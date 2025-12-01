新聞女王2｜林俊其1個小動作變「奶寶」親解與黃宗澤關係 喜獲狂粉AI改圖！

《新聞女王2》林俊其近日因為一個小動作在網上爆紅，更被網民封為「最強奶寶」。這位TVB新晉演員在劇中黃宗澤（飾Kingston）的助手，但原來他在現實中也有一個特殊任務，令網民笑翻天。究竟這個令人意想不到的稱號是如何誕生的，背後又有什麼有趣故事！？