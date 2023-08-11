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新聞女神鬥曬第一張青澀年代工作照 原來有人做過兒童節目小主持？

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近日一眾新聞女神包括孫雪祺、梁凱寧、梁思齊等，都紛紛在IG響應「秀出你的第一張工作照」的號召，曬出了自己在青澀年代初做主播時的靚相，令網民驚訝的係有位女主播原來曾經做過兒童節目小主持！

新聞女神鬥曬第一張工作照

孫雪祺 初入無綫展澎湃曲線

現年31歲的無綫財經主播孫雪祺（GiGi）相貌甜美加上擁有豐滿身形，並經常在社交網大派福利，而備受網民喜愛，更曾被封為梁凱寧接班人，她今次曬出了在2018年初入無綫時的新聞報道截圖，雖然樣子有點矇矓不清，但卻更突顯出她西裝褸下澎湃的身形。

新聞女神 孫雪祺2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持。
孫雪祺2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持。（圖片來源：[email protected]
新聞女神 孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
五年前後的孫雪祺相差別不大。（圖片來源：[email protected]

梁凱寧 貼last day相惹質疑

同樣31歲的前無綫主播梁凱寧（Maggie）樣貌身材兼備，向來是網民熱捧的對象。不過今次她分享的照片卻惹來網民投訴，原來她貼出了一張2019年9月在無綫Last day工作的相片，笑言：「第一張 vs 最後一張 in tvb，東昇在 last day 給我的驚喜。」相中可以見到她指電腦中她做實習記者時的影片，卻被網民投訴圖不對題，質疑梁凱寧因為樣貌變化太大，而不敢po出真正「第一張工作照」。

新聞女神 電腦中是方東昇為梁凱寧搵返在無綫做實習記者時首個戶外報導的影片。
電腦中是方東昇為梁凱寧搵返在無綫做實習記者時首個戶外報導的影片。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
新聞女神 梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 呢張係梁凱寧2013年就讀大學二年級暑假期間，在無綫新聞部實習時嘅相片。
其實梁凱寧2013年就讀大學二年級暑假期間，在無綫新聞部實習時嘅相片早就曝過光，當時她的短髮揸槍Look曾獲網民大讚可愛。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

溫蕎菲 重溫無綫工作Look

前無綫新聞主播溫蕎菲貼相亦被網民投訴圖不對題，她貼出了一張穿著淺藍色西裝的靚相，介紹說：「喺第一份工，不過應該唔係第一張相。」她自2015年加入無綫，直至去年離巢，但相中的她和現在差別不大，相信是她離巢前所拍。

新聞女神 溫蕎菲指在無綫做新聞主播是她的第一份工。
溫蕎菲指在無綫做新聞主播是她的第一份工。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
新聞女神 溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。
溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

梁思齊 小主持變主播

今年5月離開有線新聞部時曾因跳「開花舞」被狠批的前新聞主播梁思齊（Terrie），亦有響應這次活動曬出她的「第一張工作照」，不過令網民意外的是，她的第一份工作原來並非做新聞主播，而是做無綫兒童節目《放學ICU》的小主持，她笑言：「計返嘅話，我人生第一份工應該係小學做放學ICU！」

新聞女神 梁思齊小時候第一份工作原來是在無綫做《放學ICU》的小主持。
梁思齊小時候第一份工作原來是在無綫做《放學ICU》的小主持。（圖片來源：IG@terrieleung）
新聞女神 梁思齊自離巢有線後，一定忙於周遊列國，最近就正在意大利旅遊。
梁思齊自離巢有線後，一直忙於周遊列國，最近就正在意大利旅遊。（圖片來源：IG@terrieleung）

賴凱靖 初做主播竟然被投訴

現年28歲的前無綫新聞主播賴凱靖（Rachel），自2017年大學畢業後加入無綫，至2021年離巢，她今次曬出了剛加入無綫時首次試報新聞的照片，笑言：「搵到第一次試cue張相，廠景仲係舊版，嗰陣試完之後，收到意見話有一個問題，你覺得係咩？」超過6成網民都估係件衫太深色，但賴凱靖最後開估答案原來係頭髮太長！她笑指之後剪短了三寸頭髮，仲搞笑話有好多前行家都估錯！

新聞女神 個髮型好貞子
有網民都話賴凱靖呢個髮型長到好似貞子一樣！（圖片來源：IG@rachellaihc）
新聞女神 最後要剪走三寸。
最後要剪走三寸。（圖片來源：IG@rachellaihc）
新聞女神 依家賴凱靖嘅頭髮短好多！
依家賴凱靖嘅頭髮短好多！（圖片來源：IG@rachellaihc）

鞠頴怡 似青春女友

先後做過NowTV同無綫的前財經新聞主播鞠頴怡（Venus），就貼出了她在NowTV做主播時的舊照，笑言：「仲係4:3標清年代的小孩子。」相信這是她在2015年初入行時的相片，網民都大讚相中的她樣子青澀，好有青春女友Feel。

新聞女神 鞠頴怡初做主播時，已因甜美和有點baby face的外表，而受到不少網民開注。
鞠頴怡初做主播時，已因甜美和有點baby face的外表，而受到不少網民開注。（圖片來源：IG@venuskuk）
新聞女神 鞠頴怡最近上載多張婚紗照，宣布即將成為索人妻。
鞠頴怡最近上載多張婚紗照，宣布即將成為索人妻。（圖片來源：IG@venuskuk）

葉文炘 曬十幾年前舊照

前NowTV新聞主播葉文炘（Abbie）曾有「輪后」之稱，近年轉職做上市產品銷售部董事，已少有曝光新動向，不過今次活動她亦有騷出自己的「第一張工作照」，網民笑指相中的道指期貨只得九千幾點，相信起碼是十幾年前的舊照。

新聞女神 葉文炘2006年畢業於香港大學經濟及工商管理學院，畢業後曾做見習會計師，但不久後便辭職加入NowTV，擔任財經台主播。
葉文炘2006年畢業於香港大學經濟及工商管理學院，畢業後曾做見習會計師，但不久後便辭職加入NowTV，擔任財經台主播。（圖片來源：IG@abbieyipmy）
新聞女神 現在的葉文炘只係少了臉上的baby fat，五官差別不大。
現在的葉文炘只係少了臉上的baby fat，五官差別不大。（圖片來源：IG@abbieyipmy）

胡瀞詩 離巢更加靚

在NowTV做了近3年新聞主播的胡瀞詩（Ceci），近日因連環曬出比堅尼照，而引起網民關注，不過她騷出以前在NowTV做實習記者時的照片，網民就覺得現在的她更加好睇，更直指：「以前覺得佢平平無奇唔起眼，現在冇做記者才發現佢真人不露相！」

新聞女神 胡瀞詩2018年加入Now TV做實習記者。
胡瀞詩2018年加入Now TV做實習記者。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
新聞女神 胡瀞詩 胡瀞詩話佢手上嘅酒杯是用來斟水嘅。
近日胡瀞詩著比堅尼參加潑水音樂節，獲網民勁讚性感又可愛。（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）
新聞女神 胡瀞詩 網民大讚胡瀞詩「禾稈冚珍珠」。
早前胡瀞詩曬出在台灣著比堅尼浸溫泉的福利照，已獲網民大讚「禾稈冚珍珠」！（圖片來源：IG@ceciwuchingsze）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@maggieleung0722、IG@qiao_qiao9、IG@terrieleung、IG@rachellaihc、IG@venuskuk、IG@abbieyipmy、IG@ceciwuchingsze

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