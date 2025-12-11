《新聞女王2》黃宗澤毒舌對白超衰格 一個表情被網民指「妙絕」

《新聞女王2》現正熱播期間，黃宗澤飾演的Kingston再次展現其賤嘴本色，在最新劇集中對方太龔慈恩說出一連串毒舌對白，令觀眾看得咬牙切齒。當中一個冷笑表情更被網民形容為「妙絕」，完美詮釋了角色的刻薄性格，引發大量討論。