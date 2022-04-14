方力申貪玩連累「元祖咪神」胡美貽撞穿頭 當場暈倒縫16針險破相

28歲的胡美貽因無綫節目《3日2夜》為觀眾認識，被封「元祖咪神」，日前傳她拍攝J2台新節目時意外受傷，要送院縫16針，更有指施襲者是方力申，不過胡美貽就否認。事件終於水落石出，有人公開了當日拍攝現場的絕密片段，揭露事發經過，全因方力申玩出禍，拎住鬼口水整蠱胡美貽，令她失控閃避撼到額頭，當場痛到跪地暈倒。證據確鑿，方力申冇得抵賴！