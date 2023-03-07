7位新聞小花除罩後現真身 引網民熱議：同想象中有啲唔同
新聞小花除罩現真身
1. 溫桂婷 原來好靚女
溫桂婷自去年加入有線成為港聞組記者，有不少網民都對她的真面目非常好奇，近日她在採訪中就首度無戴口罩出鏡，有網民表示：「好似第一次看到溫桂婷面貌。」有網民更大讚她：「真係靚女一名。」不過亦網民指無戴口罩的她「同想象中有啲唔同」！
2. 林凱潼 曾獲新聞短片獎
擁有一頭長直髮的林凱潼自2021年3月加入有線新聞，主力做法庭記者，曾以報道垃圾徵費的相關新聞，獲得新聞影片獎短片組別銅獎，近日她過檔NowTV後首度除罩報新聞，即獲網民大讚她「愈睇愈正」、「好靚女」等，更指她後生又有潛力，相信會好快上到位。
3. 王芷欣 有小妹妹feel
王芷欣已加入有線近3年後，先後做過港聞及法庭記者，又主持過節目《拉近文化》，現在則是財經組記者，留著及肩短髮的她吸引到不少網民關注，近日她首度除罩報道財經新聞，獲網民大讚「佢除口罩個樣係幾可愛」、「好有小妹妹feel」等，不過亦有網民搞笑話：「一時之間未接受到…」
4. 劉皓容 做《家居．築則》主持
2019年加入無綫的劉皓容，現時除了擔任無綫財經·資訊台專題節目記者外，也是節目《家居．築則》主持，有網民話「一直未見過容容除罩樣」，但其實她在主持《家居．築則》時，亦試過除罩現出真面目。
5. 馮芷欣 大眼美女
NowTV記者馮芷欣，由2021年已開始在NowTV做實習記者，雖然一直戴著口罩報新聞，但因為一對大眼和一頭長直髮，一直頗受網民喜愛，近日她除罩現真身，亦獲得不少網民大讚「好pure好true」。
6.郭庭禎 笑容甜美
郭庭禎曾在港台報新聞，又做過NowTV，現在成為有線記者，除罩報新聞後，獲不少網民大讚笑容甜美，好有親和感。
7. 李馨萍 過檔NowTV
李馨萍（Laura）曾是有線駐北京記者，現在已過檔NowTV，近日她開始除罩報新聞後，亦獲網民大讚好靚女。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略