《新聞女王2》SNK實習生演員整頓職場「疑似SMART」慘變炮灰兩集即棄
《新聞女王2》鄔嘉駿飾演SMART自作聰明即時炒魷
今輯《新聞女王2》唯一新增男性實習生Smart，人如其名設定為自作聰明十足十整頓職場的GenZ，但原來演員本人是35歲的鄔嘉駿。他在《新聞女王2》第3及4集「業主天台脅持案」中慘成為權鬥炮灰，最終因為用上 「疑似」誣衊關寶慧飾演的小業主而得到即時炒魷的下場。鄔嘉駿是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，同期有廖家爵及羅毓儀等，畢業後加入無綫電視。他的演出履歷相當豐富，2020年由《愛·回家之開心速遞》無姓名角色做起，今年已有8部劇集見到他的身影，包括《富貴千團》、《痞子無間道》、《刑偵12》等。
《新聞女王2》李海銅飾Beatrice被譽為第32期藝訓班花
28歲的李海銅在劇中飾演有錢女實習生Beatrice，角色設定為「賺錢買花戴」的富家女。李海銅畢業於香港理工大學市場營銷及公共關係學科，2023年從第32期無綫電視藝員訓練班畢業，在該期中被譽為「班花」。她在2021年曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，飾演虛構女團YOLO成員。加入TVB後參與多部劇集演出，包括《愛·回家之開心速遞》、《逆天奇案2》、《刑偵12》等，因樣子甜美、有氣質及高挑身材，被視為TVB「隱藏美女」。
《新聞女王2》「小天」谷𣵾媺度身訂造新來港記者角色
谷𣵾媺在《新聞女王2》中飾演新來港實習記者「小天」，35歲谷𣵾媺在《中年好聲音》已是老江湖級數的導師，但初演劇集角色設定卻是好單純好不造作的SNK實習記者，身高158的小天不在乎名利，不工於心計卻在採訪上心思慎密，最叻整理數據懂得包裝複雜資訊，看似係上季劉艷（王敏奕）的翻版，但最大毛病是廣東話都未講得好，今次監製度身訂造「小天」這個新來港記者一角，在第3至6集兩個單元故事「業主天台脅持案」及「AI文慧心」都有突出表現，她的上司張家妍（李施嬅）本來不看好這個新人但結果刮目相看。谷𣵾媺本身來自湖北武漢，2014年底趁放假來港投靠親戚時，獲何哲圖賞識以「踢館者」身份參與《超級巨聲4》並奪得亞軍，自此以歌手身份簽約TVB。加盟無綫11年來主要以歌手身份參加各類節目，她僅在2021年演出過《愛上我的衰神》。
網民期待新角色為劇集帶來新鮮感
三位實習生角色的加入，讓網民對《新聞女王2》有更多期待，皆因根據上季經驗，有份演出《新聞女王》都係上位好機會，有觀眾留言表示「谷𣵾媺終於有機會拍劇，好期待佢嘅表現」、「李海銅真係好靚女，演技都唔錯」。亦有網民對鄔嘉駿的角色設定感興趣，「Smart呢個角色好有趣，自作聰明最後被炒，好現實」。不少觀眾認為新角色能為劇集注入新元素，「三個實習生各有特色，應該會帶來唔少笑料同衝突」。