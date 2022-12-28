45歲方健儀逆市再做業主開箱1,850萬樓 親自回應網民擔心變負資產
方健儀 買大圍極高層3房戶
方健儀在片中分享了自己的新屋內部景觀和廚廁布置等，原來這間新屋，是她在兩年前以1,850萬元購入了柏傲莊2A座極高層B室，為一個坐向東北的3房單位，實用面積754方呎，外望沙田城門河景色。
預計半年後正式入伙
方健儀透露仲要搵裝修公司去裝修間新屋，估計要搞多半年先可以正式入伙。她又介紹其屋苑佔地28萬呎會所，有泳池、健身室、BBQ場等設施，還自設瀑布，環境相當優美。
兒時已是沙田友
方健儀又分享自己買樓的心路歷程，表示自己兒時曾住過沙田新田圍，在沙田官立中學讀過書，又在青龍水上樂園玩過，因此5年前路過柏傲莊這個新樓盤時便覺得好合眼緣，兩年前入紙兩次，終於抽中新樓，到今時今日收樓，她感性表示：
我不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份。這份聖誕禮物，由最初嘅眼緣、中間嘅隨緣、到最終有緣，就同洪先生與我相知相遇一樣，都是順著「緣」字走。亦因為呢個「緣」字，促使我為兩口子嘅將來，及早做一啲實質部署。呢度將會係我哋嘅新安樂窩，舊安樂窩亦會留住，希望大家同窗外景緻一樣，新一年一切順風順水。
12年前已上車 英國再買樓收租
在分享新居之餘，方健儀又向網友透露自己早在12年前，已在馬鞍山買樓做了業主，就是她現在所住的物業，而在她搬入新居之後，這個物業她準備作放租之用，加上近年在英國也有買樓收租，加起來現在方健儀已擁有3個物業。
為退休早作部署：確保被動收入
講到自己在英國投資買樓的原因，方健儀透露：「因為有柏傲莊，先買英國樓收租幫手供樓。」她笑言是在為退休早作部署，嘗試為自己增添磚頭，確保被動收入。
分享投資之道：供得起就去馬
講到投資之道，方健儀直言：「我對股票認識唔深，係傳統派，自己皮毛嘅投資諗法係，撇除新樓，project自己未來收入及現有資產，供得起就去馬，最緊要係合眼緣，不讓自己做後悔事。」
網民擔心變負資產 方健儀：仲應付得到
對於有網民擔心她逆市做業主，會因此變成「負資產」，方健儀就表示：
老友，學術討論：
「負資產」定義，係「資不抵債」的意思。凡物業最新估值跌穿尚欠銀行貸款額，都出現所謂的「負資產」。
而我呢，非常托賴，尚欠銀行嘅貸款，係一個好放心嘅數，仲應付得到，相信同「負資產」扯唔上關係。
自住冇有怕，最緊要開心
之後她補充：「最初我對『負資產』概念有啲模糊，經網友提一提後即搵資料，好彩，亦有信心我唔會係。」並笑言：「自住冇有怕，最緊要開心！」她又表示已預留資金， 有信心3數年就可以供完這間1,850萬樓！
方健儀學老爸話齋：最重要睇長線
在接受傳媒訪問時，她又講到因為是自住，所以並不擔心樓價走勢，最重要是自己喜歡，又搬出老爸的人生哲理，指樓價 / 經濟周期有如人生，有升有跌，最重要睇長線，做好風險評估打好根基就得，又話未到生命最後一刻，都未能劃線。
方健儀Boxing Day收樓非常興奮！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結、周杰倫演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言