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方力申廁格偷聽路人評自己「女多唔使靠偉哥」 稱不介懷 網民：曲線讚自己

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撰文：東方新地

方力申與鄧麗欣Stephy分手後一直自稱單身，但緋聞不斷，陳瀅及馮盈盈都係緋聞女友，近日有雜誌報道指方力申除夕夜孖長髮女到大埔慈山寺參加法會祈福﹗方力申在社交網澄清長髮女其實是朋友妻，請大家不用恭喜佢﹗其後方力申感慨經常被誤解，並發長文分享一次廁格偷聽到別人對他評論的經歷﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]

方力申分手五年聲稱單身

方力申與拍拖十年的Stephy分手後，感情生活一直成為焦點，分手五年的方力申聲稱一直單身，日前被指與長髮索女祈福，方力申即澄清是朋友妻，更指全晚冇同「阿嫂」講多過兩句，只是「排排坐，唸唸經」並貼出一張三人合照以否認緋聞﹗

方力申 廁格 偷聽 偉哥
方力申踏入2022年即有緋聞，被指帶長髮索女去參加祈福﹗（圖片來源：[email protected]
方力申 廁格 偷聽 偉哥
方力申指雜誌報道出街後，他收到很多祝福，「話我拜得神多真係有神庇佑喎，新一年咁快就搵到位長髮美女。多謝大家關心，佢係我老友嘅太太。」並貼出合照去否認黃衫長髮女子是新歡﹗（圖片來源：[email protected]

方力申被指唔使食偉哥

方力申之後再在社交網分享一件事，他透露早前與兩名陌生人傾談游水，並談及之前的慈善環島遊，方力申向對方表示自己一直有練水，能一口氣游十公里，大家合照後，方力申去了廁所，小解時該兩名陌生人也進入廁所，方力申在廁格不小心偷聽到剛才兩位陌生人的對話內容，二人的對話如下：
「10公里喎，香港到尖沙咀再返轉頭都唔知要游幾多次喇，真係勁。」
「係囉，體能又好又靚仔仲要識得講嘢，一定大把女啦！」
「咪就係，仲要唔結婚喎，佢一定食唔少，不過有樣嘢佢一定唔使食，就係偉哥喇，體能好又大大隻隻咁！」

方力申 廁格 偷聽 偉哥（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申分享在廁格內偷聽到別人對他的評論，同時分享他狀似如廁的自拍照﹗（圖片來源：[email protected]

方力申曾介意被人誤解線現諗通：我同佢唔係同類人

方力申聽到後其實可以立即出去否認，為自己發聲，但當時他沒有咁做，他直認以前很介意別人誤解他為人，「 我知介意都冇辦法，不過依家我終於明白當中嘅原因：『就係因為：我哋唔係同一類人或者唔係同一類諗法嘅人。』他又以食素同食肉的人作比喻：『好似我係好鍾意食肉，對食素嘅人講『你呢幾年轉咗食素？餐餐食素？我唔信，有偷食過少少肉嘅！一定有！喂，以前你無肉不歡㗎喎，我打死都唔信你冇！』因為我同佢唔係同類人，諗法唔一樣，又或者我根本做唔到，唔可以食素，所以我咪唔信佢囉。」

方力申 廁格 偷聽 偉哥
方力申同時上載之前慈善環島遊的照片﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申和陳瀅緋聞傳過不停，早前陳瀅擔任方力申和Donald主持的《鬼同你上車2》嘉賓﹗（圖片來源：[email protected]

方力申以自身經歷勉勵人：「日後如果大家遇到相似嘅情況，你哋都唔使再唔開心喇。我嘅分享完畢多謝收睇。#itsawonderfonglife 」蘇永康、蔡思貝等留言畀讚，又留言「完全理解」、「成功的人自我心理調校非常重要，做得好﹗」等，但不少網民留言「其實人哋讚緊你喎﹗」、「超﹗原來曲線去讚自己勁﹗」、「睇完成段字都覺得係讚緊自己喎﹗」、「梗係人哋誤解，因為你真係有食﹗」、「 一個正常男人5年無女朋友點都會比人講………咁你要澄清呢5年都係搵咩解決度日」。

方力申 廁格 偷聽 偉哥
方力申指平時有教水亦有練水，所以不久前才可以一口氣遊了十公里﹗（圖片來源：[email protected]
方力申廁格偷聽被話多女唔使食偉哥 聲稱成熟不再介懷 網民：曲線讚自己
方力申大爆被陌生人批評，網民卻指他似炫耀多於呻慘﹗（圖片來源：[email protected]

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