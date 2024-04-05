新聞女神 林婷婷

林婷婷返母校畀「古惑的手」攬膊頭 網友肉緊追問邊個咁大膽

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Keith

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31歲林婷婷（Jacky）被稱係無綫TVB）新一代的「新聞女神」及「最美新聞女主播」，近日佢就晒新相，不過就唔係大家見到嘅主播Look，而係著一件緊身衫，返到校園留倩影！其中一張相仲畀人發現有古怪！

新聞女神 林婷婷 林婷婷IG擁近6萬Fans。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
林婷婷IG擁近6萬Fans。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）

林婷婷回到母校打卡 緊身背心上陣勁養眼

林婷婷近日回到母校嘉諾撒聖瑪利書院，期後於IG Po出當日的照片，相中並不是平常上班的主播Look， 而是穿上了一件緊身的白色短袖冷衫，而這件衣服顯得她玲瓏浮凸，令一眾網民無限聯想，畫面相當有衝擊，超級可愛！林婷婷又到了校園廣播室打卡，還自爆曾在廣播室擔任播報員，並感謝老師們成就了今日的自己。

新聞女神 林婷婷 林婷婷又到了校園廣播室打卡（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
林婷婷又到了校園廣播室打卡（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 側面照更加誘人！（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
側面照更加誘人！（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）

林婷婷被攬膊頭 網友好奇隻手係邊個

其中一張女神被攬膊頭，有網友肉緊追問呢一隻手係邊個嘅，不過林婷婷就未有回覆。

新聞女神 林婷婷 又喺樓梯留倩影，女神畀人攬膊頭。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
又喺樓梯留倩影，女神畀人攬膊頭。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 有網友肉緊追問呢一隻手係邊個嘅（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
有網友肉緊追問呢一隻手係邊個嘅（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 林婷婷以前就讀聖瑪利書院（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
林婷婷以前就讀聖瑪利書院（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）

新一代「新聞女神」林婷婷（Jacky）人氣高企，早前踢拖報新聞都獲網民Like爆，近日她又因著短裙做採訪，而引起網民關注，但今次獲得網民讚好的，竟然不是林婷婷的一對美腿，而係遮住美腿的一排字幕！

新聞女神 林婷婷 林婷婷平日外出做採訪，條裙都長到去小腿。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷平日外出做採訪，條裙都長到去小腿。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 近日慶祝31歲生日時與好友鍾芯豫相聚的林婷婷。（圖片來源：IG@chungsumyue）
近日慶祝31歲生日時與好友鍾芯豫相聚的林婷婷。（圖片來源：IG@chungsumyue）

林婷婷 著短裙採訪歐盟辦事處代表

近日有網民分享了一輯林婷婷採訪駐港歐盟辦事處代表時的截圖，並表示：「Jacky今日又兩台出現，採訪駐港歐盟辦事處代表，好彩有字幕遮住婷婷的腳仔，否則又蝕底晒比啲腳趾控！」原來當日林婷婷穿著短裙加涼鞋出鏡，少有地在鏡頭前大騷美腿。

新聞女神 林婷婷 林婷婷日前採訪駐港歐盟辦事處代表時。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷日前採訪駐港歐盟辦事處代表時。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 少有地在鏡頭前大騷美腿。（圖片來源：無綫新聞截圖）
少有地在鏡頭前大騷美腿。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民指兩年前腳趾已曾出鏡

不過有網民就反駁指林婷婷已非第一次讓其腳趾出鏡，除了上次打風時踢拖報新聞外，原來她早在2021年10月報道跑馬地樂活道塌棚架事件時，已曾著過這對人字拖涉水報新聞，又指林婷婷IG Story中有得睇番，但翻找其IG可以發現，當日林婷婷只影住水浸的路面和她踢住拖急步前行的腳掌，畫面相當鬆郁矇。

新聞女神 林婷婷 林婷婷兩年前外出採訪時，已大讚水浸時著人字拖好過加鞋套。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷兩年前外出採訪時，已大讚水浸時著人字拖好過加鞋套。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 粉絲都好記得林婷婷的腳趾並非第一次出鏡！（圖片來源：網民留言截圖）
粉絲都好記得林婷婷的腳趾並非第一次出鏡！（圖片來源：網民留言截圖）
新聞女神 林婷婷 但有網民就大彈林婷婷腳短。（圖片來源：網民留言截圖）
但有網民就大彈林婷婷腳短。（圖片來源：網民留言截圖）

