蕭定一負評《新聞女王2》遭網民圍攻 強調自己唔係流量水軍寄生蟲
蕭定一狠批劇集「貫徹TVB不良水準」
蕭定一表示，他曾觀看《新聞女王》第一季約十集後便「棄劇」，認為雖然演員表現出色，但製作與劇本卻不敢認同。他指出，劇集將今時今日電視台描寫成一件「這麼厲害的事」，彷彿全城期待看新聞節目，而且仍在追求「評分」而非點擊率，是一件「Out到爆的事」。他認為第二季基本上與第一季沒有分別，繼續犯下他不喜歡的典型TVB問題。
點評名第二季多個離譜情節
蕭定一在分析影片中，列舉了第二季的「離譜」情節。他以第一集為例，指記者竟然可以放出幾十架無人機，然後被人干擾導致全部墜毀，批評道：「可不可以不要這樣啊 可不可以不要這麼離譜啊」，認為這是毀壞私人財物，處理手法極不合理。他又提到，佘詩曼飾演的失業角色，穿著乾濕褸、長靴有型地坐在男友的車房裡，同樣是令人難以信服的場面。
製作雖好但燈光問題依舊
在製作方面，蕭定一承認佈景做得很好，部分實景亦拍得漂亮，但他對燈光卻「很吃不消」。他批評劇集堅持使用「世界燈」，即是將整個場景打得燈火通明，即使是酒吧場景亦然，直言：「可不可以不要再打世界燈啊 ？ 為什麼要這麼堅持打世界光啊 ？」
熱度大不如前
蕭定一分析指，《新聞女王2》在內地市場的表現是其口碑下滑的證明。他引用數據表示：「《新聞女王2》今次個rating係唔夠上季好」，指出劇集每日的熱度值未能突破9000，反觀第一季曾有約一星期時間超過此數值，認為如果第一季口碑真的好，理應能帶動第二季的收視。
歸咎兩大激氣位
他將問題歸咎於劇集為討好內地觀眾而作出的安排，認為這些情節會令香港觀眾感到「激氣」。他點出兩大問題，第一是「大量內地產品嘅植入」，例如劇中成年人竟在辦公室無故飲用一支牛奶，「嗰啲產品喺香港係冇見過嘅」；第二是劇情安排「連續兩次挽救咗個電視台嘅，都係一人個 fresh grad嘅內地嘅學生」，他認為這種情節有「矯枉過正」之嫌，拍馬屁拍得太誇張。
蕭定一讚賞黃宗澤演技惟劇本仍是致命傷
儘管批評甚多，蕭定一亦有稱讚之處。他特別提到黃宗澤（Bosco）的表現，認為他飾演這類亦正亦邪的角色「真的挺好看的」。不過他重申，劇集最大的問題始終在於製作與劇本，靠的招數依然是「吵吵鬧鬧」，白白浪費了一眾好演員。
網民質疑為蹭流量博大霧
蕭定一的言論引來部分網民不滿，質疑他只是想藉著劇集的熱度博取關注，就似《新聞女王2》入面陳曉華飾演的唐芷瑤一樣靠負評為生，留言指：「如過唔好睇，無流量，你又點會博大霧，黐流量啊！」對此，蕭定一反駁指自己一年評論超過一百部影視作品，並非單純為了「黐流量」。
網民反駁指戲劇本應誇大虛構
不少網民認為，戲劇本來就應與現實有所不同才能吸引觀眾，留言稱：「做戏本来就是要和现实不太相同才吸引到人看，如果要贴近现实不如看记录片好过」。更有網民以其他影視作品為例，指所有法庭戲和警匪片都充滿荒謬之處，若完全寫實只會「悶走哂啲觀眾」。
觀眾搬出《肉蒲團》反寸蕭定一雙重標準
有網民更拿出蕭定一監製的電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》來反駁，指電影中有人體爆炸的誇張情節，質疑他雙重標準。蕭定一則回應指：「古裝奇幻世界，可以同現實嘅新聞世界比較？」，認為兩者不能混為一談。
TVB曾為佘詩曼追討90萬片酬打入稟追討蕭定一
2016年TVB曾與蕭定一的HMV 數碼中國集團對簿公堂，TVB表示佘詩曼於2015年參演《十月初五的月光》電影版額外拍攝了17日，由蕭定一任董事的電影製作公司本應額外支付一百八十七萬元片酬，但該製作公司至今只支付了當中約一半的款項。無綫以佘詩曼的經理人身份入稟區院，向該製作公司追討九十三萬五千元欠款。當時HMV旗下藝人亦因而未能亮相無綫，即使是台慶劇《誇世代》主角之一的張繼聰，也被禁足宣傳活動。但值得注意的是獲無線代追片酬的主角佘詩曼似乎對蕭定一欠片酬事件沒有太大的不滿，皆因2018年佘詩曼也有參演蕭定一投資的《棟篤特工》與黃子華合演賀歲片，當時因為官司仍在進行中，《棟篤特工》未能於無綫做宣傳。