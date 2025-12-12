45歲方力申宣布囡囡提早出世 一家三口全家福曝光 太太葉萱生仔計劃大轉彎
女兒Isla心急提早報到 方力申感謝醫護團隊
方力申在長文中透露，今日原本是太太的預產期，但女兒Isla太心急想見爸爸媽媽，所以早幾日已經出世。他形容太太在生產前的心情就像「排隊玩很想玩的過山車」，一直期待又緊張。小方特別感謝港怡醫院的醫護團隊，包括婦產科醫生、麻醉科醫生和兒科醫生的專業照顧，讓整個生產過程非常順利。他更透露太太的「走佬袋」竟然是東京奧運和巴黎奧運的袋，非常可愛。
方力申笑言女兒樣貌日日變 似足爸爸媽媽輪流轉
成為新手爸爸的方力申難掩興奮，笑言女兒Isla的樣貌「日日都喺度變」。他形容「前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇」。雖然女兒出生時有輕微發燒，但經兒科醫生即時處理後當晚已退燒，讓夫婦二人安心不少。小方更在帖文中感謝港怡醫院的專業護理團隊，特別是一直照顧他們的醫護人員。
太太Maple生仔計劃大轉彎 從四個變兩個再升級三個
方力申在帖文中分享了一個有趣的生仔計劃轉變。他透露太太在結婚後曾豪言可以生四個，但到懷孕期間因為太辛苦而改口說最多生兩個。不過女兒Isla順利出生後，由於整個過程得到很多支持，太太現在又改口表示「可以生住三個先」。面對太太的計劃升級，小方幽默回應「第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」顯示夫婦二人十分享受初為父母的幸福時光。
網民祝賀新手爸媽 大讚方力申好老公形象
方力申的報喜帖文一出，立即引來大批網民祝賀。不少粉絲留言「恭喜恭喜！」「好可愛的一家三口」「方力申做爸爸了，時間過得好快」。有網民大讚他是好老公好爸爸，「睇得出你好錫老婆同女兒」「感謝醫護團隊好貼心」。也有網民對他們的生仔計劃感到有趣，「從四個到兩個再到三個，太太好可愛」「第四個要加油啦」。整體而言，網民都為這對新手父母送上滿滿祝福。
