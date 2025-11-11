前TVB主播狠批《新聞女王2》離地 揭直升機採訪真相 回憶驚險採訪經歷

《新聞女王2》11月10日在TVB正式首播，前TVB主播胡朗軒昨晚第一集後，在社交平台發表專業短評，直指劇中佘詩曼乘坐直升機高空直播的情節「離地」。胡朗軒以業內人士角度分析，現實中租用直升機成本極高，加上攝影器材和傳訊設備，根本無法由一個記者獨力完成。他的專業見解引發網民熱烈討論，不少人認同現今媒體生態已無資源支撐如此重本的採訪方式。