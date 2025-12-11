黃宗澤《新聞女王2》演活賤精總監｜戚眉冷笑表情包洗版 佘詩曼竟爆係本色演出？

昨晚（10日）《新聞女王2》劇情高潮迭起，黃宗澤（Bosco）飾演的Kingston趁方太病重竟發動奪權，全程戚眉冷笑的「賤精」模樣看得觀眾極肉緊！畫面中他不但零同情心，更句句有骨，究竟這個角色為何會引爆網民洗版式討論？