《新聞女王2》黃宗澤毒舌對白超衰格 一個表情被網民指「妙絕」

最新娛聞
東方新地

廣告

《新聞女王2》現正熱播期間，黃宗澤飾演的Kingston再次展現其賤嘴本色，在最新劇集中對方太龔慈恩說出一連串毒舌對白，令觀眾看得咬牙切齒。當中一個冷笑表情更被網民形容為「妙絕」，完美詮釋了角色的刻薄性格，引發大量討論。

Kingston毒舌對白令人髮指

在劇情中，方太龔慈恩想拉攏文慧心佘詩曼加入SNK董事局對抗Kingston，決定與文慧心上契授予權力。Kingston帶同潘志傲何廣沛買禮物送給方太時，再次發揮其賤嘴特質。他先指向一頂帽子對Ivan說「呢個啱喎，方太唔知會唔會做化療，甩頭髮帽咪實用囉」，接著又說「一係打畀賴布衣，睇吓有冇風水寶地啱方太」，最後更問「呢個時候邊度有聖誕樹買？我驚方太等唔到年尾，依家送畀佢好啲」，每句對白都Mean到極點。

黃宗澤自認角色賤格十足

Kingston在劇中也有自知之明，直言「我知道我把口真係好賤，唔使讚我」。在方太與文慧心的上契儀式中，Kingston全程坐在一邊嘴藐藐，露出不屑神情。當方太突然暈倒無法簽署法律文件時，Kingston竟然冷笑露出勁衰格表情，那種幸災樂禍的神態令人看得極度不爽。黃宗澤早前接受訪問時也坦承，自己飾演的角色確實是個賤人。

《新聞女王2》劇情緊張刺激

《新聞女王2》延續第一季的職場鬥爭主線，今次方太龔慈恩與文慧心佘詩曼聯手對抗Kingston黃宗澤的橋段，為劇情增添更多張力。方太希望透過與文慧心上契的方式，將部分權力轉移給對方，藉此在董事局中制衡Kingston的影響力。然而Kingston的步步進逼和各種陰險手段，令整個局勢變得更加複雜和緊張。

網民激讚黃宗澤演技到位

網民看完最新劇集後紛紛留言討論，大讚黃宗澤的表情「妙絕」，認為他完全演繹到Kingston那種刻薄、毒舌的感覺。不少觀眾表示「Kingston好黑人憎」、「佢把口真係好衰」，證明黃宗澤成功塑造了一個令人咬牙切齒的反派角色。有網民更指出，黃宗澤那個冷笑表情特別傳神，將角色的陰險和得意忘形演得淋漓盡致，令觀眾看得既憤怒又佩服其演技。

新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 黃宗澤 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 