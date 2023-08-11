新聞女神鬥曬第一張青澀年代工作照 原來有人做過兒童節目小主持？
新聞女神鬥曬第一張工作照
孫雪祺 初入無綫展澎湃曲線
現年31歲的無綫財經主播孫雪祺（GiGi）相貌甜美加上擁有豐滿身形，並經常在社交網大派福利，而備受網民喜愛，更曾被封為梁凱寧接班人，她今次曬出了在2018年初入無綫時的新聞報道截圖，雖然樣子有點矇矓不清，但卻更突顯出她西裝褸下澎湃的身形。
梁凱寧 貼last day相惹質疑
同樣31歲的前無綫主播梁凱寧（Maggie）樣貌身材兼備，向來是網民熱捧的對象。不過今次她分享的照片卻惹來網民投訴，原來她貼出了一張2019年9月在無綫Last day工作的相片，笑言：「第一張 vs 最後一張 in tvb，東昇在 last day 給我的驚喜。」相中可以見到她指電腦中她做實習記者時的影片，卻被網民投訴圖不對題，質疑梁凱寧因為樣貌變化太大，而不敢po出真正「第一張工作照」。
溫蕎菲 重溫無綫工作Look
前無綫新聞主播溫蕎菲貼相亦被網民投訴圖不對題，她貼出了一張穿著淺藍色西裝的靚相，介紹說：「喺第一份工，不過應該唔係第一張相。」她自2015年加入無綫，直至去年離巢，但相中的她和現在差別不大，相信是她離巢前所拍。
梁思齊 小主持變主播
今年5月離開有線新聞部時曾因跳「開花舞」被狠批的前新聞主播梁思齊（Terrie），亦有響應這次活動曬出她的「第一張工作照」，不過令網民意外的是，她的第一份工作原來並非做新聞主播，而是做無綫兒童節目《放學ICU》的小主持，她笑言：「計返嘅話，我人生第一份工應該係小學做放學ICU！」
賴凱靖 初做主播竟然被投訴
現年28歲的前無綫新聞主播賴凱靖（Rachel），自2017年大學畢業後加入無綫，至2021年離巢，她今次曬出了剛加入無綫時首次試報新聞的照片，笑言：「搵到第一次試cue張相，廠景仲係舊版，嗰陣試完之後，收到意見話有一個問題，你覺得係咩？」超過6成網民都估係件衫太深色，但賴凱靖最後開估答案原來係頭髮太長！她笑指之後剪短了三寸頭髮，仲搞笑話有好多前行家都估錯！
鞠頴怡 似青春女友
先後做過NowTV同無綫的前財經新聞主播鞠頴怡（Venus），就貼出了她在NowTV做主播時的舊照，笑言：「仲係4:3標清年代的小孩子。」相信這是她在2015年初入行時的相片，網民都大讚相中的她樣子青澀，好有青春女友Feel。
葉文炘 曬十幾年前舊照
前NowTV新聞主播葉文炘（Abbie）曾有「輪后」之稱，近年轉職做上市產品銷售部董事，已少有曝光新動向，不過今次活動她亦有騷出自己的「第一張工作照」，網民笑指相中的道指期貨只得九千幾點，相信起碼是十幾年前的舊照。
胡瀞詩 離巢更加靚
在NowTV做了近3年新聞主播的胡瀞詩（Ceci），近日因連環曬出比堅尼照，而引起網民關注，不過她騷出以前在NowTV做實習記者時的照片，網民就覺得現在的她更加好睇，更直指：「以前覺得佢平平無奇唔起眼，現在冇做記者才發現佢真人不露相！」
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