方力申《西遊記》網絡電影 激醜造型嚇親網民 網民怒數3大敗筆
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近期越來越多香港演員接拍內地網絡電影搵銀，最近由方力申、周柏豪等人主演，改編自經典名著《西遊記》的電影《鬥轉乾坤》引起了網民廣泛關注，方力申的激醜造型更震驚大批網民！
方力申《西遊記》造型激醜嚇親網民
方力申在《鬥轉乾坤》中飾演「六耳獼猴」，不過造型就極為浮誇，一頭紅色長髮加上誇張的極深粗眉造型，睇到網民都嚇親。有網民表示「想把碗扣在化妝師臉上」、「到底做了什麼孽讓我看到了這種玩意兒」、「爛的不可思議」。撇除了方力申的造型之外，連所謂的「魔改」劇情和粗糙的電腦特效都睇到網民眼火爆！
《鬥轉乾坤》 電影劇情簡介
《鬥轉乾坤》描述了主人公格蘇為了世間正義，決心尋找猴王鬥戰勝佛的下落，以結束混世頑猴六耳獼猴的殘暴統治。在尋找過程中，他逐漸揭露了鬥戰勝佛失蹤與暗菩提企圖突破封印、重新掌控三界的陰謀息息相關，而六耳獼猴則是被暗菩提利用的棋子。在神女女魃的幫助和感染下，格蘇最終突破自我，阻止了封印之門的開啟，從而成為了真正的英雄。
舊愛鄧麗欣內地劇造型正常好多
相反，方力申舊愛鄧麗欣（Stephy）在2019年拍攝，近日終於開播的《《末代廚娘》造型就正常好多。Stephy在劇中與胡杏兒完宮鬥，Stephy在劇中的造型更獲大讚為「全劇最靚角色」。
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圖片來源：《億計劃》截圖、《鬥轉乾坤》劇照、《末代廚娘》劇照