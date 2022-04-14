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方力申貪玩連累「元祖咪神」胡美貽撞穿頭 當場暈倒縫16針險破相

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東方新地

28歲的胡美貽因無綫節目《3日2夜》為觀眾認識，被封「元祖咪神」，日前傳她拍攝J2台新節目時意外受傷，要送院縫16針，更有指施襲者是方力申，不過胡美貽就否認。事件終於水落石出，有人公開了當日拍攝現場的絕密片段，揭露事發經過，全因方力申玩出禍，拎住鬼口水整蠱胡美貽，令她失控閃避撼到額頭，當場痛到跪地暈倒。證據確鑿，方力申冇得抵賴！

方力申 胡美貽拍攝J2節目時受傷，現在要留家休養。
胡美貽拍攝J2節目時受傷，現在要留家休養。（圖片來源：[email protected]
方力申 有指方力申因為貪玩闖禍。
有指方力申因為貪玩闖禍。（圖片來源：[email protected]

方力申被指是罪魁禍首

42歲的方力申仲係大唔透，終於玩出禍！日前傳出《3日2夜》「元祖咪神」胡美貽拍攝J2節目期間撞穿頭需送院縫16針，當時有指意外源頭是因為小方貪玩令胡美貽否認受傷，不過胡美貽就曾否認，只表示傷口很痛，需要時間復原。

方力申 號稱 《3日2夜》 「元祖級」咪神，擁有35D逼爆上圍嘅胡美貽不時喺IG大晒身材。
號稱 《3日2夜》 「元祖級」咪神，擁有35D逼爆上圍嘅胡美貽不時喺IG大晒身材。（圖片來源：[email protected]
方力申 因為貪玩而令到胡美貽受傷的方力申，仲有心情拍片教人健身。
因為貪玩而令到胡美貽受傷的方力申，仲有心情拍片教人健身。（圖片來源：[email protected]

方力申對胡美貽瘋狂出擊

有片有真相，終於有人公開當日在拍攝場地的CCTV，令胡美貽受傷過程全曝光，片中見方力申在等埋時拿著「鬼口水」對住胡美貽，不停追住對方整蠱，好似想把「鬼口水」撻落胡美貽面上，方力申窮追不捨，胡美貽好像失控一樣瘋狂閃避，一不小心撼到額頭，她即掩住個頭痛到跳起，方力申見事態嚴重，伸手想摸胡美貽額頭查看傷勢，被胡美貽阻止，之後畫面更看到她跪地暈倒，現場工作人員即湧上前。

方力申 胡美貽受傷後要留家休養一段時間。
胡美貽受傷後要留家休養一段時間。（圖片來源：[email protected]
方力申 胡美貽在社交網留言好想出外曬太陽。
胡美貽在社交網留言好想出外曬太陽。（圖片來源：[email protected]

胡美貽：我會唔會傻咗㗎？

除了事發經過外，更有另一條短片見到胡美貽送院前坐在地上，有工作人員為她按著傷口，表示要送她去急症室，胡美貽表現冷靜對鏡頭笑言：「我會唔會傻咗㗎？梗係唔會，我平時都夠傻。」傷人者方力申就叫工作人員按實女方傷口，仲叫胡美貽「坐喺度先。」短片咁就完結。

方力申 有人提供了當日的短片，力證方力申玩出禍。
有人提供了當日的短片，力證方力申玩出禍。（圖片來源：[email protected]
方力申 方力申最近艷福不淺，除了與胡美貽拍新節目，還與身材同樣出眾的小花陳欣茵拍短片。
方力申最近艷福不淺，除了與胡美貽拍新節目，還與身材同樣出眾的小花陳欣茵拍短片。（圖片來源：[email protected]

胡美貽擔心會破相

女藝人靠塊面搵食，胡美貽意外後為維護方力申並未有公開真相，回應傳媒時還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事。據知，胡美貽現於家中休養，她最擔心是傷口留疤會破相，現在更要食藥止痛。熱愛戶外活動的胡美貽更因為傷口不能沾水、曬太陽，日日留家非常苦悶，仲要食得清淡以免傷口發炎或者疤痕變深色。

