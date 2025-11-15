《新聞女王2》黃宗澤衰格無極限｜爆「三手車」言論惹禍 竟逼李施嬅將罪名推落死人身上！網民：賤到出汁

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情再掀高潮，黃宗澤（Bosco）飾演的SNK總監Kingston，因私下訕笑女同事是「三手車」的錄音外洩而捲入歧視女性醜聞，為求自保竟厚顏無恥地逼令下屬張家妍（李施嬅飾）出面頂罪兼講大話，更要她將所有罪名推給已故的梁景仁（馬國明飾），家妍含淚妥協一幕看得觀眾極為肉緊，究竟Kingston的手段有多賤格？