觀眾在民間電視大獎2022丨Anson Lo盧瀚霆冧莊封視帝 江美儀大熱奪視后

由電視資訊評論平台「方以文 一個人寫光影」舉辦之全民提名、全民投票選出的「第7屆觀眾在民間電視大獎2022」結果出爐，14個民選獎項經過5日全民提名期、10日全民投票期，由接近1.9萬名觀眾透過網絡選出，結果Anson Lo盧瀚霆竟冧莊視帝，江美儀則拎完無綫視后，再成為民間視后。至於其餘獎項，幾乎全部由ViuTV擸走。
盧瀚霆冧莊兩奪民選視帝 以4,173票封票王
「第7屆觀眾在民間電視大獎2022」投票人數接近 1.9 萬人，共 24.6 萬票選出 14 個民選獎項，視帝最後5強全由MIRROR成員包攬，最威威當然是教主Anson Lo盧瀚霆，繼上屆憑《大叔的愛》成為民間視帝後，再憑ViuTV劇《百萬同居計劃》吳照明一角（4,137票，22.6%）獲封民選視帝，更打敗《季前賽》的姜濤，成為今屆票王，由其演唱之劇集主題曲《同居陌生人》，更同時獲民選最佳電視歌曲。既然所有獎項是由網民選出，粉絲數量重要過有演技，擁有海量教徒的支持，Anson Lo冧莊亦唔意外。
無綫視后江美儀膺民選視后
這個民間電視大獎的結果，得獎者或節目9成9都屬ViuTV，民選視后爭持激烈，最後由江美儀憑無綫劇《下流上車族》莫雯慧一角（2,919票，17.0%）勝出，成為首位同時獲得「無綫萬千星輝頒獎典禮」及「觀眾在民間電視大獎」的最佳女主角。至於最後五強的女主角，全部都是憑ViuTV劇照被提名，在《野人老師》中飾演鍾晨光的談善言（2,869票，16.7%）則奪得第二名。
姜濤只獲民選飛躍進步男藝員
今屆得獎最多的劇集為ViuTV的《季前賽》，共得到民選最佳劇集、劇本及攝影三個獎。而《季前賽》的男主角姜濤就奪得民選飛躍進步男藝員，以及與「老闆仔」黃梓樂一齊奪得民選最佳戲劇拍檔。睇番飛躍進步男藝員最後五強，又係MIRROR玩晒！
《繩角》駱振偉 馮素波實至名歸 封最佳男配角及女配角
ViuTV另一受歡迎劇集《繩角》包辦民選最佳男女配角獎項，由駱振偉飾演之「大師兄」袁天就擂台戰死一幕引起網絡瘋狂討論，他以大熱姿態（4,086票，23.0%）獲封民選最佳男配角。資深演員馮素波首次接拍ViuTV劇集，即憑主角之一的李承東嫲嫲一角，獲網民支持成為民選最佳女配角（3,225票，19.0%）。 馮素波以1%票數之微力壓小薯茄鄧麗英於《百萬同居計劃》中所飾演的Lucky（3,051票，18.0%）。
「阿正」黃正宜奪民選飛躍進步女藝員
DJ出身的「阿正」黃正宜，以綜藝節目《膠戰》成功打入電視圈作多棲發展，人氣甚旺的她連娟姐都砌低，奪得本屆民選飛躍進步女藝員（3,783票，22.8%）並成為本屆票后。
《膠戰》《爆谷一周》《晚吹 -空肚講宵夜》齊攞獎 全部出自ViuTV
民選最佳綜藝節目由人氣一直持續高企的《膠戰S2 & SSP》奪得（4,244票，24.6%）。民選最佳資訊節目，就由久休復出的谷德昭主持的一周一次娛樂清談節目《爆谷一周》奪得（4,171票，24.8%）。民選最佳主持方面，「6膠」未能衛冕，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得（3,920票，22.8%）。
常見問題
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