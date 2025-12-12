《新聞女王2》王敏奕奉子成婚｜囝囝竟叫「馬國明」嚇窒網民？惡搞金奶嘴P圖勁震撼！
昨晚劇情神展開 劉艷PM奉子成婚紋婚戒
昨晚《新聞女王2》第22集劇情高潮迭起，王敏奕飾演的劉艷在採訪期間意外受傷，吳業坤飾演的PM（馬家明）因過度緊張，竟當眾驚爆二人已奉子成婚！這對「喜感CP」的婚事贏盡網民祝福，劇中二人沒有盛大婚禮，僅以簡單簽紙儀式及將婚戒紋在無名指上的方式定下承諾，場面溫馨浪漫。這個紋身婚戒的橋段更被指別具心思，因現實中王敏奕當年與曾國祥結婚時，亦同樣晒出「紋身婚戒」。正當觀眾以為這就是最大亮點時，編劇卻投下震撼彈，揭曉二人的愛情結晶品，名字竟然叫「國明」，與第一季已故的佐治（馬國明飾）撞名！
網民笑爆惡搞P圖 「馬國明以意想不到方式回歸」
對於馬國明以這種驚喜方式在《新聞女王2》中「重磅回歸」，網民反應極為熱烈，討論區被「笑爆嘴」等留言瘋狂洗版！不少人認為劇組此舉極具創意，紛紛留言：「馬明在此劇存在率相當高」、「佐治以一種意想不到的方式回歸了」、「前世是Man姐對手，想不到重生後是Man姐契仔」。更有網民創意大爆發，建議開拍第三季《新聞王子-佐治回歸》。網上更瘋傳一張PM、劉艷與「BB版馬國明」的一家三口惡搞P圖，相中馬國明被P成BB身體，嘴上更含著一個「金奶嘴」，完美呼應Man姐（佘詩曼飾）訓話PM時，曾洩露想送金奶嘴給BB的念頭，細節滿滿，令網民大讚劇組有心思。
Man姐家妍劉艷三種取態 揭示「女王」真正定義
劇中劉艷與PM的溫馨情節，除了帶來笑料，更帶出了劇集核心訊息。透過Man姐（佘詩曼飾）全力衝刺事業、張家妍（李施嬅飾）為事業犧牲愛情，以及劉艷選擇結婚生仔同時兼顧事業，劇集呈現了三位現代女性截然不同的人生取態。這三種選擇並無對錯之分，總監製鍾澍佳曾回應網民指，真正的「女王」精神在於擁有選擇的權利：「可以自由選擇自己的人生，決定自己的道路，承擔責任帶來的壓力，這樣才是真正的『女王』」。無論是選擇家庭、事業或兩者兼顧，只要是遵從本心、堅守自我的決定，就是最好的選擇。
網民集氣張家妍復合高鈞賢 激讚邵律師「人夫感爆棚」
除了劉艷與PM的婚事，另一大焦點落在張家妍（李施嬅飾）與前度邵俊樂律師（高鈞賢飾）的感情線上。上季因家妍走歪路而狠心分手的邵律師，今季眼見家妍重拾初心，態度亦日趨溫柔，昨晚結尾更在醫院主動試探復合可能，可惜家妍未有勇氣回應。對於「樂妍CP」復合有望，網民顯得相當肉緊，紛紛湧入討論區集氣：「麻煩編劇復合他們倆」、「希望他們有Happy Ending」。高鈞賢飾演的「100分暖男」邵律師再度贏盡好評，網民大讚他由上季的「爆棚男友力」升級為今季的「爆棚人夫感」，其溫柔聲線及充滿愛意的眼神更被瘋狂洗版：「怎麼能有人拒絕高鈞賢」、「戴咗眼鏡超靚仔」、「理想型老公」、「風度翩翩、斯文靚仔」。