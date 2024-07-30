《猜猜我是誰》方力申奧運特派專員身份大揭祕 珍貴片段首度曝光
方力申運動員生涯珍貴時刻
是集以短短兩分鐘，全面簡述了小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段，包括：
- 當年為出戰奧運接受的步操訓練片段
- 在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱
- 2008年為北京奧運擔任火炬手
- 2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄
- 九十年代做運動員期間接受特訓
其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人！
方力申曾自爆：以前會諗游唔過以前游嚟做咩
節目亦曝光了小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」最終，小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。
對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在無綫官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在ig story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」
方力申直擊國家隊泳手張雨霏 做足功課問關鍵問題！
方力申在游泳場館亦直擊了中國國家隊泳手張雨霏，在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪，小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課：「你夢想是100米、200米蝶泳金牌，雖然獎牌顏色不一樣，但你滿意自己的表現嗎？」
張雨霏亦坦誠地回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。」問完一輪與比賽有關的問題後，小方著雨霏跟香港粉絲打招呼，雨霏開心謂：「大家好，謝謝大家對我的支持，請大家繼續關注中國隊的表現。」與小方互動得很開心的雨霏，還一面關心問小方謂：「對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」互動相當感人。
內地網民唔敢相信：這真的是方力申嗎？
小方在游泳場館拼搏的表現，還吸引了網民關注及激賞，事緣有內地網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，表現認真又拼命，對於小方放下藝人身段如此落力衝前線採訪，內地網民大表驚艷，並一度誤以為小方轉任體育記者，網民留言：「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」，更有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。
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