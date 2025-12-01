新聞女王2｜林俊其1個小動作變「奶寶」親解與黃宗澤關係 喜獲狂粉AI改圖！

《新聞女王2》林俊其近日因為一個小動作在網上爆紅，更被網民封為「最強奶寶」。這位TVB新晉演員在劇中黃宗澤（飾Kingston）的助手，但原來他在現實中也有一個特殊任務，令網民笑翻天。究竟這個令人意想不到的稱號是如何誕生的，背後又有什麼有趣故事！？

林俊其親自回應奶寶稱號由來

林俊其接受傳媒訪問時主動解釋這個爆笑稱號的來源。他表示看到網民的留言後覺得非常有趣，於是決定親自回應澄清。原來網民將他與劇中其他角色作比較，林俊其透露自己在劇組的真實工作內容，原來除了處理Kingston的大小業務外，還有一個非常特別的任務。「我知好多人都話我同黃宗澤係CP，多謝大家留意到我。我見過一個網上留言好好笑嘅，佢話：『Man姐有Ivan呢個床寶，咁Kingston個床寶係唔係Kris呢？』，咁我覺得好搞笑就回咗一句：『我不是床寶，我是奶寶』。因為我除咗幫Kingston處理大小業務，仲有一個好重要嘅動作，就係幫Kingston遞奶，同埋幫佢儲起佢啲奶！」 林俊其續指劇內劇外都非常享受和Bosco的同場時光：「我企晌Bosco隔籬，會感受到佢演戲嘅節奏，同埋氣勢各樣嘢都係好正，真係齋睇都學到好多嘢！」並笑言「遞奶動作」，其實是Bosco溫提他加入角色設計中、Bosco果然相當有心。

林俊其幽默感爆棚 粉絲AI改圖腦補末曝光劇情

林俊其的幽默回應在社交媒體上獲得大量網民支持和讚賞。不少網民留言表示「林俊其好有幽默感」、「奶寶稱號太搞笑了」、「佢咁樣回應真係好親民」。有網民更笑言「以後睇《新聞女王2》都會諗起奶寶呢個稱號」，可見這個有趣的互動已經成為劇集熱門話題，更有狂粉將兩位男藝人用AI改圖，變成錫錫畫面幾可亂真！雖然佢哋嘅戲份星期五先播出，但已有唔少改圖腦補「錫錫」劇情，認真爆笑！

新聞女王2 林俊其 林俊其在《新聞女王2》中飾演Kingston助手（圖片來源：TVB）
林俊其在《新聞女王2》中飾演Kingston助手（圖片來源：TVB）
新聞女王2 林俊其 林俊其幽默回應網民留言獲讚賞（圖片來源：魔方傳媒）
林俊其幽默回應網民留言獲讚賞（圖片來源：魔方傳媒）
新聞女王2 林俊其 林俊其坦言幫Kingston遞奶是重要任務（圖片來源：TVB）
林俊其坦言幫Kingston遞奶是重要任務（圖片來源：TVB）
新聞女王2 林俊其 《新聞女王2》播出後話題不斷（圖片來源：TVB）
《新聞女王2》播出後話題不斷（圖片來源：TVB）
新聞女王2 林俊其 有狂粉將二人用AI改圖，將佢哋變成CP！（圖片來源：AI生成圖片）
有狂粉將二人用AI改圖，將佢哋變成CP！（圖片來源：AI生成圖片）
新聞女王2 林俊其 真係好似真咁，不過呢張黃宗澤變咗樣！（圖片來源：AI生成圖片）
真係好似真咁，不過呢張黃宗澤變咗樣！（圖片來源：AI生成圖片）
新聞女王2 林俊其 粉絲利用AI做圖腦補末曝光劇情！認真爆笑！（圖片來源：AI生成圖片）
粉絲利用AI做圖腦補末曝光劇情！認真爆笑！（圖片來源：AI生成圖片）
新聞女王2 林俊其 林俊其在IG自稱是Kingston 背後既男人Marco！（圖片來源：林俊其IG）
林俊其在IG自稱是Kingston 背後既男人Marco！（圖片來源：林俊其IG）
新聞女王2 林俊其 更有網友再一次認錯林俊其是王浩信，以為視帝客串《新聞女王2》！（圖片來源：網上圖片）
更有網友再一次認錯林俊其是王浩信，以為視帝客串《新聞女王2》！（圖片來源：網上圖片）

圖片來源：TVB、魔方傳媒、AI生成圖片

