《新聞女王2》李施嬅惡鬥王敏奕｜師徒主播Tone正面對決 網民狂Loop：好聽到上癮！

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情再掀高潮，昔日師徒李施嬅與王敏奕竟在直播中正面交鋒！兩人分別代表SNK及公開平台，以主播身份進行世紀對決，李施嬅的沉穩聲線與王敏奕的甜美聲線形成強烈對比，場面極具張力。這場主播Tone大比併瞬間引爆網絡討論，究竟誰的表現更能俘虜觀眾的心？