方力申廁格偷聽路人評自己「女多唔使靠偉哥」 稱不介懷 網民：曲線讚自己
方力申分手五年聲稱單身
方力申與拍拖十年的Stephy分手後，感情生活一直成為焦點，分手五年的方力申聲稱一直單身，日前被指與長髮索女祈福，方力申即澄清是朋友妻，更指全晚冇同「阿嫂」講多過兩句，只是「排排坐，唸唸經」並貼出一張三人合照以否認緋聞﹗
方力申被指唔使食偉哥
方力申之後再在社交網分享一件事，他透露早前與兩名陌生人傾談游水，並談及之前的慈善環島遊，方力申向對方表示自己一直有練水，能一口氣游十公里，大家合照後，方力申去了廁所，小解時該兩名陌生人也進入廁所，方力申在廁格不小心偷聽到剛才兩位陌生人的對話內容，二人的對話如下：
「10公里喎，香港到尖沙咀再返轉頭都唔知要游幾多次喇，真係勁。」
「係囉，體能又好又靚仔仲要識得講嘢，一定大把女啦！」
「咪就係，仲要唔結婚喎，佢一定食唔少，不過有樣嘢佢一定唔使食，就係偉哥喇，體能好又大大隻隻咁！」
方力申曾介意被人誤解線現諗通：我同佢唔係同類人
方力申聽到後其實可以立即出去否認，為自己發聲，但當時他沒有咁做，他直認以前很介意別人誤解他為人，「 我知介意都冇辦法，不過依家我終於明白當中嘅原因：『就係因為：我哋唔係同一類人或者唔係同一類諗法嘅人。』他又以食素同食肉的人作比喻：『好似我係好鍾意食肉，對食素嘅人講『你呢幾年轉咗食素？餐餐食素？我唔信，有偷食過少少肉嘅！一定有！喂，以前你無肉不歡㗎喎，我打死都唔信你冇！』因為我同佢唔係同類人，諗法唔一樣，又或者我根本做唔到，唔可以食素，所以我咪唔信佢囉。」
方力申以自身經歷勉勵人：「日後如果大家遇到相似嘅情況，你哋都唔使再唔開心喇。我嘅分享完畢多謝收睇。#itsawonderfonglife 」蘇永康、蔡思貝等留言畀讚，又留言「完全理解」、「成功的人自我心理調校非常重要，做得好﹗」等，但不少網民留言「其實人哋讚緊你喎﹗」、「超﹗原來曲線去讚自己勁﹗」、「睇完成段字都覺得係讚緊自己喎﹗」、「梗係人哋誤解，因為你真係有食﹗」、「 一個正常男人5年無女朋友點都會比人講………咁你要澄清呢5年都係搵咩解決度日」。