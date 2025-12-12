45歲方力申宣布囡囡提早出世 一家三口全家福曝光 太太葉萱生仔計劃大轉彎

45歲方力申今日透過Instagram興奮宣布，太太葉萱（Maple）提早誕下女兒Isla，母女平安！這對今年情人節才正式結婚的夫婦，從父親節公布懷孕喜訊到年尾迎來愛女，可謂雙喜臨門。小方難掩初為人父的喜悅，更在社交平台分享一家三口首張全家福，畫面溫馨感人，背後還有一個關於生仔計劃的有趣轉折。