前TVB主播狠批《新聞女王2》離地 揭直升機採訪真相 回憶驚險採訪經歷

《新聞女王2》11月10日在TVB正式首播，前TVB主播胡朗軒昨晚第一集後，在社交平台發表專業短評，直指劇中佘詩曼乘坐直升機高空直播的情節「離地」。胡朗軒以業內人士角度分析，現實中租用直升機成本極高，加上攝影器材和傳訊設備，根本無法由一個記者獨力完成。他的專業見解引發網民熱烈討論，不少人認同現今媒體生態已無資源支撐如此重本的採訪方式。

胡朗軒揭直升機採訪成本驚人

胡朗軒在社交平台詳細解釋，劇中文慧心乘坐直升機進行高空直播的場面雖然震撼，但在現實中幾乎不可能實現。他指出租用直升機成本極高，還需要專業攝影器材和TVU傳訊設備將訊號傳回電視台，「好難就咁一個記者就可以one man band做晒所有嘢」。胡朗軒更提到現今媒體生態資源緊絀，根本無法負擔如此昂貴的採訪方式，與十幾年前的情況截然不同。

前主播回憶真實直升機採訪經歷

胡朗軒在留言中提及，香港新聞界確實曾經使用直升機和吊臂等傳統高空採訪手法，包括2003年屯門公路雙層巴士墜坡事故和2012年唐英年大宅僭建風波。他特別澄清當年屯門公路意外確實動用了直升機拍攝，但唐英年大宅事件則主要使用吊臂車。胡朗軒表示，現時媒體更常採用航拍機、在附近高樓大廈拍攝或直接上網搜尋片段等較經濟的方式，但承認這些貼地做法用來拍劇集確實不夠好看。

網民認同現實與劇集存在差距

網民對胡朗軒的專業分析反應熱烈，不少人認同《新聞女王2》的情節與現實存在明顯差距。有網民表示「新聞女王完全唔可以用香港嘅商業生態環境模式思考，否則會覺得極度不合理」，並指出劇集本身是參考美劇製作。另有網民提到以前地產商會定期租用直升機邀請傳媒拍攝新樓盤外貌，但現在這些做法已經絕跡。部分網民則持較寬容態度，認為「睇劇何必太認真」，建議將劇集當作平行時空的香港來欣賞。

建議開設行內真實經歷分享系列

討論期間，有網民建議胡朗軒開設系列分享當年做主播的趣事，或比較現實與《新聞女王》劇情的差異。胡朗軒對此表示贊同，但暗示業內也有不少不便公開的內幕。網民紛紛表示期待，認為前線新聞工作者的真實經歷會比劇集更加精彩。整個討論充分展現了專業人士對行業現況的深度見解，以及觀眾對真實新聞工作的好奇心。

新聞女王2 胡朗軒 前TVB主播胡朗軒（圖片來源：IG@hin_francis_wu）
新聞女王2 胡朗軒 胡朗軒揭直升機採訪成本驚人（圖片來源：threads）
新聞女王2 胡朗軒 2003年屯門公路雙層巴士墜坡事故就是使用直升機拍攝（圖片來源：threads）
新聞女王2 胡朗軒 2003年屯門公路雙層巴士墜坡事故就是使用直升機拍攝（圖片來源：threads）
新聞女王2 胡朗軒 唐英年大宅事件則主要使用吊臂車（圖片來源：threads）
新聞女王2 胡朗軒 （圖片來源：佘詩曼IG）
新聞女王2 胡朗軒 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 胡朗軒 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 胡朗軒 （圖片來源：TVB）
