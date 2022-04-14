方力申貪玩連累「元祖咪神」胡美貽撞穿頭 當場暈倒縫16針險破相
方力申被指是罪魁禍首
42歲的方力申仲係大唔透，終於玩出禍！日前傳出《3日2夜》「元祖咪神」胡美貽拍攝J2節目期間撞穿頭需送院縫16針，當時有指意外源頭是因為小方貪玩令胡美貽否認受傷，不過胡美貽就曾否認，只表示傷口很痛，需要時間復原。
方力申對胡美貽瘋狂出擊
有片有真相，終於有人公開當日在拍攝場地的CCTV，令胡美貽受傷過程全曝光，片中見方力申在等埋時拿著「鬼口水」對住胡美貽，不停追住對方整蠱，好似想把「鬼口水」撻落胡美貽面上，方力申窮追不捨，胡美貽好像失控一樣瘋狂閃避，一不小心撼到額頭，她即掩住個頭痛到跳起，方力申見事態嚴重，伸手想摸胡美貽額頭查看傷勢，被胡美貽阻止，之後畫面更看到她跪地暈倒，現場工作人員即湧上前。
胡美貽：我會唔會傻咗㗎？
除了事發經過外，更有另一條短片見到胡美貽送院前坐在地上，有工作人員為她按著傷口，表示要送她去急症室，胡美貽表現冷靜對鏡頭笑言：「我會唔會傻咗㗎？梗係唔會，我平時都夠傻。」傷人者方力申就叫工作人員按實女方傷口，仲叫胡美貽「坐喺度先。」短片咁就完結。
胡美貽擔心會破相
女藝人靠塊面搵食，胡美貽意外後為維護方力申並未有公開真相，回應傳媒時還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事。據知，胡美貽現於家中休養，她最擔心是傷口留疤會破相，現在更要食藥止痛。熱愛戶外活動的胡美貽更因為傷口不能沾水、曬太陽，日日留家非常苦悶，仲要食得清淡以免傷口發炎或者疤痕變深色。
Eric Kwok置身事外扮唔知
有指除了方力申之外，Eric Kwok郭偉亮亦有份參與這個新節目，而短片中亦見到他有出現，不過他受訪時卻表示不知情，雖然拍攝當日全日都在現場，但他說事發那刻他落咗街買嘢5至10分鐘，折返時已發生意外，並表示好震驚同關心，仲話唔係好大件事，叫記者問番無綫。至於最大責任的方力申，就未有任何回應。
即睇胡美貽靚相：
有傳《3日2夜》會翻生 胡美胎狂 po 爆乳相派福利
無綫早年出招「限奶令」，禁止全台女藝員暴露行性感，個個惟有乖乖封胸，搞到一班觀眾大呼無癮！去年曾傳來好消息，落實全面解封，大受影響嘅 J2台王牌旅遊節目《 3日2夜 》亦得以翻生，據知節目仲會重新包裝，升呢喺翡翠台再度出擊。號稱《 3日2夜 》「 元祖級 」咪神之一嘅28歲胡美貽（Nicole）亦會重出江湖，胡美貽喺 IG 狂 po 爆乳相派福利，為節目做定熱身。不過各位男粉絲唔好咁快開心住，因為胡美貽曾被影到情陷超級富二代Reeve，拖晒手行街sweet爆！
《3日2夜》「元祖級」咪神胡美貽歸位
《 3日2夜》向來以靚女著三點式玩水、浸溫泉作賣點，多年來捧紅唔少小花，張曦雯、張秀文、陳婉衡、陳偉琪等個個博到盡喺節目中著泳衣曬太陽、浸溫泉，盡騷火辣身材，更獲網民熱捧！家陣節目即將復活，一班咪神亦蠢蠢欲動，其中擁有35D逼爆上圍、「元祖級」咪神之一嘅胡美貽亦將會重出生天再度亮相！
自家生意受疫情影響 負面情緒爆燈暴瘦廿磅
2017年參選港姐，之後入讀藝員訓練班，胡美貽其實拍過唔少劇集如《 愛·回家之開心速遞 》、《 機場特警 》、《 黃金有罪 》、《 白色強人 》、《 再創世紀 》等等。早前於《 法證先鋒 IV 》中更扮死屍被李施嬅解剖，只著住底衫褲瞓喺冰冷嘅手術台上，專業演出獲唔少網友讚賞㖭！
胡美貽大搞榴槤甜品生意
除演藝事業外，28歲嘅胡美貽百足咁多爪，年前更殺入商界大搞榴槤甜品生意，仲連開三間分店，可惜近月由於疫情影響，生意一落千丈，為慳人工開支更親自出馬落舖頭幫手，樓面、打雜一腳踢，食冇定時搞到體重暴跌近廿磅，就連生理周期都亂晒龍， 再加上負面情緒影響，胡美貽自稱要睇心理醫生呀陰功！好彩家陣《 3日2夜》翻生，嚟緊10月又有工開，疫情又漸漸放緩，應該明天會更好嘅！
拖富二代鬧市出巡
身為新一代宅男女神的胡美貽已單身一段時間，日前佢宣布「封盤」，被影到與富二代Reeve拍拖出巡，期間又拖又攬，非常甜蜜。據知胡美貽男友Reeve今年30歲，從事餐飲、金融及外國地產生意，二人拍拖已大半年。男方家族投資有道，以3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，名副其實係大富之家。而Reeve與不少圈中人熟落，曾在社交網上載與伍樂怡滑雪、跟JW飯敍的照片，又不時大晒名車，可以講得上係超級富二代。
有米男友唔止錫到胡美貽燶，仲唔介意做司機接送同埋陪女友行街，當日Reeve駕駛價值200多萬嘅名車送胡美貽返屋企。事後Nicole受訪時大方認拍拖，仲話依家係開心嘅。咪神封盤都唔緊要，最緊要唔好封胸就得喇！
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