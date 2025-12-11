黃宗澤《新聞女王2》演活賤精總監｜戚眉冷笑表情包洗版 佘詩曼竟爆係本色演出？
昨晚Kingston陰濕奪權 方太當場爆Seed
劇情講述Kingston趁著方太（龔慈恩飾）病重，竟發動董事局暫停其主席職位，陰濕行徑令人髮指。在方太與文慧心（佘詩曼飾）的上契儀式上，Kingston的「賤格」表現更是發揮到極致。當方太在台上感人發言，甚至病弱到連簽名都無法完成時，Kingston不但全程零同情，更坐在原位玩手指、藐嘴兼冷笑，極盡涼薄。更甚的是，他為方太挑選上契禮物時，竟冷血地表示可考慮帽子及風水寶地，更幸災樂禍地說：「我驚方太等唔到年尾，依家送定畀佢好啲。」編劇更透過方太的口神來一筆，道出「趁人病攞人命最陰濕」，完美點出Kingston的奸角形象。
佘詩曼篤爆黃宗澤「本色演出」 Bosco自嘲應落地獄
對於Kingston一角引發全城熱話，不少網民大讚黃宗澤演活「賤精」，就連劇中拍檔佘詩曼早前接受訪談節目《一周星星》時，也忍不住公開「指證」他。阿佘當時笑著直指Bosco是「本色演出」，將角色陰濕賤格的一面演得入木三分。面對阿佘的「控訴」，黃宗澤亦相當搞笑地配合，自嘲角色賤格到18層地獄都不足以懲罰他，二人戲內鬥到戲外，互動火花十足，也讓觀眾更加投入劇情。
黃宗澤反派之路再進化 網民重提經典奸角
黃宗澤這次的「賤精」演出，也勾起不少網民對他昔日經典反派角色的回憶。有觀眾重提他在《幕後玩家》及《點金勝手》中的奸角演出，認為他演反派比演正派角色更為亮眼，更指他「天生一副純反派嘴面」。不少粉絲認為，經過多年磨練，Bosco的演技大有進步，這次在《新聞女王2》飾演的Kingston，奸得來「夠過癮，不無聊」，壞之餘還帶著一絲喜感，比起第一季梁景仁（馬國明飾）的奸角更具殺傷力及張力，成功為黃宗澤的反派之路再創一個經典角色。
網民洗版激讚黃宗澤 「右邊眉毛無跌過」
雖然Kingston在劇中賤格無人性，但網民反應卻是相當受落，更冊封黃宗澤為「迷人反派」。大量劇中「賤精表情包」在網上瘋傳洗版，網民對Bosco的微表情控制更是讚不絕口，紛紛留言：「他右邊的眉毛沒有掉下來過」、「嘴角上翹度數控制的剛剛好」、「Bosco 表情真的很絕，看上去詭計多端、為所欲為」。更有網民精闢總結：「口脗一集賤過一集」、「笑住講最狠毒的話，真有一套」，大讚他的演出為劇集帶來極大追看性，期待他在結局周的終極奸計。