新聞女王2｜王敏奕出場即贏民心封「零死角」 親揭眼鏡真相 14歲「箍牙妹」樣曝光！

TVB台慶劇《新聞女王2》首播當晚，王敏奕飾演的網媒創辦人「劉艷」一出場即成全場焦點，復古三連環髮型配上小雲眼鏡的造型，加上呆萌可愛的演繹方式，瞬間俘虜大批觀眾，網民洗版留言大讚「零死角演技」「單純到爆燈」，劇集熱度急升。而現實中的王敏奕從中學開始對演戲很有熱誠，曾參演香港電台的經典節目《過渡青春》，當年只得14歲的她滿臉稚氣仲箍緊牙的模樣曝光！