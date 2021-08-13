新聞小花 方東昇拍檔黃曉瑩疫情下擺酒結婚 梁凱寧露肩陪嫁

無綫新聞小花黃曉瑩早前跟東方昇拍檔的《尋人記》，節目大受歡迎﹗黃曉瑩被網民發現去年突然請假十日，原來同圈外有米男友註冊結婚，但因撞正疫情，延至今年才補擺喜酒，前新聞小花梁凱寧任擔任姊妹之外，參加《衝上雲霄》而轉做幕前的盛勁為則擔任戥穿石，有了不少新聞界朋友到賀﹗

文：東方新地｜圖：黃曉瑩facebook