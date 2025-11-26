《新聞女王2》鄧智堅回歸驚變阿伯｜私下真樣撞臉劉德華 網民震撼：完全唔同人！
昨晚飛爺驚喜回歸 神還原Man姐金句寸爆全場
在昨晚播出的《新聞女王2》中，已辭職的前SNK新聞總監「飛爺」余英飛（鄧智堅飾）驚喜現身，協助Man姐（佘詩曼飾）調查一宗集體食物中毒事件。飛爺的回歸帶來了他所有招牌細節，包括「珍珠奶茶」、「撻手指」及「奸奸地嘅笑容」，但最令觀眾爆笑的是，他竟變成一位「吟吟沉沉」的「余伯」。劇中他先是寸爆Man姐：「我唔會話退出之後又復出咁架喎」，接著更抵死地神還原Man姐在第一季的經典金句：「聽住，我余英飛用我咁多年嘅聲譽同前途做賭注，我淨係示範一次，畀你哋睇吓咩叫做新聞嘅極致！」，從神態、手勢到頭部擺位都模仿得維妙維肖，場面極度惹笑，讓不少忠實觀眾大呼過癮。
鄧智堅超強易齡術 80後小生驚變7旬阿伯
出名「演乜似乜」的鄧智堅，其超強的「易」齡術再次驚艷網民。在《新聞女王2》中，他升呢成為「余伯」，舉手投足都散發著濃厚的「阿伯味」，與他過去一年在《奔跑吧！勇敢的女人們》的型格經理人或《反黑英雄》的市井道友等角色截然不同，演技層次分明。然而，現實中鄧智堅只是一位80後，他早前在社交網上載劇集宣傳照時，其青靚白淨的精神樣貌與劇中老態形成強烈對比，令網民大為震驚，更有人大讚他撞樣天王劉德華，其可塑性之高令人佩服，完全展現了專業演員的實力。
70歲惡人王鄭恕峰洗底演暖男 2個月前踩單車登珠峰
除了鄧智堅，同集另一位老戲骨的表現亦相當搶鏡。有「御用社團叔父」之稱的鄭恕峰，過往因外型霸氣而多演惡霸奸角，更曾獲封「惡人王」殊榮。這次他在劇中一改戲路，飾演樂善好施的良心食堂老闆弘哥，在請求詩晴（高海寧飾）協助闢謠時，其無辜清白的模樣令人動容，成功「洗底」。現實中，現年70歲的鄭恕峰活力驚人，熱愛運動的他經常參與單車及馬拉松賽事，更在今年9月成功踩單車挑戰登上珠穆朗瑪峰，體魄遠勝不少年輕人，毅力可嘉。
網民洗版激讚鄧智堅撞樣劉德華：飛爺變番飛仔
飛爺的回歸及鄧智堅的真實樣貌在網上掀起熱烈討論，大批網民湧入討論區洗版留言。對於飛爺的搞笑演出，網民紛紛大讚：「Milk Tea King is Back」、「這季飛爺不知怎的變得可愛了」、「飛爺回歸必有笑料」、「余伯…笑死我了」、「飛爺簡直將劇集畫龍點睛」。而當看到鄧智堅的真人照片後，網民更是反應熱烈，一面倒驚嘆其巨大反差：「嘩！成個劉華咁嘅樣」、「飛爺變番飛仔」、「飲珍珠奶茶果然可以養顏」、「後生咗咁多」，劇中「余伯」與現實型男的對比，無疑成為了本集的最大話題。