新聞女王2｜王敏奕出場即贏民心封「零死角」 親揭眼鏡真相 14歲「箍牙妹」樣曝光！
新聞女王2｜復古造型成焦點 配小雲眼鏡勁搶鏡
王敏奕今次以復古造型示人，將頭髮紮成三個連環髮髻，再配上充滿懷舊感的小雲眼鏡框，成功塑造出「單純劉艷」的書卷氣質。呢個造型一出場即成為網民熱議焦點，有觀眾形容「造型超有90年代feel」「眼鏡框好襯佢個樣」。造型團隊明顯花盡心思，將角色的純真特質透過外型完美呈現，令觀眾一見難忘。
王敏奕親揭眼鏡真相承認患散光需配真眼鏡
在宣傳活動上，王敏奕坦承自己確實有近視問題，上季開始已經使用私人眼鏡拍攝《新聞女王》。她解釋：「係呀拍戲係真眼鏡因為我自己配咗副眼鏡，造型之後我覺得自己真係啱嘅話，自己再配一副真嘅眼鏡就帶得舒服，所以嗰段時間係好舒服可以帶住個眼鏡做戲！」她更透露自己從小當模特兒，懷疑長期受燈光影響患有散光，「揸車要戴眼鏡」。
網民洗版激讚「零死角」贏民心
《新聞女王2》首播後，社交平台即湧現大量討論，網民紛紛大讚王敏奕表現出色。有觀眾留言「王敏奕今次真係零死角」「呆萌樣太可愛喇」「三連環髮型+小雲眼鏡絕配」，亦有人表示「佢演單純角色好有說服力」「睇佢演戲好舒服」。不少網民更將王敏奕的造型截圖分享,引發「復古look熱潮」討論。有資深劇迷指出「王敏奕今次角色發揮空間大好多」「終於俾到佢演主要角色」，可見觀眾對佢嘅期待值甚高，而佢亦不負眾望交出亮眼成績單。
王敏奕14歲青澀箍牙樣曝光
王敏奕從中學開始對演戲很有熱誠，課餘擔任過兼職模特兒外，還曾參演香港電台的經典節目《過渡青春》，在劇中飾演的角色與她本人英文名一樣叫Venus，片段中的她亦一臉稚氣還帶點嬰兒肥，當年應該正在箍牙，樣子相當可愛。
新聞女王｜王敏奕劇中造型將大翻生
在《新聞女王》中王敏奕飾演的新丁記者「劉艷」出場造型就充滿土氣，戴著黑色方眶眼鏡，經常紮起馬尾，以及穿著普通帽衣非常不起眼。不過監制當然不會浪費王敏奕本身的美貌，根據最新的劇情，王敏奕已獲得機會坐直播室報道新聞，而且根據早前官方發放的宣傳照中，王敏奕在之後的劇情應該會有個造型大翻身，就像少女時期的箍牙小妹王敏奕一樣，搖身一變成今日美麗大方的總經理「新抱」。
新聞女王｜王敏奕怒剪頭髮爆喊戲勁搶鏡
TVB台慶劇《新聞女王》日前播出的第10集中，王敏奕飾演對採訪新聞充滿熱誠的新丁記者「劉艷」在報道期間，因被高海寧斥責後，怒衝入廁所將自己頭髮剪短，由長髮變短髮，隨即成為網民熱話，事後更被飛爺（鄧智堅飾）照肺，不過獲張家妍（李施嬅飾）力撐而成功過骨。王敏奕之後報道元旦BB新聞，又再次惹是非，引起軒然大波。
王敏奕14歲賺錢撐起單親家 被封「絕世乖女」
王敏奕於廣東惠州出生，在她1歲時隨父母移居香港並在柴灣公屋定居。她的童年經歷了父母的離異，從此與母親相依為命。在她14歲時，她開始擔任模特兒以賺取收入，以分擔家庭的負擔。在母親再婚後，她更加身兼母職，用心照顧同母異父的弟弟，更被傳媒封為「絕世乖女」。
隨著她的演藝事業開始發展有起色，曾演出電影《烈日當空》。她曾是其前經理人、導演麥曦茵的御用演員，並獲對方幫助下遠赴紐約修讀電影及戲劇課程。王敏奕非常孝順，經常帶著母親和弟弟一起旅行。每次在採訪中提到母親，她都會眼濕濕，她曾指最大願望就是讓母親能夠退休享受幸福生活。即使曾國祥曾經宣稱不婚主義，但他也被王敏奕這位乖巧孝順的女孩所吸引，放棄了不婚的念頭。
王敏奕「M Club」成功彈起！
2014年，TVB劇集《女人俱樂部》首播，這部劇以青春活力的「M Club」好睇在由八十年代拍到現代，懷舊又經典嘅服飾完全召喚一代人嘅集體回憶，而一班少女演員亦因此成為閨蜜，而當時初出茅廬的王敏奕是其中的一員，亦憑此劇成功走進公仔箱！
王敏奕曾驚傳婚變 突然刪走結婚相
王敏奕（Venus）和曾國祥（Derek）於2019年在日本北海道舉行婚禮，當日王敏奕更在網上公開與老公的「紋身戒指」，非常甜蜜！但早前王敏奕IG的結婚相突然失蹤，連名都改埋，驚傳婚變！
王敏奕驚現三大離婚跡象
王敏奕與曾國祥結婚之後，在人前一直表現得非常甜蜜，但早前曾經突然傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！
王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心
有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕離自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆，至於刪走結婚相及改名一事則未有解釋。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。