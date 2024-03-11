官方宣布《新聞女王2》將開拍 逾10部港劇將強勢登場
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電視廣播有限公司（TVB）與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷，繼去年簽署約值人民幣7億元的合作框架協議後，雙方攜手打造的《新聞女王》一經推出便迅速成為內地和香港的市場焦點，線上線下好評如潮，其獨特鮮明的角色和引人入勝的敘事手法，在內地市場中再次把港劇的關注度推向高峰。該劇在收視上表現卓越，連續5周蟬聯收視冠軍，並於同年在香港地區創下Google節目類搜尋量最高紀錄，同時在優酷平台上也取得極高的預約率、點擊率和討論度。
為進一步加強雙方合作關係，TVB集團今日宣佈與優酷再簽訂深度合作框架協議。合作協議中的其他項目《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《黑色月光》，目前正在後期製作階段，預計於今年下半年播出。另外，《巨塔之后》將於四月開始拍攝，其他三部劇集包括《正義女神Themis》、《模仿人生》及《夫妻的博弈》也會陸續在今年下半年開始製作。
另外，其中仲包括萬眾期待的《新聞女王》系列續集，《新聞女王2》預計將在明年年初開機拍攝，大家敬請期待啦！
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圖片來源：TVB