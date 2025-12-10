麥長青客串《新聞女王2》｜短短3分鐘爆「體制生存術」金句 網民激讚：待人處事教科書！
昨晚劇情神展開 麥包3分鐘點醒高海寧
在昨晚播出的劇情中，高海寧飾演的許詩晴（Cathy）因搞垮八台聯訪Madam Yuen（夏文汐飾）的重大事件，而遭到上司以另類方式「停職」懲罰，事業陷入危機。正當她絞盡腦汁，準備在頒獎禮上「絕地反擊」挽回劣勢時，卻意外遇上了由麥長青飾演的維修工人。在短短三分鐘的對手戲中，麥包語重心長地向Cathy傳授「體制生存術」，直言：「體制裏面係減分制，你做得幾叻都好，唔會加你分，但一做錯嘢、行錯一步、講錯一句說話就減分」。他更勸說Cathy「唔使咁搏嘅女」，只要「做好自己本份，唔好出錯，夠命長就有得升」。這幾句至理名言如當頭棒喝，瞬間點醒了雄心壯志的許詩晴，也讓螢幕前的觀眾看得相當入肉。
監製鍾澍佳親解畫 「一眼鎖定麥包」
對於為何會邀請麥包客串這個畫龍點睛的靈魂角色，總監製鍾澍佳（佳導）接受訪問時大方分享了背後的故事，原來這個神級選角源於一次偶然。他透露自己為了這個角色的人選思考了很久，一直未有定案，直到某天在電視上看到麥包的演出，便認定他是最適合的人選。佳導笑言：「其實我諗要搵邊位演員嚟演呢個角色諗咗好耐，直到有一日我喺電視機見到麥包嘅演出，我就即刻打電話搵佢演。」這番話足見佳導的眼光獨到，一眼就能看出麥包與角色的契合度。而麥包也不負所託，舉手投足充滿智者神髓，完美演活了這位深諳職場生存之道的「睿智維修工」，證明了佳導的選擇絕對正確。
網民洗版式激讚 「待人處事教科書」
麥包的驚喜現身及精湛演出，隨即在網上引發洗版式討論，網民一面倒給予高度評價，大讚編劇再度寫出寫實的職場生存哲學。不少觀眾對麥包的金句極有共鳴，紛紛留言：「有道理，體制內都是不求有功，但求無過」、「這個劇的編劇，除了在私企上過班，還在體制上過班好懂啊」、「不要小看任何在體制內的任何人，即便就是一個修工的，他們比任何人都懂得體制內的遊戲規則」、「待人處事的教科書版本」。同時，大批網民對久未見面的麥包表示想念：「竟然有麥包！好久不見十分想念」、「請非凡哥來客串真的很驚喜」、「麥包去完江湖後老練了很多」。而高海寧飾演的Cathy態度謙虛，願意聽取意見，也獲得網民讚賞：「Cathy 態度真的很好」、「許詩晴還是懂人情世故的」。