一周星星｜方中信自爆家中地位 莫可欣「御夫大法」七字真言成焦點
方中信接受刁鑽問答比賽 連女兒鞋碼都答錯
在節目的「囡囡常識問答比賽」環節中，方中信要面對由太太莫可欣及愛女符迦晴設計的超高難度題目。問題包括女兒所穿鞋子的尺寸、「幾多歲開始學騎馬」等極為細緻的生活細節，令向來給人沉穩形象的方中信措手不及。由於過半數問題都夠晒刁鑽兼出人意表，方中信的答錯率頗高，甚至一度不敢面對現實，向製作組求情「可唔可以唔好播出嚟」，場面十分搞笑。這些看似簡單但實際極具挑戰性的問題，完全暴露了這位「型佬」在家庭生活中的真實狀況。
方中信自爆家中地位「貓狗不如」 坦承最怕女兒一件事
平時予人不多說話印象的方中信，在節目中難得開金口大談自己在家中的真實地位。他毫不避諱地形容自己的家庭地位「貓狗不如」，這番自嘲式的坦白令現場氣氛輕鬆不少。方中信更透露了自己最不能忍受女兒做的一件事，但具體內容節目組暫時保密，增添了不少懸念。這種反差極大的家庭角色，與他在螢幕上的硬漢形象形成強烈對比，讓觀眾看到了明星私底下的另一面。
莫可欣「御夫大法」七字真言成焦點 方中信搞笑解構
節目最令人期待的部分，是方中信以七字真言形容太太莫可欣的「御夫大法」。雖然他在訪問中暗讚莫可欣御夫有道，但這七個字的具體內容卻成為了節目的最大懸念。從方中信的表情和語氣可以看出，這七字真言既幽默又貼切地概括了莫可欣在家中的管理風格。這種夫妻間的相處模式，以及方中信對太太管教方式的正面評價，展現了這個演藝圈家庭和諧的一面。
56歲莫可欣與方中信結婚17年，當年被指先斬後奏珠胎暗結，有孕3個月後才通知方中信，趁機箍住對方。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於就此事開腔否認。
文：東方新地 ｜圖：weibo@方中信、新傳媒圖片庫
先斬後奏珠胎暗結
93年港姐冠軍莫可欣與方中信（原名符力）1996年開始拍拖，2008年結婚。當年有指莫可欣先斬後奏，借生B設局箍住對方，有孕3個月後才通知方中信，事後男方足足用了兩個星期來接受現實。日前莫可欣接受網台《港乜姐講乜嘢》訪問，終於開腔否認，她說：「因為我哋有養狗，覺得唔需要有小朋友，但其實好坦白講，生活有少少刻板，返工放工，但我有咗迦晴（女兒），唔係外面人講話我設一個陷阱畀方生踩落去。而家都有人咁講，覺得我特登去令呢件事發生，咁樣可以箍住方生，完全冇呢件事，我都唔係咁嘅人，唔係有機心嘅人，係個天要賜個咁好嘅女畀我哋，有咗迦晴後，佢令我學咗好多嘢，多咗耐心。」
教女兒謙虛有禮
現在女兒符迦晴已13歲了，原來莫可欣由兒時開始已教她做人要謙虛有禮，她說：「教練、老師、家長都同我講，迦晴係佢哋見過最有禮貌嘅小朋友，我真係老懷安慰，不過將來佢做咩、讀咩書，我都會支持，我唯一唔支持就係入娛樂圈，選美都唔好喇，因為佢唔係普通小朋友，佢爸爸媽媽係有知名度，佢會有壓力。」
方中信享受家庭生活
至於方中信近年努力賺錢養家，日前他為電影《一級指控》宣傳時曾大談家庭樂，表示女兒迦晴出世後，他的轉變相當大，放了很多時間在家庭上，平時自己更會到街市買餸，全家一起在家中吃飯，更直言：「某程度上都享受這種家庭生活。」甘願由型佬變身「住家男」。