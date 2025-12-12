《新聞女王2》王敏奕奉子成婚｜囝囝竟叫「馬國明」嚇窒網民？惡搞金奶嘴P圖勁震撼！

台慶劇《新聞女王2》昨晚（11日）劇情爆出驚人發展！劇中王敏奕飾演的劉艷與吳業坤飾演的PM（馬家明）奉子成婚，但最震撼的並非婚訊，而是BB的名字竟與已故的佐治（馬國明飾）同名同姓！消息一出即引爆網絡，一張馬國明被P成含著金奶嘴的BB圖瘋傳，究竟佐治是如何以這種方式「回歸」？