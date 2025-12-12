一周星星｜方中信自爆家中地位 莫可欣「御夫大法」七字真言成焦點

最新娛聞
東方新地

廣告

方中信在最新一集《一周星星》中自爆家中地位「貓狗不如」，更要接受由太太莫可欣及女兒符迦晴「操刀」的刁鑽問答比賽，連女兒鞋子尺寸都答錯，令這位平日沉穩的「型佬」當場求製作組不要播出。節目中方中信更以七字真言形容莫可欣的「御夫大法」，內容令人好奇不已。

方中信接受刁鑽問答比賽 連女兒鞋碼都答錯

在節目的「囡囡常識問答比賽」環節中，方中信要面對由太太莫可欣及愛女符迦晴設計的超高難度題目。問題包括女兒所穿鞋子的尺寸、「幾多歲開始學騎馬」等極為細緻的生活細節，令向來給人沉穩形象的方中信措手不及。由於過半數問題都夠晒刁鑽兼出人意表，方中信的答錯率頗高，甚至一度不敢面對現實，向製作組求情「可唔可以唔好播出嚟」，場面十分搞笑。這些看似簡單但實際極具挑戰性的問題，完全暴露了這位「型佬」在家庭生活中的真實狀況。

方中信自爆家中地位「貓狗不如」 坦承最怕女兒一件事

平時予人不多說話印象的方中信，在節目中難得開金口大談自己在家中的真實地位。他毫不避諱地形容自己的家庭地位「貓狗不如」，這番自嘲式的坦白令現場氣氛輕鬆不少。方中信更透露了自己最不能忍受女兒做的一件事，但具體內容節目組暫時保密，增添了不少懸念。這種反差極大的家庭角色，與他在螢幕上的硬漢形象形成強烈對比，讓觀眾看到了明星私底下的另一面。

莫可欣「御夫大法」七字真言成焦點 方中信搞笑解構

節目最令人期待的部分，是方中信以七字真言形容太太莫可欣的「御夫大法」。雖然他在訪問中暗讚莫可欣御夫有道，但這七個字的具體內容卻成為了節目的最大懸念。從方中信的表情和語氣可以看出，這七字真言既幽默又貼切地概括了莫可欣在家中的管理風格。這種夫妻間的相處模式，以及方中信對太太管教方式的正面評價，展現了這個演藝圈家庭和諧的一面。

方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
方中信 莫可欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

56歲莫可欣與方中信結婚17年，當年被指先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信，趁機箍住對方。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於就此事開腔否認。

文：東方新地 ｜圖：weibo@方中信、新傳媒圖片庫

方中信 莫可欣 莫可欣與方中信結婚13年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
莫可欣與方中信結婚13年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

先斬後奏珠胎暗結

93年港姐冠軍莫可欣與方中信（原名符力）1996年開始拍拖，2008年結婚。當年有指莫可欣先斬後奏，借生B設局箍住對方，有孕3個月後才通知方中信，事後男方足足用了兩個星期來接受現實。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於開腔否認，她說：「因為我哋有養狗，覺得唔需要有小朋友，但其實好坦白講，生活有少少刻板，返工放工，但我有咗迦晴（女兒），唔係外面人講話我設一個陷阱畀方生踩落去。而家都有人咁講，覺得我特登去令呢件事發生，咁樣可以箍住方生，完全冇呢件事，我都唔係咁嘅人，唔係有機心嘅人，係個天要賜個咁好嘅女畀我哋，有咗迦晴後，佢令我學咗好多嘢，多咗耐心。」

方中信 莫可欣 莫可欣日前接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，否認借生B設局箍住方中信。（圖片來源：Facebook@港乜姐 Miss Mut Hong Kong截圖）
莫可欣日前接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，否認借生B設局箍住方中信。（圖片來源：Facebook@港乜姐 Miss Mut Hong Kong截圖）
方中信 莫可欣 莫可欣與方中信1996年開始拍拖，2008年結婚，足足相愛25年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
莫可欣與方中信1996年開始拍拖，2008年結婚，足足相愛25年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
方中信 莫可欣 當年有指莫可欣先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年有指莫可欣先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
方中信 莫可欣 莫可欣訪問中表示：「係個天要賜個咁好嘅女畀我哋」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
莫可欣訪問中表示：「係個天要賜個咁好嘅女畀我哋」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

教女兒謙虛有禮

現在女兒符迦晴已13歲了，原來莫可欣由兒時開始已教她做人要謙虛有禮，她說：「教練、老師、家長都同我講，迦晴係佢哋見過最有禮貌嘅小朋友，我真係老懷安慰，不過將來佢做咩、讀咩書，我都會支持，我唯一唔支持就係入娛樂圈，選美都唔好喇，因為佢唔係普通小朋友，佢爸爸媽媽係有知名度，佢會有壓力。」

方中信 莫可欣 不經不覺女兒符迦晴已13歲，莫可欣話由兒時開始已教她做人要謙虛及有禮貌。（圖片來源：weibo@方中信alex）
不經不覺女兒符迦晴已13歲，莫可欣話由兒時開始已教她做人要謙虛及有禮貌。（圖片來源：weibo@方中信alex）
方中信 莫可欣 莫可欣直言：「唔支持個女入娛樂圈」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
莫可欣直言：「唔支持個女入娛樂圈」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

方中信享受家庭生活

至於方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂，表示女兒迦晴出世後，他的轉變相當大，放了很多時間在家庭上，平時自己更會到街市買餸，全家一起在家中吃飯，更直言：「某程度上都享受這種家庭生活。」甘願由型佬變身「住家男」。

方中信 莫可欣 方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂。（圖片來源：香港開電視發相）
方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂。（圖片來源：香港開電視發相）
方中信 莫可欣 方中信（戴頭盔者）會親身到街市買餸。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
方中信（戴頭盔者）會親身到街市買餸。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

圖片來源：TVB、新傳媒圖片庫、Facebook@港乜姐 Miss Mut Hong Kong截圖、weibo@方中信alex、香港開電視發相資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 