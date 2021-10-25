新逃學威龍｜細龜羅家英30年後翻炒星爺經典 劣評如潮：爛到爆！
1991年上映的《逃學威龍》絕對是周星馳其中一部成名經典作，近日就有內地片商推出電影《新逃學威龍》，更請來星爺舊日班底黃一山（細龜）、羅家英及黃一飛助陣，可惜劣評如潮，被網友狂鬧：「爛到爆」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]小龜黄一山、[email protected]羅家英
細龜羅家英翻炒星爺《逃學威龍》
周星馳（星爺）自出道以來，一直以無厘頭搞笑的風格為觀眾帶來大量經典作品，當中1991年上映的《逃學威龍》絕對是他其中一部成名作，當年票房大收近4383萬元，順利成為1991年香港票房冠軍外，其後兩部續集同樣叫好叫座，戲中的對白、劇情及場景成為不少觀眾的集體回憶。但沒想到相隔30年，近日內地片商推出《新逃學威龍》，更請來星爺昔日班底，一班老戲骨黃一山（細龜）、羅家英及黃一飛助陣。
劣評如潮被狠批「破壞經典」
《新逃學威龍》由34歲內地演員張浩自導自演翻拍，他更扮演星爺角色，並找來原版的細龜再次演出，而羅家英飾演昔日吳孟達的角色，並加入星爺固有班底成員黃一飛，以及兩位女角分別是曾參與王晶導演作品的晶女郎童飛，及內地演員艾福鲁斯等人，重演警察扮學生卧底潛入學校的查案故事。《新逃學威龍》於上周五（15日）上架，雖然觀影人次超過五百萬，片方分賬過千萬元，但可惜劣評如潮被狠批「破壞經典」！有不少網民留言：「爛爆了」、「看得我好尷尬」、「又炒冷飯」等等，更有網民到羅家英微博跪求他「別再拍這些爛片」，而羅家英亦現身回覆：「世界艱難，有得做就要做」，十分唏噓。