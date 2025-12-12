一周星星｜方中信自爆家中地位 莫可欣「御夫大法」七字真言成焦點

方中信在最新一集《一周星星》中自爆家中地位「貓狗不如」，更要接受由太太莫可欣及女兒符迦晴「操刀」的刁鑽問答比賽，連女兒鞋子尺寸都答錯，令這位平日沉穩的「型佬」當場求製作組不要播出。節目中方中信更以七字真言形容莫可欣的「御夫大法」，內容令人好奇不已。