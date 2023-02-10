觀眾在民間電視大獎2022丨Anson Lo盧瀚霆冧莊封視帝 江美儀大熱奪視后

由電視資訊評論平台「方以文 一個人寫光影」舉辦之全民提名、全民投票選出的「第7屆觀眾在民間電視大獎2022」結果出爐，14個民選獎項經過5日全民提名期、10日全民投票期，由接近1.9萬名觀眾透過網絡選出，結果Anson Lo盧瀚霆竟冧莊視帝，江美儀則拎完無綫視后，再成為民間視后。至於其餘獎項，幾乎全部由ViuTV擸走。