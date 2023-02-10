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觀眾在民間電視大獎2022丨Anson Lo盧瀚霆冧莊封視帝 江美儀大熱奪視后

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由電視資訊評論平台「方以文 一個人寫光影」舉辦之全民提名、全民投票選出的「第7屆觀眾在民間電視大獎2022」結果出爐，14個民選獎項經過5日全民提名期、10日全民投票期，由接近1.9萬名觀眾透過網絡選出，結果Anson Lo盧瀚霆竟冧莊視帝，江美儀則拎完無綫視后，再成為民間視后。至於其餘獎項，幾乎全部由ViuTV擸走。

盧瀚霆 Anson Lo與江美儀被封民間視帝與視后。
Anson Lo與江美儀被封民間視帝與視后。（圖片來源：[email protected][email protected]

盧瀚霆冧莊兩奪民選視帝 以4,173票封票王

「第7屆觀眾在民間電視大獎2022」投票人數接近 1.9 萬人，共 24.6 萬票選出 14 個民選獎項，視帝最後5強全由MIRROR成員包攬，最威威當然是教主Anson Lo盧瀚霆，繼上屆憑《大叔的愛》成為民間視帝後，再憑ViuTV劇《百萬同居計劃》吳照明一角（4,137票，22.6%）獲封民選視帝，更打敗《季前賽》的姜濤，成為今屆票王，由其演唱之劇集主題曲《同居陌生人》，更同時獲民選最佳電視歌曲。既然所有獎項是由網民選出，粉絲數量重要過有演技，擁有海量教徒的支持，Anson Lo冧莊亦唔意外。

盧瀚霆 Anson Lo憑《百萬同居計劃》吳照明一角獲封民選視帝。
Anson Lo憑《百萬同居計劃》吳照明一角獲封民選視帝。（圖片來源：ViuTV劇照）
盧瀚霆 玩民選Anson Lo佔盡上風，演技都係其次。
玩民選Anson Lo佔盡上風，演技都係其次。（圖片來源：ViuTV劇照）
盧瀚霆 民選最佳男主角最後五強都是MIRROR成員，姜濤屆居亞軍，輸畀Anson Lo。
民選最佳男主角最後五強都是MIRROR成員，姜濤屆居亞軍，輸畀Anson Lo。（圖片來源：[email protected]方以文 一個人寫光影）

無綫視后江美儀膺民選視后

這個民間電視大獎的結果，得獎者或節目9成9都屬ViuTV，民選視后爭持激烈，最後由江美儀憑無綫劇《下流上車族》莫雯慧一角（2,919票，17.0%）勝出，成為首位同時獲得「無綫萬千星輝頒獎典禮」及「觀眾在民間電視大獎」的最佳女主角。至於最後五強的女主角，全部都是憑ViuTV劇照被提名，在《野人老師》中飾演鍾晨光的談善言（2,869票，16.7%）則奪得第二名。

盧瀚霆 江美儀在台慶頒獎禮奪視后時喊到面容扭曲。
江美儀在台慶頒獎禮奪視后時喊到面容扭曲。（圖片來源：無綫影片截圖）
盧瀚霆 江美儀憑《下流上車族》演技獲肯定。
江美儀憑《下流上車族》演技獲肯定。（圖片來源：無綫劇照）
盧瀚霆 江美儀一打四，成為唯一憑無綫劇角逐民選視后的女演員。
江美儀一打四，成為唯一憑無綫劇角逐民選視后的女演員。（圖片來源：[email protected]方以文 一個人寫光影）

姜濤只獲民選飛躍進步男藝員

今屆得獎最多的劇集為ViuTV的《季前賽》，共得到民選最佳劇集、劇本及攝影三個獎。而《季前賽》的男主角姜濤就奪得民選飛躍進步男藝員，以及與「老闆仔」黃梓樂一齊奪得民選最佳戲劇拍檔。睇番飛躍進步男藝員最後五強，又係MIRROR玩晒！

盧瀚霆 《季前賽》獲最多獎項，共得到民選最佳劇集、劇本及攝影三個獎。
《季前賽》獲最多獎項，共得到民選最佳劇集、劇本及攝影三個獎。（圖片來源：ViuTV劇照）
盧瀚霆 最佳劇集最後五強又係ViuTV的天下。
最佳劇集最後五強又係ViuTV的天下。（圖片來源：[email protected]方以文 一個人寫光影）
盧瀚霆 姜濤攞飛躍進步獎，好過冇啦！
姜濤攞飛躍進步獎，好過冇啦！（圖片來源：ViuTV劇照）
盧瀚霆 民選飛躍進步男藝員的最後五強又係MIRROR其中五子，不過今次Anson Lo就輸畀姜濤喇！
民選飛躍進步男藝員的最後五強又係MIRROR其中五子，不過今次Anson Lo就輸畀姜濤喇！（圖片來源：[email protected]方以文 一個人寫光影）