孫雪祺曾爆女主播唔可以著拖鞋 林婷婷係例外？

早前離巢TVB的主播孫雪祺，近日曾向傳媒揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。不過林婷婷似乎係例外，其黑雨下的踢拖照更被網民瘋傳，大讚她勁專業。

新聞女神 林婷婷 早前黑雨期間，林婷婷曾著短褲兼踢拖到黃大仙進行採訪，獲網民大讚專業。（圖片來源：FB@林婷婷粉絲群組）
早前黑雨期間，林婷婷曾著短褲兼踢拖到黃大仙進行採訪，獲網民大讚專業。（圖片來源：FB@林婷婷粉絲群組）
新聞女神 林婷婷 之後林婷婷走入商場作報道。（圖片來源：無綫新聞截圖）
之後林婷婷走入商場作報道。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 鏡頭更曾快速掃過她踢住拖鞋的雙腳。（圖片來源：無綫新聞截圖）
鏡頭更曾快速掃過她踢住拖鞋的雙腳。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 其實林婷婷曾在IG分享過出席海洋保育活動時的靚相，當時她也是穿著短裙和涼鞋，大曬美腿和腳趾。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
其實林婷婷曾在IG分享過出席海洋保育活動時的靚相，當時她也是穿著短裙和涼鞋，大曬美腿和腳趾。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 早前為了親測如何用過期回鄉證過關，林婷婷首次北上出差，也是穿著短裙，結果小腿成為飛蚊攻擊的目杯，布滿紅腫蚊赧，十分嚇人。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
早前為了親測如何用過期回鄉證過關，林婷婷首次北上出差，也是穿著短裙，結果小腿成為飛蚊攻擊的目杯，布滿紅腫蚊赧，十分嚇人。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民

林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」

新聞女神 林婷婷 林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 有網民就留意到林婷婷所著嘅旗袍係fusion版，因為傳統旗袍係冇腰帶嘅。（圖片來源：無綫新聞截圖）
有網民就留意到林婷婷所著嘅旗袍係fusion版，因為傳統旗袍係冇腰帶嘅。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 口罩令解除後，林婷婷又曾親身去到港鐵車廂拍攝「除罩」報道。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
口罩令解除後，林婷婷又曾親身去到港鐵車廂拍攝「除罩」報道。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 引來網民勁讚她「除口罩靚過戴口罩」！（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
引來網民勁讚她「除口罩靚過戴口罩」！（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型

林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！

新聞女神 林婷婷 為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。（圖片來源：無綫新聞截圖）
為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 網民都大讚林婷婷勇氣可加。（圖片來源：無綫新聞截圖）
網民都大讚林婷婷勇氣可加。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。（圖片來源：無綫新聞截圖）
普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 在訪問中林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！（圖片來源：無綫新聞截圖）
在訪問中林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！（圖片來源：無綫新聞截圖）

報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組

此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！

新聞女神 林婷婷 林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 原來綵排時的她勁活潑，表情多多。（圖片來源：無綫新聞截圖）
原來綵排時的她勁活潑，表情多多。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 在綵排期間林婷婷仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
在綵排期間林婷婷仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）
另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）

林婷婷曾任職3年中學教師

林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。

新聞女神 林婷婷 林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 有網民指林婷婷初入行的樣子（圖），與現在大不同。（圖片來源：無綫新聞截圖）
有網民指林婷婷初入行的樣子（圖），與現在大不同。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 有網民就力撐只係化妝同髮型唔同咗。（圖片來源：無綫新聞截圖）
有網民就力撐只係化妝同髮型唔同咗。（圖片來源：無綫新聞截圖）

攞過「卓越新聞報道獎」

除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」，獲網民大讚前途無可限量。

新聞女神 林婷婷 林婷婷2021年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷2021年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女神 林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年兩度獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷已先後在2021及2022年兩度獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 林婷婷愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 林婷婷又曾曬運動照，罕有露腰。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷又曾曬運動照，罕有露腰。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
新聞女神 林婷婷 試西裝一樣有型。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
試西裝一樣有型。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：IG@ jacky_lintingting、無綫新聞截圖、IG@chungsumyue、IG@jacky_lintingting、網民留言截圖、FB@林婷婷粉絲群組

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