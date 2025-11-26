《新聞女王2》鄧智堅回歸驚變阿伯｜私下真樣撞臉劉德華 網民震撼：完全唔同人！

台慶劇《新聞女王2》昨晚（25日）迎來「飛爺」鄧智堅驚喜回歸，但他竟由昔日總監變成舉手投足充滿「阿伯味」的余伯，更神還原Man姐金句笑爆全場，為劇集掀起高潮。不過現實中的他原來是80後，私下青靚白淨的模樣與劇中老態龍鍾的形象形成極大反差，嚇窒一眾網民，究竟他真人有幾震撼？