《新聞女王2》黃宗澤登場奸到出汁！一句金句寸爆佘詩曼 網民激讚：賤格角色最啱佢！
首播即晒變臉神技 黃宗澤奸笑食花生
昨晚首集焦點落在新角色黃宗澤身上，他飾演的Kingston在佐治的追思會上，前一秒還在Mean爆下屬，下一秒已換上和善面孔向同事打招呼，但轉身發現無人理會時，又瞬間變臉，嚴厲下令：「同我記住，我要香港今日只有呢單新聞」，之後再極速回復假笑，笑裏藏刀的演技令人不寒而慄。劇集尾聲，Man姐（佘詩曼飾）的直昇機因爆炸而搖擺不定，身在辦公室的Kingston竟一邊食花生一邊露出賤格笑容，涼薄地說出一句金句，該畫面截圖更立即被網民封為最新「潛力圖」瘋傳，盡顯其奸角魅力。
霸道總監黃宗澤狂爆金句：死要見屍生要見血
黃宗澤飾演的Kingston為求收視和廣告收益不擇手段，與Man姐的新聞理念背道而馳。在元朗冧樓事件發生後，他完全無視新聞道德，向同事下達駭人指令，表明要將最血腥、最赤裸的畫面直接播出，更拋出震撼金句：「拍到咩全部直出，唔打格仔、唔做後期，死要見屍，生要見血」。當下屬擔心無法通過審查時，他更一臉不在乎地表示：「預咗啦，罰錢咋嘛」，並稱「危機即係商機」，其市儈又快狠準的作風，預視將與Man姐掀起連場激鬥。
黃宗澤奸角育成史 回帶《幕後玩家》最經典
黃宗澤今次在《新聞女王2》中的精湛奸角演出，隨即勾起網民的集體回憶，紛紛指他奸角上身，令人聯想起他在2016年劇集《幕後玩家》中飾演的經典反派Sheldon。當年他飾演的公關總監Sheldon城府極深，為名為利壞事做盡，不但背妻偷食，更出賣兄弟、誣陷他人、策劃綁架甚至逼人自殺，堪稱電視史上最經典的「賤男」之一。不少觀眾認為，黃宗澤演繹這類亦正亦邪、甚至奸到出汁的角色特別有魅力，今次在《新聞女王²》的表現更是爐火純青，令人期待他接下來的劇情發展。
黃宗澤「賤格」演出給予高度評價
劇集首播後，網民討論區被洗版，輿論竟一面倒對黃宗澤的「賤格」演出給予高度評價，認為角色極具追看性。大批網民湧入留言激讚：「呢句『跌落嚟真係大新聞喇』好抵死！」、「Bosco講賤格嘢真係好正，完全carry到個角色」、「賤格得嚟好寫實，呢啲高層現實大把」、「笑面虎真係睇到人毛骨悚然」、「終於唔係情情塔塔，呢啲角色好襯佢！」、「佢同Man姐鬥戲一定好精彩！」，可見其反派角色深受觀眾受落，成功為劇集打響頭炮。