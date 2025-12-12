方力申做爸爸 囡囡英文名藏玄機！與太太組成神秘字眼 網民熱議中文名
方力申女兒Isla提早報到母女平安
方力申在Instagram發文透露，太太Maple在生產前的心情就像是「排隊玩很想玩的過山車」，一直期待又緊張。他特別感謝港怡醫院的醫護團隊，表示醫生為太太打的無痛分娩針讓生產過程非常順利。這對夫婦屬於今年情人節正式結婚，父親節公布懷孕喜訊，來到年尾女兒出世可謂雙喜臨門。
方力申早有準備女兒英文名藏玄機
原來方力申早在今年7月佛山站巡唱時已透露女兒英文名的秘密。他巧妙地以自己、太太和女兒的英文名組成「FAMILY」一詞，分別是F(ong)、A(lex)、M(aple)、I(sla)、L、Y(ip)。方力申當時表示「Isla像Island（島嶼）」，更透露如果再生一個孩子，會將「ISLA」的字母調動變成「Lisa」。他更幽默地說「如果將來見到FAMILY車牌，希望大家手下留情，我準備投標」。
方力申夫婦今年喜事連連
回顧方力申與Maple的愛情路，兩人在今年情人節正式註冊結婚，隨後在父親節宣佈懷孕喜訊。從結婚到懷孕再到女兒出世，這對夫婦在2024年可謂喜事連連。方力申在社交媒體上多次分享與太太的甜蜜時光，展現了他對家庭生活的重視和期待。
網民祝福湧現期待中文名揭曉
消息一出，網民紛紛留言祝賀方力申夫婦，不少人對女兒的英文名設計讚不絕口。有網民留言「好有心思，FAMILY真係好有意思」、「恭喜小方做爸爸」、「母女平安最重要」。更有熱心網民開始為小Isla建議中文名，有人提議「方以樂」、「方心怡」等，期待方力申稍後公佈女兒的中文名字。
