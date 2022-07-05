兩代新聞小花黃婉曼梁凱寧聚首拍節目 師姊妹原來唔係第一次合作

38歲黃婉曼（Icy）與29歲梁凱寧（Maggie）同為TVB新聞主播出身，但原來兩人在TVB時期從未合作過，近日黃婉曼難得公開同師妹梁凱寧在港台節目《凝聚香港》合作做主持的畫面，仲大讚對方「後生女真係可愛啲！」不過今次原來並非兩人首次合作。