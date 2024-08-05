方力申謙虛回顧奧運主持經驗 數5大缺點「踩自己」 網民激讚：採訪界世一
方力申謙虛回顧巴黎奧運採訪表現：
隨著香港隊游泳代表隊結束所有賽事，方力申表示自己這位「無綫巴黎特派專員」的任務也告一段落。方力申提到自己從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位：做歌手、做演員、做主持、做司儀、做記者等等，一直邊學邊做。
「感謝這些年來觀眾對我的包容，給我時間慢慢成長。老實說，其實我根本不適合做記者，我臉皮薄，玻璃心，反應慢，詞又窮，還有時候我的偶包/奧運選手包袱又會突然走出來一點，不過，我實在是太喜歡體育運動，太喜歡游泳了，我真的不能錯過能夠親臨現場，參與其中的機會，所以我這個小記者也要發揮『香港精神 』，面對困難時需應變，不能輕易放棄，要有毅力去克服障礙。」
方力申寄望土生土長運動員能有更多資源
其後方力申又運動真的能激勵人心，凝聚社會，感謝所有港隊運動員，教練及幕後團隊的努力，盡顯體育精神。再次恭喜Vivian，Siobhan 同家朗，不斷突破自己，為港爭光，創造歷史，你們的成就將為年輕一代的運動員爭取到更多的資源，更多的出路，讓土生土長的運動員有更堅定及清晰的目標。多謝你們，多謝港隊代表團，多謝各位支持我們的觀眾，多謝我的台前幕後的所有同事，我們後會有期。
專業表現獲胡楓曾志偉認證鼓勵
談到是次好評如潮、有否獲親友越洋支持，小方笑言：「係收到好多好多Message呀，有修哥胡楓、安安姐（余安安），獎門人（曾志偉）有鼓勵我；但都係嗰句，我唔係好叻，我都好緊張，但我覺得最重要係將運動員/被訪者嘅信息畀到觀眾知道，我只不過係要諗一啲問題等佢答嘅時候發揮到，同埋盡量問一啲有特色啲嘅問題。」並感嘆謂：「做記者最難嘅係，依家太多人關注我哋嘅言行，對前線嚟講都係好大嘅壓力。」
方力申運動員生涯珍貴時刻
早前TVB節目《猜猜我是誰》以短短兩分鐘，全面簡述了小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光了小方昔日不少珍貴片段，包括：
- 2000年為出戰奧運接受的步操訓練片段
- 在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱
- 2008年為北京奧運擔任火炬手
- 2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄
- 九十年代做運動員期間接受特訓
其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人！
方力申曾自爆：以前會諗游唔過以前游嚟做咩
節目亦曝光了小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」最終，小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。
對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在無綫官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在ig story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」
方力申直擊國家隊泳手張雨霏 做足功課問關鍵問題！
方力申在游泳場館亦直擊了中國國家隊泳手張雨霏，在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪，小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課：「你夢想是100米、200米蝶泳金牌，雖然獎牌顏色不一樣，但你滿意自己的表現嗎？」
張雨霏亦坦誠地回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。」問完一輪與比賽有關的問題後，小方著雨霏跟香港粉絲打招呼，雨霏開心謂：「大家好，謝謝大家對我的支持，請大家繼續關注中國隊的表現。」與小方互動得很開心的雨霏，還一面關心問小方謂：「對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」互動相當感人。
內地網民唔敢相信：這真是方力申嗎？
小方在游泳場館拼搏的表現，還吸引了網民關注及激賞，事緣有內地網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，表現認真又拼命，對於小方放下藝人身段如此落力衝前線採訪，內地網民大表驚艷，並一度誤以為小方轉任體育記者，網民留言：「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」，更有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。
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