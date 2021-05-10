方力申自爆用真名真樣玩交友App 只like靚女

41歲的方力申自從與Stephy鄧麗欣結束十年情，一直都未有公開拍拖，自嘲是識唔到女仔的可憐蟲，在無綫節目《諸朋好友》中，方力申突然自爆近年受疫情影響，開始玩交友App，更老實承認媾女要睇樣，不過都係冇斬獲……

文：東方新地 ｜ 圖：myTV super截圖、無綫影片截圖、方力申IG圖片