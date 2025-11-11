《新聞女王2》黃宗澤登場奸到出汁！一句金句寸爆佘詩曼 網民激讚：賤格角色最啱佢！

台慶劇《新聞女王2》昨晚首播，新加盟的黃宗澤（Bosco）飾演「笑面虎」Kingston奸到出汁，一場「一秒變臉」戲碼看得觀眾心寒！眼見佘詩曼飾演的Man姐直昇機出事，他竟食花生講風涼話，一句涼薄金句更被網民瘋傳，究竟他有多賤格？