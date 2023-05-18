新聞小花 余茵娜 梁思齊 齊離巢！臨走拉隊跳Jisoo舞激嬲高層

有線新聞部近日在一日內連走3位新聞主播，驚爆「主播逃亡潮」！其中兩位新聞小花梁思齊和余茵娜，臨走更同幾位女主播拉隊大跳韓團人氣女團BLACK PINK成員Jisoo《FLOWER》的「開花舞」，結果被主播界前輩發文批評，惹高層不滿，最終要將片段下架。