《繩角》駱振偉 馮素波實至名歸 封最佳男配角及女配角

ViuTV另一受歡迎劇集《繩角》包辦民選最佳男女配角獎項，由駱振偉飾演之「大師兄」袁天就擂台戰死一幕引起網絡瘋狂討論，他以大熱姿態（4,086票，23.0%）獲封民選最佳男配角。資深演員馮素波首次接拍ViuTV劇集，即憑主角之一的李承東嫲嫲一角，獲網民支持成為民選最佳女配角（3,225票，19.0%）。 馮素波以1%票數之微力壓小薯茄鄧麗英於《百萬同居計劃》中所飾演的Lucky（3,051票，18.0%）。

盧瀚霆 《繩角》駱振偉實至名歸，以大熱姿態獲封民選最佳男配角。
《繩角》駱振偉實至名歸，以大熱姿態獲封民選最佳男配角。（圖片來源：ViuTV劇照）
盧瀚霆 馮素波憑生鬼又出色的演技取勝。
馮素波憑生鬼又出色的演技取勝。（圖片來源：ViuTV劇照）

「阿正」黃正宜奪民選飛躍進步女藝員

DJ出身的「阿正」黃正宜，以綜藝節目《膠戰》成功打入電視圈作多棲發展，人氣甚旺的她連娟姐都砌低，奪得本屆民選飛躍進步女藝員（3,783票，22.8%）並成為本屆票后。

盧瀚霆 阿正是今屆的票后，力壓娟姐奪飛躍進步女藝人。
阿正是今屆的票后，力壓娟姐奪飛躍進步女藝人。（圖片來源：[email protected]
盧瀚霆 民選飛躍進步女藝人是阿正與娟姐之爭。
民選飛躍進步女藝人是阿正與娟姐之爭。（圖片來源：[email protected]方以文 一個人寫光影）

《膠戰》《爆谷一周》《晚吹 -空肚講宵夜》齊攞獎 全部出自ViuTV

民選最佳綜藝節目由人氣一直持續高企的《膠戰S2 & SSP》奪得（4,244票，24.6%）。民選最佳資訊節目，就由久休復出的谷德昭主持的一周一次娛樂清談節目《爆谷一周》奪得（4,171票，24.8%）。民選最佳主持方面，「6膠」未能衛冕，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得（3,920票，22.8%）。

盧瀚霆 《膠戰S2 & SSP》奪得民選最佳綜藝節目。
《膠戰S2 & SSP》奪得民選最佳綜藝節目。（圖片來源：[email protected]
盧瀚霆 谷德昭主持的娛樂清談節目《爆谷一周》奪得民選最佳資訊節目。
谷德昭主持的娛樂清談節目《爆谷一周》奪得民選最佳資訊節目。（圖片來源：ViuTV照片）
盧瀚霆 民選最佳主持方面，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得。
民選最佳主持方面，由「宵夜三寶」梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希憑《晚吹 – 空肚講宵夜》奪得。（圖片來源：ViuTV照片）

