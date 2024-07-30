方力申

《猜猜我是誰》方力申奧運特派專員身份大揭祕 珍貴片段首度曝光

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奧運熱潮席捲全港，期待有更多爭取佳績嘅好消息！TVB節目《猜猜我是誰》自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，今集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方），小方亦是今屆無綫奧運身處巴黎貼身追擊運動員最新消息的特派專員，以小方為主題絕對是別具意義。

方力申運動員生涯珍貴時刻

是集以短短兩分鐘，全面簡述了小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段，包括：

  • 當年為出戰奧運接受的步操訓練片段
  • 在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱
  • 2008年為北京奧運擔任火炬手
  • 2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄
  • 九十年代做運動員期間接受特訓

其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人！

方力申 節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段（圖片來源：TVB）
節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段（圖片來源：TVB
方力申 由泳手到歌手（圖片來源：TVB）
由泳手到歌手（圖片來源：TVB

方力申曾自爆：以前會諗游唔過以前游嚟做咩

節目亦曝光了小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」最終，小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。

對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在無綫官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在ig story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」

方力申直擊國家隊泳手張雨霏 做足功課問關鍵問題！

方力申在游泳場館亦直擊了中國國家隊泳手張雨霏，在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪，小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課：「你夢想是100米、200米蝶泳金牌，雖然獎牌顏色不一樣，但你滿意自己的表現嗎？」

張雨霏亦坦誠地回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。」問完一輪與比賽有關的問題後，小方著雨霏跟香港粉絲打招呼，雨霏開心謂：「大家好，謝謝大家對我的支持，請大家繼續關注中國隊的表現。」與小方互動得很開心的雨霏，還一面關心問小方謂：「對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」互動相當感人。

方力申 小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課（圖片來源：TVB）
小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課（圖片來源：TVB）

內地網民唔敢相信：這真的是方力申嗎？

小方在游泳場館拼搏的表現，還吸引了網民關注及激賞，事緣有內地網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，表現認真又拼命，對於小方放下藝人身段如此落力衝前線採訪，內地網民大表驚艷，並一度誤以為小方轉任體育記者，網民留言：「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」，更有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。

方力申 網民留言：「這真的是方力申嗎？」（圖片來源：小紅書圖片）
網民留言：「這真的是方力申嗎？」（圖片來源：小紅書圖片）
方力申 有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。（圖片來源：小紅書圖片）
有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。（圖片來源：小紅書圖片）

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圖片來源：TVB

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