《新聞女王2》黃宗澤毒舌對白超衰格 一個表情被網民指「妙絕」
廣告
《新聞女王2》現正熱播期間，黃宗澤飾演的Kingston再次展現其賤嘴本色，在最新劇集中對方太龔慈恩說出一連串毒舌對白，令觀眾看得咬牙切齒。當中一個冷笑表情更被網民形容為「妙絕」，完美詮釋了角色的刻薄性格，引發大量討論。
Kingston毒舌對白令人髮指
在劇情中，方太龔慈恩想拉攏文慧心佘詩曼加入SNK董事局對抗Kingston，決定與文慧心上契授予權力。Kingston帶同潘志傲何廣沛買禮物送給方太時，再次發揮其賤嘴特質。他先指向一頂帽子對Ivan說「呢個啱喎，方太唔知會唔會做化療，甩頭髮帽咪實用囉」，接著又說「一係打畀賴布衣，睇吓有冇風水寶地啱方太」，最後更問「呢個時候邊度有聖誕樹買？我驚方太等唔到年尾，依家送畀佢好啲」，每句對白都Mean到極點。
黃宗澤自認角色賤格十足
Kingston在劇中也有自知之明，直言「我知道我把口真係好賤，唔使讚我」。在方太與文慧心的上契儀式中，Kingston全程坐在一邊嘴藐藐，露出不屑神情。當方太突然暈倒無法簽署法律文件時，Kingston竟然冷笑露出勁衰格表情，那種幸災樂禍的神態令人看得極度不爽。黃宗澤早前接受訪問時也坦承，自己飾演的角色確實是個賤人。
《新聞女王2》劇情緊張刺激
《新聞女王2》延續第一季的職場鬥爭主線，今次方太龔慈恩與文慧心佘詩曼聯手對抗Kingston黃宗澤的橋段，為劇情增添更多張力。方太希望透過與文慧心上契的方式，將部分權力轉移給對方，藉此在董事局中制衡Kingston的影響力。然而Kingston的步步進逼和各種陰險手段，令整個局勢變得更加複雜和緊張。
網民激讚黃宗澤演技到位
網民看完最新劇集後紛紛留言討論，大讚黃宗澤的表情「妙絕」，認為他完全演繹到Kingston那種刻薄、毒舌的感覺。不少觀眾表示「Kingston好黑人憎」、「佢把口真係好衰」，證明黃宗澤成功塑造了一個令人咬牙切齒的反派角色。有網民更指出，黃宗澤那個冷笑表情特別傳神，將角色的陰險和得意忘形演得淋漓盡致，令觀眾看得既憤怒又佩服其演技。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期