方力申 胡美貽為維護方力申未有供出真相，雖然遇上無妄之災，但幸好有胡媽媽越洋送上花束為愛女打氣。
胡美貽為維護方力申未有供出真相，雖然遇上無妄之災，但幸好有胡媽媽越洋送上花束為愛女打氣。（圖片來源：[email protected]
方力申 為怕傷口留深色疤，受傷後的胡美貽食得好清淡。
為怕傷口留深色疤，受傷後的胡美貽食得好清淡。（圖片來源：[email protected]

Eric Kwok置身事外扮唔知

有指除了方力申之外，Eric Kwok郭偉亮亦有份參與這個新節目，而短片中亦見到他有出現，不過他受訪時卻表示不知情，雖然拍攝當日全日都在現場，但他說事發那刻他落咗街買嘢5至10分鐘，折返時已發生意外，並表示好震驚同關心，仲話唔係好大件事，叫記者問番無綫。至於最大責任的方力申，就未有任何回應。

方力申 身在現場的Eric Kwok竟然話唔係太知詳情。
身在現場的Eric Kwok竟然話唔係太知詳情。（圖片來源：[email protected]

即睇胡美貽靚相：

有傳《3日2夜》會翻生 胡美胎狂 po 爆乳相派福利

無綫早年出招「限奶令」，禁止全台女藝員暴露行性感，個個惟有乖乖封胸，搞到一班觀眾大呼無癮！去年曾傳來好消息，落實全面解封，大受影響嘅 J2台王牌旅遊節目《 3日2夜 》亦得以翻生，據知節目仲會重新包裝，升呢喺翡翠台再度出擊。號稱《 3日2夜 》「 元祖級 」咪神之一嘅28歲胡美貽（Nicole）亦會重出江湖，胡美貽喺 IG 狂 po 爆乳相派福利，為節目做定熱身。不過各位男粉絲唔好咁快開心住，因為胡美貽曾被影到情陷超級富二代Reeve，拖晒手行街sweet爆！

方力申 最近天氣放晴，胡美貽的小背心又出籠喇！咁好陽光當然要晒吓身材啦！
天氣放晴，胡美貽嘅小背心又出籠喇！咁好陽光當然要晒吓身材啦！（圖片來源：[email protected]

《3日2夜》「元祖級」咪神胡美貽歸位

《 3日2夜》向來以靚女著三點式玩水、浸溫泉作賣點，多年來捧紅唔少小花，張曦雯、張秀文、陳婉衡、陳偉琪等個個博到盡喺節目中著泳衣曬太陽、浸溫泉，盡騷火辣身材，更獲網民熱捧！家陣節目即將復活，一班咪神亦蠢蠢欲動，其中擁有35D逼爆上圍、「元祖級」咪神之一嘅胡美貽亦將會重出生天再度亮相！

方力申 2017年參選港姐落敗後即入讀藝員訓練班，翌年正式簽約TVB成為旗下經理人合約藝員。
2017年參選港姐落敗後即入讀藝員訓練班，翌年正式簽約TVB成為旗下經理人合約藝員。（圖片來源：[email protected]
方力申 節目翻生，胡美貽近日已復出狂操練跑，為拍攝做好準備。
節目翻生，胡美貽近日已復出狂操練跑，為拍攝做好準備。（圖片來源：[email protected]
方力申 喜歡著貼身衫騷quali，導彈身材往往成為焦點。
喜歡著貼身衫騷quali，導彈身材往往成為焦點。（圖片來源：[email protected]
方力申 拍埋另一咪神陳婉衡身邊，一啲都唔輸蝕。
拍埋另一咪神陳婉衡身邊，一啲都唔輸蝕。（圖片來源：[email protected]

自家生意受疫情影響 負面情緒爆燈暴瘦廿磅

2017年參選港姐，之後入讀藝員訓練班，胡美貽其實拍過唔少劇集如《 愛·回家之開心速遞 》、《 機場特警 》、《 黃金有罪 》、《 白色強人 》、《 再創世紀 》等等。早前於《 法證先鋒 IV 》中更扮死屍被李施嬅解剖，只著住底衫褲瞓喺冰冷嘅手術台上，專業演出獲唔少網友讚賞㖭！