【完整得獎名單】

民選最佳劇集（總票數：18,372
排名 劇集名稱 所得票數及百份比
1 《季前賽》 5,559票（30.3%）
2 《百萬同居計劃》 4,063票（22.1%）
3 《繩角》 3,320票（18.1%）
4 《IT狗》 1,887票（10.3%）
5 《I SWIM》 1,189票（6.5%）
民選最佳劇本（總票數：18,210
排名 劇集名稱 所得票數及百份比
1 《季前賽》 4,841票（26.6%）
2 《百萬同居計劃》 3,839票（21.1%）
3 《繩角》 2,931票（16.1%）
4 《IT狗》 2,299票（12.6%）
5 《野人老師》 1,464票（8.0%）
民選最佳攝影（總票數：18,064
排名 劇集名稱 所得票數及百份比
1 《季前賽》 5,669票（31.4%）
2 《百萬同居計劃》 3,776票（20.9%）
3 《繩角》 3,613票（20.0%）
4 《I SWIM》 2,054票（11.4%）
5 《野人老師》 901票（5.0%）
民選最佳男主角（總票數：18,452
排名 演員、角色及劇集名稱 所得票數及百份比
1 盧瀚霆 – 吳照明《百萬同居計劃》* 4,173票（22.6%）
2 姜濤 – 高家孝《季前賽》 3,635票（19.7%）
3 江𤒹生 – 歐陽駿《繩角》 2,171票（11.8%）
4 呂爵安 – 李馬榮《I SWIM》 1,868票（10.1%）
5 陳卓賢 – 卓立峰《季前賽》 1,697票（9.2%）
民選最佳女主角（總票數：17,128
排名 演員、角色及劇集名稱 所得票數及百份比
1 江美儀 – 莫雯慧《下流上車族》 2,919票（17.0%）
2 談善言 – 鍾晨光《野人老師》 2,869票（16.7%）
3 簡慕華 – 霍美玲《百萬同居計劃》 1,985票（11.6%）
4 陳漢娜 – 蒙玲《IT狗》 1,628票（9.5%）
5 梁詠琪 – 張諾雅《反起跑線聯盟》 1,171票（6.8%）
民選最佳男配角（總票數：17,741
排名 演員、角色及劇集名稱 所得票數及百份比
1 駱振偉 – 袁天就《繩角》 4,086票（23.0%）
2 呂爵安 – 關浩德《季前賽》 2,567票（14..5%）
3 柳應廷 – 蘇傑《百萬同居計劃》 1,711票（9.6%）
4 郭嘉駿 – 楊舜光《季前賽》 861票（4.9%）
5 黃梓樂 – 高家賢《季前賽》 818票（4.6%）
民選最佳女配角（總票數：16,973
排名 演員、角色及劇集名稱 所得票數及百份比
1 馮素波 – 李承東嫲嫲《繩角》 3,225票（19.0%）
2 鄧麗英 – Lucky《百萬同居計劃》 3,051票（18.0%）
3 練美娟 – 九姐《季前賽》 2,110票（12.4%）
4 余逸思 – Billie《IT狗》 1,429票（8.4%）
5 彭秀慧 – Cathy Ho《IT狗》 778票（4.6%）
民選飛躍進步男藝員（總票數：18,150
排名 藝員 所得票數及百份比
1 姜濤 3,469票（19.1%）
2 盧瀚霆 3,418票（18.8%）
3 呂爵安 2,390票（13.2%）
4 江𤒹生 1,504票（8.3%）
5 邱士縉 1,349票（7.4%）
民選飛躍進步女藝員（總票數：16,585
排名 藝員 所得票數及百份比
1 黃正宜* 3,783票（22.8%）
2 練美娟 3,166票（19.1%）
3 陳漢娜 1,827票（11.0%）
4 林愷鈴 925票（5.6%）
5 譚凱倫 802票（4.8%）
民選最佳綜藝節目（總票數：17,163
排名 節目 所得票數及百份比
1 《膠戰S2 & SSP》 4,244票（24.6%）
2 《ERROR自爆96小時》 2,859票（16.7%）
3 《Go！執！事務所》 1,338票（7.8%）
4 《我哋係COLLAR》 701票（4.1%）
5 《仔仔一堂》 421票（2.5%）
民選最佳資訊節目（總票數：16,812
排名 節目 所得票數及百份比
1 《爆谷一周》 4,171票（24.8%）
2 《晚吹 – 空肚講宵夜》 3,679票（21.8%）
3 《勁騎26》 1,555票（9.2%）
4 《晚吹 – 戀講嘢》 1,267票（7.5%）
5 《CHILL CLUB》 1,051票（6.3%）
民選最佳主持（總票數：17,205
排名 主持及節目 所得票數及百份比
1 梁祖堯、蔡瀚億、陳俞希《晚吹 – 空明講宵夜》 3,920票（22.8%）
2 6膠《膠戰S2 & SSP》 3,324票（19.3%）
3 谷德昭《爆谷一周》 1,422票（8.3%）
4 王智德《勁騎26》 1,370票（8.0%）
5 ERROR《ERROR自爆96小時》 1,167票（6.8%）
民選最佳戲劇拍檔（總票數：17,893
排名 演員、角色及劇集 所得票數及百份比
1 姜濤、黃梓樂 – 高家孝、高家賢《季前賽》 2,922票（16.3%）
2 江𤒹生、楊樂文 – 歐陽駿、李承東《繩角》 2,310票（12.9%）
3 盧瀚霆、陳子豐 – 吳照明、咖喱《百萬同居計劃》 2,221票（12.4%）
4 姜濤、陳卓賢 – 高家孝、卓立峰《季前賽》 1,960票（11.0%）
5 盧瀚霆、柳應廷 – 吳照明、蘇傑《百萬同居計劃》 1,493票（8.3%）
民選最佳電視歌曲（總票數：17,977
排名 歌曲、主唱及節目 所得票數及百份比
1 《同居陌生人》盧瀚霆 -《百萬同居計劃》 4,008票（22.3%）
2 《無人不知的戰果》姜濤 –《賽前賽》 3,506票（19.5%）
3 《膠On！》６膠 –《膠戰S2 & SSP》 1,679票（9.3%）
4 《Got U》陳卓賢 -《姊姐們的國際市場》 1,648票（9.2%）
5 《Fight Your Corner》江𤒹生、楊樂文–《繩角》 1,613票（9.0%）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]方以文 一個人寫光影、ViuTV劇照

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