實事件融入劇情，大大增加了故事的追看性與神秘感。