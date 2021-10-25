新逃學威龍｜細龜羅家英30年後翻炒星爺經典　劣評如潮：爛到爆！

1991年上映的《逃學威龍》絕對是周星馳其中一部成名經典作，近日就有內地片商推出電影《新逃學威龍》，更請來星爺舊日班底黃一山（細龜）、羅家英及黃一飛助陣，可惜劣評如潮，被網友狂鬧：「爛到爆」！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]小龜黄一山、[email protected]羅家英