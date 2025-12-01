新聞女王2｜龔慈恩再發表「手袋論2.0」 斷捨離名牌包暗藏各人命運
重溫第一季「手袋論」龔慈恩早已用手袋講盡人性
龔慈恩以「手袋論」逐一點出台前幕後的權力版圖：佘詩曼被比喻為高貴長青的經典款，象徵地位穩固、最讓人放心；高海寧則是搶眼小清新手袋，合用時能吸睛但不構成真正威脅；馬國明化身男裝公事包，提醒團隊需要不同觀點來平衡局面；鄧智堅被視為舊款公事包，雖不再實用卻承載着與方生一起打天下的情懷；李施嬅則如實用雙肩背囊，是團隊裏務實能幹的必需款。透過這連串比喻，方太既展示管理思維，也重塑角色定位，加上龔慈恩層次分明的演繹，令觀眾大讚這場戲既精準又有深度。
「手袋論2.0」回歸馬國明形容得超心酸
方太在家中整理衣帽間時，逐一檢視手上的名牌手袋，每個包包都有其象徵意義。她拿起一個價值28,400元被泡壞的Prada男裝包，無奈地說「真係可惜，留唔到」，明顯是指George馬國明已經離世，無法挽回，非常可惜。
飛爺鄧智堅地位不保遭取代
談到另一個同樣價值28,400元的Prada包包時，方太表示這是「常青款」，用得最久，本以為最有感情，但原來感情脆弱。她更直言「我冇諗過有一日，會有人用同一款，我唔想同人撞款，畀鍾意佢嗰個用啦」，暗示飛爺鄧智堅的位置已經被人取代，而且方太已經不再需要他的存在。
高海寧許詩晴轉型失敗被淘汰
方太拿起價值27,000元的Bvlgari手袋時，形容許詩晴高海寧「原本係突出系列嘅包」，但如今「變得保守，冇驚喜，有啲不三不四，可能佢想轉型啦」。這番話清楚表明許詩晴的轉型策略完全失敗，在方太眼中已經失去了原有的價值和吸引力。
劉艷王敏奕自立門戶不給面子
提到價值11,200元的BURBERRY雙肩包時，方太語帶失望地說「佢畢業我就開始用佢，我覺得佢頗有前途，我想栽培佢」，但最終劉艷王敏奕選擇自立門戶，「根本唔畀我面子」。方太對這個曾經看好的下屬感到徹底失望，認為她辜負了自己的栽培之恩。
張家妍李施嬅成倒米袋被拋棄
方太形容張家妍李施嬅是「夠大夠實用」的包包，適合出去跑用，但「破咗個窿，跌咗好多嘢，搞出唔少麻煩」，最終成為「倒米袋」被拋棄。這個只值2,500元的SONGMONT包包，象徵著張家妍在方太心中地位的急劇下降，從實用工具變成累贅。
佘詩曼Man姐地位動搖尋替代品
最令人意外的是，方太對Man姐佘詩曼的評價也出現變化。她形容Man姐是「最唔捨得嘅經典款」，本以為有她就會很安心，但「不知不覺間，原來好耐冇用佢，已經唔係必需品，一定搵到替代品」。這番話暗示方太已經不為Man姐離開SNK感到可惜，方太亦已經在物色替代人選。
Kingston黃宗澤自比小包獲認證
聽完方太的一番分析後，Kingston黃宗澤機智地將自己比作「細細個嘅包」，表示「放個電話就夠，因為一通電話就搞掂」。這個價值18,500元的CHANEL小包，象徵著Kingston的定位清晰，知道自己的價值所在。方太聽後立即認證他「順手、方便」，顯示Kingston成功在這場清算中保住了自己的位置。