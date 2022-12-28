方健儀

45歲方健儀逆市再做業主開箱1,850萬樓 親自回應網民擔心變負資產

最新娛聞
東方新地

廣告

現年45歲的前TVB新聞主播方健儀近日拍片開箱新屋，原來她在兩年前抽中買新樓，到今年Boxing Day（12月26日）終於收樓，不過在這兩年間樓市下跌，有不少網民都擔心她因此變成「負資產」，方健儀就對此親自作出了回應。

方健儀 買大圍極高層3房戶

方健儀在片中分享了自己的新屋內部景觀和廚廁布置等，原來這間新屋，是她在兩年前以1,850萬元購入了柏傲莊2A座極高層B室，為一個坐向東北的3房單位，實用面積754方呎，外望沙田城門河景色。

方健儀 方健儀在Boxing Day拍片開箱新屋，網友目測樓底有3.3M。
方健儀在Boxing Day拍片開箱新屋，網友目測樓底有3.3M。（圖片來源：[email protected]
方健儀 方健儀一入屋已大讚門口玄關位設有全身鏡，方便她出街前可以整理儀容。
方健儀一入屋已大讚門口玄關位設有全身鏡，方便她出街前可以整理儀容。（圖片來源：[email protected] Fong）

預計半年後正式入伙

方健儀透露仲要搵裝修公司去裝修間新屋，估計要搞多半年先可以正式入伙。她又介紹其屋苑佔地28萬呎會所，有泳池、健身室、BBQ場等設施，還自設瀑布，環境相當優美。

方健儀 方健儀話最期待係新居個靚景。
方健儀話最期待係新居個靚景。（圖片來源：[email protected] Fong）
方健儀 可以外望沙田城門河。
可以外望沙田城門河。（圖片來源：[email protected] Fong）

兒時已是沙田友

方健儀又分享自己買樓的心路歷程，表示自己兒時曾住過沙田新田圍，在沙田官立中學讀過書，又在青龍水上樂園玩過，因此5年前路過柏傲莊這個新樓盤時便覺得好合眼緣，兩年前入紙兩次，終於抽中新樓，到今時今日收樓，她感性表示：

我不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份。這份聖誕禮物，由最初嘅眼緣、中間嘅隨緣、到最終有緣，就同洪先生與我相知相遇一樣，都是順著「緣」字走。亦因為呢個「緣」字，促使我為兩口子嘅將來，及早做一啲實質部署。呢度將會係我哋嘅新安樂窩，舊安樂窩亦會留住，希望大家同窗外景緻一樣，新一年一切順風順水。

方健儀 方健儀對新居廁所都好滿意，話希望「客廁雲來」！
方健儀對新居廁所都好滿意，話希望「客廁雲來」！（圖片來源：[email protected] Fong）
方健儀 又開心介紹28萬呎會所。
又開心介紹28萬呎會所。（圖片來源：[email protected] Fong）

12年前已上車 英國再買樓收租

在分享新居之餘，方健儀又向網友透露自己早在12年前，已在馬鞍山買樓做了業主，就是她現在所住的物業，而在她搬入新居之後，這個物業她準備作放租之用，加上近年在英國也有買樓收租，加起來現在方健儀已擁有3個物業。

方健儀 影片為方健儀與擔任無綫新聞部幕後工程人員的老公洪楚恆一同製作。
影片為方健儀與擔任無綫新聞部幕後工程人員的老公洪楚恆一同製作。（圖片來源：[email protected] Fong）
方健儀 除了兒時住過沙田新田圍外，原來方健儀婚前婚後都一直住在馬鞍山，她笑言已做了沙田友40年！
除了兒時住過沙田新田圍外，原來方健儀婚前婚後都一直住在馬鞍山，她笑言已做了沙田友40年。（圖片來源：[email protected] Fong）

為退休早作部署：確保被動收入

講到自己在英國投資買樓的原因，方健儀透露：「因為有柏傲莊，先買英國樓收租幫手供樓。」她笑言是在為退休早作部署，嘗試為自己增添磚頭，確保被動收入。

方健儀 方健儀自2012年離開無綫後，曾任職廉政公署高級新聞主任，到2014年約滿離職，之後成為斜棟族，工作包括電視節目主持、活動司儀、培訓導師、專欄作家、KOL等，此外仲係一位皮革手作人，不時會參與手作市集。
方健儀自2012年離開無綫後，曾任職廉政公署高級新聞主任，到2014年約滿離職，之後成為斜棟族，工作包括電視節目主持、活動司儀、培訓導師、專欄作家、KOL等，此外仲係一位皮革手作人，不時會參與手作市集。（圖片來源：[email protected]

分享投資之道：供得起就去馬

講到投資之道，方健儀直言：「我對股票認識唔深，係傳統派，自己皮毛嘅投資諗法係，撇除新樓，project自己未來收入及現有資產，供得起就去馬，最緊要係合眼緣，不讓自己做後悔事。」

方健儀 住公屋出身的方健儀，曾表示以在公屋出生、成長為榮，因為可以有更多的上升潛力和爆發力。
住公屋出身的方健儀，曾表示以在公屋出生、成長為榮，因為可以有更多的上升潛力和爆發力。（圖片來源：[email protected]

網民擔心變負資產 方健儀：仲應付得到

對於有網民擔心她逆市做業主，會因此變成「負資產」，方健儀就表示：

老友，學術討論：

「負資產」定義，係「資不抵債」的意思。凡物業最新估值跌穿尚欠銀行貸款額，都出現所謂的「負資產」。

而我呢，非常托賴，尚欠銀行嘅貸款，係一個好放心嘅數，仲應付得到，相信同「負資產」扯唔上關係。

方健儀 方健儀逐一回應網民留言。
方健儀逐一回應網民留言。（圖片來源：[email protected] Fong）

自住冇有怕，最緊要開心

之後她補充：「最初我對『負資產』概念有啲模糊，經網友提一提後即搵資料，好彩，亦有信心我唔會係。」並笑言：「自住冇有怕，最緊要開心！」她又表示已預留資金， 有信心3數年就可以供完這間1,850萬樓！

方健儀 方健儀話有信心唔使終身做樓奴！
方健儀話有信心唔使終身做樓奴！（圖片來源：[email protected] Fong）

方健儀學老爸話齋：最重要睇長線

在接受傳媒訪問時，她又講到因為是自住，所以並不擔心樓價走勢，最重要是自己喜歡，又搬出老爸的人生哲理，指樓價 / 經濟周期有如人生，有升有跌，最重要睇長線，做好風險評估打好根基就得，又話未到生命最後一刻，都未能劃線。

方健儀 方爸爸方媽媽當日都有一齊去收樓。
方爸爸方媽媽當日都有一齊去收樓。（圖片來源：[email protected]

方健儀Boxing Day收樓非常興奮！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結周杰倫演唱會Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap梁詠琪演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] Fong資料或影片來源：[email protected] Fong

讀者留言

熱門文章

 