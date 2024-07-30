《猜猜我是誰》方力申奧運特派專員身份大揭祕 珍貴片段首度曝光

奧運熱潮席捲全港，期待有更多爭取佳績嘅好消息！TVB節目《猜猜我是誰》自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，今集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方），小方亦是今屆無綫奧運身處巴黎貼身追擊運動員最新消息的特派專員，以小方為主題絕對是別具意義。

