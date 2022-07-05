兩代新聞小花黃婉曼梁凱寧聚首拍節目 師姊妹原來唔係第一次合作
黃婉曼 梁凱寧 前後腳入TVB
黃婉曼（Icy）和梁凱寧（Maggie）這兩位師姊妹近日合作主持港台節目《凝聚香港》，黃婉曼仲忍唔住認老話：「電視入邊的我們，凝聚最新拍檔Maggie，後生女真係可愛啲！」又Maggie講：「合作愉快，下次又見！」有網友留言問到兩人在TVB時代有冇合作過？Icy就答：「無，我離開咗，Maggie先至入嚟新聞部。」又坦言自己年紀大過Maggie好多。
網民大讚各有成就
黃婉曼自2006年由中大新聞與傳播系畢業後，開始加入TVB新聞部，至2010年離巢，梁凱寧則是由2013年開始擔任無綫互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，至2019年離巢。網民都大讚兩個雖然是不同時代的新聞小花，但都各有非凡成就，不過原來今次並非這對師姊妹首次合作做主持，早在6月中，兩人已合作主持過同樣屬於港台的節目《醫生與你》。
梁凱寧碩士畢業 黃婉曼讚叻女
近日梁凱寧在社交網宣告終於修畢為期兩年的中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系言語語言病理理學碩士課程，並宣告將於8月會正式開始言語治療師的工作，師姐黃婉曼都有留言大讚她：「好叻女！」梁凱寧就謙虛回應：「多謝師姐！我仲要多多向你學習。」
即睇由黃婉曼、梁凱寧合作主持的一集《凝聚香港》：
仲有之前兩人合作主持的一集《醫生與你》：
重溫黃婉曼名句：我哋一齊跳出香港
一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出（當然更加突圍的是她的身材），2010年離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波！」更令人印象深刻。2014年黃婉曼下嫁會計師兼馬主馮柏基豪使300萬搞豪華婚宴，更遠赴歐洲影結婚相，現在已先後誕下兩名女兒。
梁凱寧 身兼多職
上圍達34E的前無綫新聞小花梁凱寧，2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，她曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！離開TVB後，梁凱寧繼續進修，近日終於取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師同節目主持，以及成立了一間廣告及製作公司，瓣數多多。
讀者留言