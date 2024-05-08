《新聞女王2》即將開鏡 續集有新角色挑戰「Man姐」佘詩曼
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TVB台慶劇《新聞女王》去年以平均收視26.9點成為全年收視冠軍，佘詩曼飾演的「Man姐」深入民心，劇集更帶動了TVB廣告業務的增長。這部集結了佘詩曼、李施嬅、馬國明等多位電視紅星的劇集，已宣布將推出續集《新聞女王2》。
《新聞女王2》加入新成員
續集《新聞女王2》預計將於明年初開鏡，並將有新成員加入，包括黃宗澤。監製鍾澍佳在微博上透露，《新聞女王2》的劇本大綱已基本完成，但他也提到新角色的選角工作仍在進行中，並向網友徵求意見。
李施嬅與佘詩曼熱議新角色
李施嬅對於新角色表示好奇，而佘詩曼則表示期待有新角色加入與自己的角色Man姐爭鋒。鍾澍佳回應李施嬅時開玩笑說，新角色一個比劉艷更麻煩、一個則比Man姐更狠，並透露：
其中一個角色的背景是在內地出生和成長，所以演員最好是在內地長大的，希望能碰撞出更多精彩的火花。
李昊、李明德積極自薦
對於新角色，內地男歌手李昊和男星李明德、向佐等也表達了加入演出的強烈願望，他們在鍾澍佳的微博下積極自薦，引起了網絡熱議。其中李昊自稱是TVB的骨灰級粉絲，並表示自己能說一口流利的廣東話，身材健碩，無不良嗜好，對《新聞女王》情有獨鍾。
鍾澍佳：適配度永遠是第一位
《新聞女王》不僅在香港取得高收視，更在國際上獲獎，於紐約電視電影節上捧回金獎，成為TVB的驕傲。經過一輪推薦後，鍾澍佳再發文表示：
這兩天陸陸續續收到大家的推薦名單，首先向所有朋友說聲感謝。非常感激你們對《新聞女王》的喜愛和支持，並對《新聞女王2》展現出熱情的期待。衷心感謝每一位演員、網友。
之所以選擇在微博求推薦，是希望能盡快了解到更多優秀的演員，這是最直接、最公開的渠道。名單已經在收集整理，我們會與合適的演員進行溝通。最後，我和團隊向大家保證，《新聞女王2》的所有選角，都會保持一貫嚴格的標準，適配度永遠是第一位。我們一起期待《新聞女王2》！
撰文：東方新地圖片來源：微博@佳佳導演、微博@佘詩曼Charmaine、微博@李施嬅selena、微博@種地吧李昊