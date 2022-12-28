45歲方健儀逆市再做業主開箱1,850萬樓 親自回應網民擔心變負資產

現年45歲的前TVB新聞主播方健儀近日拍片開箱新屋，原來她在兩年前抽中買新樓，到今年Boxing Day（12月26日）終於收樓，不過在這兩年間樓市下跌，有不少網民都擔心她因此變成「負資產」，方健儀就對此親自作出了回應。