《新聞女王2》黃宗澤衰格無極限｜爆「三手車」言論惹禍 竟逼李施嬅將罪名推落死人身上！網民：賤到出汁
昨晚劇情大暴走 黃宗澤賤格嘴臉激嬲全網
在昨晚（14日）播出的第五集，Kingston與同事嘲笑Diana（蔣祖曼飾）是「三手車」的對話在社交平台流出，令SNK形象插水。為收拾殘局，Kingston竟面不改容地要求女下屬張家妍代表公司到平機會拆彈。他不但為家妍準備好「講稿」，更無恥地要求她「老屈」錄音中的歧視聲音是來自已離世的梁景仁。過程中，黃宗澤將Kingston的衰格演繹得淋漓盡致，不但毫無悔意，更露出一副嘲笑嘴臉，一副事不關己的態度，完美演繹出職場上濫用職權的上司嘴臉，令觀眾看得咬牙切齒。
李施嬅含淚反擊黃宗澤：「你做男人都做得幾著數」
本身已對「三手車」言論極度反感的家妍，面對上司的無理要求，雖然礙於權力只能妥協，但仍忍不住當面怒斥Kingston。她的一句金句完美道出職場女性的無奈：「冇事嗰陣女人就用嚟笑，有事嗰陣女人就用嚟頂，你做男人都做得幾著數架喎。」更直斥對方：「將個罪名塞畀死人，咁樣唔係聰明，係懦夫！」李施嬅在這場戲中，將角色的憤怒、無奈與委屈，全部化為在眼眶打轉的淚水，壓抑的演繹方式獲網民大讚演技細膩有層次，將「眼淚在心裏流」的狀態演繹得恰到好處。
黃宗澤賤格超越馬國明 奠定世紀賤男地位
黃宗澤今次飾演的Kingston，其賤格程度被網民指已超越上一季的George（馬國明飾）。劇中他全程表現輕鬆，即使闖出大禍依然有閒情逸致大玩辦公室政治。他演繹的「賴皮四式」，包括輕佻地揚眉、嘴角上揚恥笑、懶高音晒英文及誇張的「助語」手勢，成功塑造出一個立體的「世紀賤男」形象。網民認為，雖然George機關算盡，但Kingston這種敢做不敢認，出事後第一時間找女人來頂罪，甚至將責任推卸給死人的行為，其懦夫與無恥的程度，絕對是「賤出新高度」。
網民睇到勁肉緊 一面倒狠批黃宗澤：賤到出汁！
相關劇情播出後，隨即在網上引發熱烈討論，不少網民大讚劇情緊貼社會議題，為職場女性發聲。輿論幾乎一面倒狠批Kingston的角色，同時大讚黃宗澤演技出色：「Bosco成功辣㷫女士們」、「有事搵女人嚟頂…Bosco果然賤到出汁（劇內）」、「這Kingston真是世紀賤男，比George賤了N咁多倍」。同時，網民亦對張家妍的遭遇深感同情，並激讚李施嬅的精湛演技：「看到家妍被這樣欺負我心痛」、「張家妍話『你係我老闆』嗰陣，完全feel到嗰種壓抑」、「微表情都很好，Less is more」。