方力申做爸爸 囡囡英文名藏玄機！與太太組成神秘字眼 網民熱議中文名

45歲方力申今日透過Instagram興奮宣佈，太太葉萱Maple早於預產期前提早誕下女兒Isla，母女平安。這位新手爸爸在長文中透露，原本今天是預產期，但女兒提早來臨，讓他難掩初為人父的喜悅。不過最令網民驚喜的是，方力申早已為女兒的英文名埋下玄機，背後的深意令人感動。