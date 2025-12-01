新聞女王2｜林俊其1個小動作變「奶寶」親解與黃宗澤關係 喜獲狂粉AI改圖！
廣告
《新聞女王2》林俊其近日因為一個小動作在網上爆紅，更被網民封為「最強奶寶」。這位TVB新晉演員在劇中黃宗澤（飾Kingston）的助手，但原來他在現實中也有一個特殊任務，令網民笑翻天。究竟這個令人意想不到的稱號是如何誕生的，背後又有什麼有趣故事！？
林俊其親自回應奶寶稱號由來
林俊其接受傳媒訪問時主動解釋這個爆笑稱號的來源。他表示看到網民的留言後覺得非常有趣，於是決定親自回應澄清。原來網民將他與劇中其他角色作比較，林俊其透露自己在劇組的真實工作內容，原來除了處理Kingston的大小業務外，還有一個非常特別的任務。「我知好多人都話我同黃宗澤係CP，多謝大家留意到我。我見過一個網上留言好好笑嘅，佢話：『Man姐有Ivan呢個床寶，咁Kingston個床寶係唔係Kris呢？』，咁我覺得好搞笑就回咗一句：『我不是床寶，我是奶寶』。因為我除咗幫Kingston處理大小業務，仲有一個好重要嘅動作，就係幫Kingston遞奶，同埋幫佢儲起佢啲奶！」 林俊其續指劇內劇外都非常享受和Bosco的同場時光：「我企晌Bosco隔籬，會感受到佢演戲嘅節奏，同埋氣勢各樣嘢都係好正，真係齋睇都學到好多嘢！」並笑言「遞奶動作」，其實是Bosco溫提他加入角色設計中、Bosco果然相當有心。
林俊其幽默感爆棚 粉絲AI改圖腦補末曝光劇情
林俊其的幽默回應在社交媒體上獲得大量網民支持和讚賞。不少網民留言表示「林俊其好有幽默感」、「奶寶稱號太搞笑了」、「佢咁樣回應真係好親民」。有網民更笑言「以後睇《新聞女王2》都會諗起奶寶呢個稱號」，可見這個有趣的互動已經成為劇集熱門話題，更有狂粉將兩位男藝人用AI改圖，變成錫錫畫面幾可亂真！雖然佢哋嘅戲份星期五先播出，但已有唔少改圖腦補「錫錫」劇情，認真爆笑！
圖片來源：TVB、魔方傳媒、AI生成圖片資料或影片來源：原文刊於新假期