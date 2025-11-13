關寶慧《新聞女王2》失控爆喊！親解用真刀挾持泰臣壓力爆煲 網民：完全感受到絕望

相隔5年重返無綫的實力派演員關寶慧，在昨晚（12日）播出的台慶劇《新聞女王2》中客串一集即引爆全城熱話！她飾演的苦主芬姐因被逼繳付巨額維修費而情緒崩潰，在會議上激動爆喊，更衝入廚房擸真刀挾持泰臣，場面極度震撼。精湛演技獲網民一面倒激讚，但原來拍攝背後壓力巨大，更一度體力透支！

《新聞女王2》芬姐崩潰爆發 擸刀危站天台邊緣

在《新聞女王2》第三集中，關寶慧飾演的芬姐因欠債累累，再被要求支付300,000多元不合理的大廈維修費，終於在業主立案法團會議上情緒大爆發。她先是瘋狂怒吼，繼而追打由泰臣飾演的法團代表，更失控衝入廚房擸刀架著對方頸部，最後更將對方拖上天台，危站邊緣企圖同歸於盡，嘶吼著： 「我哋攬住一齊死！」當她苦等佘詩曼飾演的Man姐到場，卻發現對方已離開SNK時，她再度崩潰嚎哭：「我要SNK嘅文慧心，唔係要其他台嘅文慧心！」絕望的演出令觀眾看得相當肉緊。

關寶慧親解體力透支：Keep住流眼淚幾難

關寶慧受訪時坦言，這次客串演出絕對是體力大挑戰，因為場戲需要不斷重覆大叫及爆喊。她直言過程相當疲累：「Keep 住係咁流眼淚都幾難架，真係有少少透支體力嘅，個攰嘅程度就好似短短幾日入面拍完咗一套劇咁。」她更透露，為了追求真實感，近鏡頭拍攝時用上了真刀，令她壓力大增：「尤其近鏡要用真刀時我係有啲驚」，幸好事前與泰臣有不斷溝通及度位，最終順利完成。為了演活角色，她更主動要求劇組不要為她濃妝及補妝，務求呈現最真實的憔悴感。

關寶慧佘詩曼25年後再合作 世紀同框掀集體回憶

這次客串《新聞女王2》，亦是關寶慧繼劇集《碧血劍》後，相隔長達25年再與佘詩曼合作，兩大好戲之人難得再度同框，當然有合照留念。談到這次重逢，關寶慧坦言非常開心，並形容與阿佘的合作感覺很特別：「我哋以前都Friend，只係大家忙咗之後少聯絡咗好多…所以今次見番我哋好開心，同佢合作感覺好得意，既似老朋友，又似新相識。」這次世紀合體，也勾起了不少劇迷的集體回憶。

網民洗版式心痛力撐：完全感受到芬姐嘅絕望

關寶慧的「教科書級」演技播出後，隨即在網上引發洗版式討論，網民一面倒大讚其演出極具感染力，紛紛留言表示心痛：「睇到喊，完全感受到芬姐的絕望及痛楚」、「演技真係冇得彈，睇到毛骨悚然！」、「呢啲先係演員！」亦有不少網民對她與佘詩曼的世紀重逢感到驚喜，留言道：「係何紅藥同阿九！（《碧血劍》角色）」、「絕對係超大Surprise」、「兩位都係好戲之人，希望再合作！」

新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

