新聞小花 方東昇拍檔黃曉瑩疫情下擺酒結婚 梁凱寧露肩陪嫁
無綫新聞小花黃曉瑩早前跟東方昇拍檔的《尋人記》，節目大受歡迎﹗黃曉瑩被網民發現去年突然請假十日，原來同圈外有米男友註冊結婚，但因撞正疫情，延至今年才補擺喜酒，前新聞小花梁凱寧任擔任姊妹之外，參加《衝上雲霄》而轉做幕前的盛勁為則擔任戥穿石，有了不少新聞界朋友到賀﹗
文：東方新地｜圖：黃曉瑩facebook
文：東方新地｜圖：黃曉瑩facebook
新聞小花離巢無綫出路多
近年不少新聞小花離巢無綫都有好好發展，如陳嘉倩、梁凱寧、周嘉儀等，而黃曉瑩留守電視台仍有不少支持者，早前與方東昇主持的《尋人記》，節目有口碑兼受歡迎﹗
新聞小花黃曉瑩面圓圓又笑容甜美，任新聞主播以來有不少支持者，原來小花早已名花有主，去年曾被影到與六呎高型男拍拖，男方以60萬名貴房車接送﹗而黃曉瑩去年十二月被粉絲發現「消失」十日，及後被發現原來請假結婚，於12月12日低調註冊結婚，但因疫情關係延至今年補擺喜酒﹗
黃曉瑩受疫情影響，去年註冊，今個月才在酒店擺酒宴客，有不少新聞界好友出席，而黃曉瑩貫徹低調，IG私人帳號未有設公開，而Facebook亦沒有貼出與另一半的放閃相。新聞界好友替她結婚高興，前新聞主播梁凱寜、趙嘉韻等分別在IG即時動態代她發放喜悅﹗片中見到穿上婚紗的黃曉瑩繑住六呎高老公進場，一臉幸福向在場賓客揮手﹗
低調的黃曉瑩沒有把結婚當日照片公開，連出席的新聞界好友都好配合，除了在有時限的IG即時動態分享喜悅外，無人出post公開當日的喜事，而擔任姊妹團之一的梁凱寧亦只貼出單人照，身穿姊妹裙的梁凱寧，明豔照人﹗戥穿石之一是前飛機師盛勁為﹗
新聞小花黃曉瑩於香港中文大學新聞及傳播學系畢業，11年還在求學時已加入無綫任實習記者，畢業後正式加入無綫新聞部，曾任駐澳門記者，15年擔任新聞主播，16年升為無綫新聞副策劃主任，除了坐陣報道新聞，亦參與製作不少專題性節目，包括《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》和《尋人記》等。