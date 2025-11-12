《新聞女王2》SNK實習生演員整頓職場「疑似SMART」慘變炮灰兩集即棄

《新聞女王2》第3集新登場三位SNK實習生角色，當中包括谷𣵾媺飾演的「小天」、李海銅飾演的有錢女Beatrice，以及鄔嘉駿飾演的自作聰明男記者Smart。三人各有不同背景和性格設定，其中谷𣵾媺更是加入TVB 11年來罕有參與劇集拍攝，令觀眾格外期待她們的表現。