方力申 早前在 TVB 熱播劇《 法證先鋒 IV 》扮死屍，由李施嬅負責解剖，胡美貽透露為求逼真，拍攝時只著內衣褲躺在冰冷鐵床上。
早前在 TVB 熱播劇《 法證先鋒 IV 》扮死屍，由李施嬅負責解剖，胡美貽透露為求逼真，拍攝時只著內衣褲躺在冰冷鐵床上。（圖片來源：東方新地資料庫）
方力申 「限奶令」解禁！《3日2夜》「元祖級」咪神35D胡美貽歸位
（圖片來源：東方新地資料庫）

胡美貽大搞榴槤甜品生意

除演藝事業外，28歲嘅胡美貽百足咁多爪，年前更殺入商界大搞榴槤甜品生意，仲連開三間分店，可惜近月由於疫情影響，生意一落千丈，為慳人工開支更親自出馬落舖頭幫手，樓面、打雜一腳踢，食冇定時搞到體重暴跌近廿磅，就連生理周期都亂晒龍， 再加上負面情緒影響，胡美貽自稱要睇心理醫生呀陰功！好彩家陣《 3日2夜》翻生，嚟緊10月又有工開，疫情又漸漸放緩，應該明天會更好嘅！

方力申 Nicole年紀輕輕已甚有生意頭腦，就連名食家蔡瀾都幫佢做生招牌。
胡美貽年紀輕輕已甚有生意頭腦，就連名食家蔡瀾都幫佢做生招牌。（圖片來源：[email protected]
方力申 雖然入行年資尚淺，但Nicole人緣不錯，視后Ali都專登去捧佢場食榴槤。
雖然入行年資尚淺，但胡美貽人緣不錯，視后Ali都專登去捧佢場食榴槤。（圖片來源：[email protected]

拖富二代鬧市出巡

身為新一代宅男女神的胡美貽已單身一段時間，日前佢宣布「封盤」，被影到與富二代Reeve拍拖出巡，期間又拖又攬，非常甜蜜。據知胡美貽男友Reeve今年30歲，從事餐飲、金融及外國地產生意，二人拍拖已大半年。男方家族投資有道，以3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，名副其實係大富之家。而Reeve與不少圈中人熟落，曾在社交網上載與伍樂怡滑雪、跟JW飯敍的照片，又不時大晒名車，可以講得上係超級富二代。

有米男友唔止錫到胡美貽燶，仲唔介意做司機接送同埋陪女友行街，當日Reeve駕駛價值200多萬嘅名車送胡美貽返屋企。事後Nicole受訪時大方認拍拖，仲話依家係開心嘅。咪神封盤都唔緊要，最緊要唔好封胸就得喇！

方力申 胡美貽家境富裕，爸爸喺美國營商，媽媽就係醫生，做生意嘅資金都係父母贊助。
胡美貽家境富裕，爸爸喺美國營商，媽媽就係醫生，做生意嘅資金都係父母贊助。（圖片來源：[email protected]
方力申 年前殺入商界大搞榴槤甜品生意，更曾入圍2019年《 港澳米其林指南 》街頭小食推介，胡美貽現時擁有馬來西亞彭亨州一幅30畝榴槤地㖭！
年前殺入商界大搞榴槤甜品生意，更曾入圍2019年《 港澳米其林指南 》街頭小食推介，胡美貽現時擁有馬來西亞彭亨州一幅30畝榴槤地㖭！（圖片來源：[email protected]
方力申 有好嘢唔會收收埋埋，擁有35D、24、36三圍的胡美貽經常晒水著look任睇唔嬲。
有好嘢唔會收收埋埋，擁有35D、24、36三圍的胡美貽經常晒水著look任睇唔嬲。（圖片來源：[email protected]
方力申 「限奶令」解禁！《3日2夜》「元祖級」咪神35D胡美貽歸位
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方力申 「限奶令」解禁！《3日2夜》「元祖級」咪神35D胡美貽歸位
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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