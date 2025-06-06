新聞女神梁凱寧坐姿失守疑洩春光！神秘角度惹網民熱議：一定有打底啦
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「新聞女神」梁凱寧一向以甜美外貌和修長美腿俘虜大量粉絲，離開無綫後更積極發展多元事業，曾遠赴斯里蘭卡做義工，返港攻讀碩士，近年則成為港台節目主持。近日，她在節目中的一幕意外成為熱話，掀起網民熱議。
梁凱寧坐姿失守？裙底疑春光乍洩
近日有網民發現，梁凱寧在一個港台節目中，身穿白色恤衫配粉紅短裙，坐在沙發椅上，手持平板電腦。當時鏡頭捕捉到她舉起平板電腦的瞬間，疑似不小心露出裙底春光。這一幕即時在網上引起討論，網民紛紛留言表示「神秘三角洲」、「好尷尬」，不過有人猜測「係咪 iPad嗰嚿托嚟」、「一定有打底啦」。
重溫片段閃電下架
不少網民想重溫這一幕，卻發現網上所有相關片段已經消失，無論是官方重溫還是網民自行上載的版本都被下架。有人懷疑是節目組或相關方面主動處理，避免畫面進一步流傳。
梁凱寧晨早時間又晒長腿 仲搵埋醫生一齊同大家講解…
早前她在IG Po出為香港電台拍攝《醫生與你》花絮照片及影片，焦點是梁凱寧再一次晒出她的逆天長腿，她寫道：
各位早晨
有冇人同我一樣
一朝早起身好容易有鼻敏感？
如果想了解更多
歡迎大家收睇《醫生與你》
多謝林建業醫生同我哋拆解咗
咁多有關鼻敏感嘅問題
亦都好多謝好拍檔Justin胡志遠教授
網民大讚：性感尤物
唔少網民大讚一早又派「福利圖」，令返緊工嘅大家會「精神」，他們寫道：「讓我欣賞到你的美腿」、「中間嘅醫生見到美腿都要扶正一下眼鏡」、「性感尤物」。
圖片來源：IG@maggieleung0722、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期