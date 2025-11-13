關寶慧《新聞女王2》失控爆喊！親解用真刀挾持泰臣壓力爆煲 網民：完全感受到絕望

相隔5年重返無綫的實力派演員關寶慧，在昨晚（12日）播出的台慶劇《新聞女王2》中客串一集即引爆全城熱話！她飾演的苦主芬姐因被逼繳付巨額維修費而情緒崩潰，在會議上激動爆喊，更衝入廚房擸真刀挾持泰臣，場面極度震撼。精湛演技獲網民一面倒激讚，但原來拍攝背後壓力巨大，更一度體力透支！