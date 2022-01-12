方力申廁格偷聽路人評自己「女多唔使靠偉哥」 稱不介懷 網民：曲線讚自己

方力申與鄧麗欣Stephy分手後一直自稱單身，但緋聞不斷，陳瀅及馮盈盈都係緋聞女友，近日有雜誌報道指方力申除夕夜孖長髮女到大埔慈山寺參加法會祈福﹗方力申在社交網澄清長髮女其實是朋友妻，請大家不用恭喜佢﹗其後方力申感慨經常被誤解，並發長文分享一次廁格偷聽到別人對他評論的經歷﹗