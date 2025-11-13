關寶慧《新聞女王2》失控爆喊！親解用真刀挾持泰臣壓力爆煲 網民：完全感受到絕望
《新聞女王2》芬姐崩潰爆發 擸刀危站天台邊緣
在《新聞女王2》第三集中，關寶慧飾演的芬姐因欠債累累，再被要求支付300,000多元不合理的大廈維修費，終於在業主立案法團會議上情緒大爆發。她先是瘋狂怒吼，繼而追打由泰臣飾演的法團代表，更失控衝入廚房擸刀架著對方頸部，最後更將對方拖上天台，危站邊緣企圖同歸於盡，嘶吼著： 「我哋攬住一齊死！」當她苦等佘詩曼飾演的Man姐到場，卻發現對方已離開SNK時，她再度崩潰嚎哭：「我要SNK嘅文慧心，唔係要其他台嘅文慧心！」絕望的演出令觀眾看得相當肉緊。
關寶慧親解體力透支：Keep住流眼淚幾難
關寶慧受訪時坦言，這次客串演出絕對是體力大挑戰，因為場戲需要不斷重覆大叫及爆喊。她直言過程相當疲累：「Keep 住係咁流眼淚都幾難架，真係有少少透支體力嘅，個攰嘅程度就好似短短幾日入面拍完咗一套劇咁。」她更透露，為了追求真實感，近鏡頭拍攝時用上了真刀，令她壓力大增：「尤其近鏡要用真刀時我係有啲驚」，幸好事前與泰臣有不斷溝通及度位，最終順利完成。為了演活角色，她更主動要求劇組不要為她濃妝及補妝，務求呈現最真實的憔悴感。
關寶慧佘詩曼25年後再合作 世紀同框掀集體回憶
這次客串《新聞女王2》，亦是關寶慧繼劇集《碧血劍》後，相隔長達25年再與佘詩曼合作，兩大好戲之人難得再度同框，當然有合照留念。談到這次重逢，關寶慧坦言非常開心，並形容與阿佘的合作感覺很特別：「我哋以前都Friend，只係大家忙咗之後少聯絡咗好多…所以今次見番我哋好開心，同佢合作感覺好得意，既似老朋友，又似新相識。」這次世紀合體，也勾起了不少劇迷的集體回憶。
網民洗版式心痛力撐：完全感受到芬姐嘅絕望
關寶慧的「教科書級」演技播出後，隨即在網上引發洗版式討論，網民一面倒大讚其演出極具感染力，紛紛留言表示心痛：「睇到喊，完全感受到芬姐的絕望及痛楚」、「演技真係冇得彈，睇到毛骨悚然！」、「呢啲先係演員！」亦有不少網民對她與佘詩曼的世紀重逢感到驚喜，留言道：「係何紅藥同阿九！（《碧血劍》角色）」、「絕對係超大Surprise」、「兩位都係好戲之人，希望再合作！」