方力申放負呻抗疫疲勞 ：工作又停，目標又冇！ 投資游水學校月蝕廿萬
方力申 被阿媽拆健身架觸發負能量
方力申早前曾做義工運送物資到護老院舍，身體力行幫助有需要人士，充滿正能量，不過日前他忽然社交網發長文苦呻︰「抗疫真係會疲勞㗎。泳池又停，工作又停，目標又冇，連屋企個健身架都拆咗三分二，不過其實我都冇練成年㗎喇，所以阿媽先話拆咗佢，要嚟做儲物櫃。」
方力申指社交媒體唔真實：咪睇我成日post正面嘢﹗
方力申續說：「疫情第五波，連我呢個正能量，都有放負嘅時候。唔好睇我成日post啲正面嘢就以為我一定好positive，未必㗎，social media上面你見到嘅嘢未必係真㗎！當然如果你被我感染，開心積極咗係好事，但如果你本身係唔開心嘅就千祈唔好有比較，令自己更加唔開心。」
建議大家畀自己一個限期
不過最後方力申都有鼓勵大家，表示：「人人都有情緒，都有開心唔開心嘅時候，我可以畀自己頹廢，但要畀自己個限期，所以我就校番鬧鐘起身，每朝同阿爸阿媽飲咖啡，搵番興趣做下，我仲從上星期開始返做少少gym𠻹。開心一定搵得番嘅，係睇你想唔想，加油呀大家。」
方力申游水學校生意蝕入肉 每月虧損多達20萬 曾向政府申請資助應急
方力申早前接受無綫新聞專題節目《財經透視》的訪問，大談自己在退役後由運動員轉型做藝人的心路歷程，並提及自己從事演藝工作同時，亦以前飛魚身份開辦游水學校生意，結果連自己都估唔到，蝕到入肉！該集《財經透視》以探討現役和退役運動員的前路為主題，訪問了前香港游泳代表的方力申，期間提及他在2018年和朋友合資開辦游泳學校，但學校開辦不久就遇上疫情，現時不但還未能收支平衡，而且每月虧損多達20萬！
方力申以為明星效應有利做生意
方力申無奈表示原以為自己是藝人又是退役游泳運動員，開辦游泳學校應該能一帆風順，奈何真正做生意時，合作的單位機構和學校等，都只著眼於公司的營運紀錄，而非個人的履歷，所以方力申在創業初期，尋找合作的夥伴已是一大困難，即使到現在他的游泳學校已經營了3年多，但仍只得兩個游泳場地，他總結說：「所以要在市場上佔一席位，真係要花好長時間，先至可以慢慢儲到口碑，同得到其他人嘅信任。」
方力申接受訪問遇上主播粉絲
此外，有網民留意到今次訪問方力申的無綫財經組記者何佩珊，在這約3分鐘的訪問片段中，全程含情脈脈地望著方力申，猜測她是方力申的隱藏小粉絲﹗原來何佩珊是主播界新鮮人，去年正式加入新聞界，做過三個月有線新聞財經主播，其後過檔無綫，現成為無綫財經組記者。
方力申曾向政府借錢「吊命」
2020年6月方力申曾在訪問中透露因為疫情關係，游水學校已停業半年，他指雖然停課，但仍有一定的營運支出，所以已向政府申請資助，方力申話：「向政府借幾十萬周轉，吊住命先﹗（損失是否很慘重？）唉﹗總之入肉㗎啦﹗希望可以快啲復課啦﹗」說時相當無奈﹗
重溫游泳學校蝕入肉 方力申碌人情卡救亡
18年6月，方力申與友人合資過百萬開辦游泳學校Hong Kong Swimming Academy，曾有飛魚王子之稱的他，曾代表香港出戰奧運，是多項紀錄保持者，開游泳學校除了是一門生意，也因爲他喜歡小朋友，希望藉住教水灌輸正確的體育精神。可惜方老闆創業年多仍一直虧蝕，方力申想盡辦法爲學校大力宣傳，更向不少已爲人父母的圈中好友埋手，碌盡人情卡，他更參加長達12小時的45公里的環島泳，無非想在短時間内極速招生，望有收支平衡的一日。
個個月蝕錢 計劃開App搞網上授課
方力申與友人合資過百萬開辦游泳學校，由物色場地、招聘教練、設計課程、回覆查詢、擔任助教，方力申均親力親為，不過即使100%付出，仍未能達到收支平衡。學校每月開支至少二十萬，要收500位學生才能打和，但當時大約300位學生，以二百幾元一堂來計算，保守估計要兩年後才能回本。雖然游泳學校個個月蝕錢，但方力申樂觀面對：「作爲新泳會，有好多學校同大眾對我哋唔熟悉，不過我哋依家研究緊手機app同拍攝一啲教育影片，期望兩至三年後能守得雲開回本啦！」
星級教練生招牌
身爲創辦人的方力申，對於學校的宣傳工作一力承擔，身為公眾人物已不停在社交網宣傳學校，近年又參與各大小中小學的校内活動，又承接學校的暑假游泳班，同時他亦不時向圈中好友埋手，知情者透露：「小方不斷去學校做探訪同做嘉賓，主要想同啲學校打好關系，咁佢間游泳學校先可以承包泳班工作，另外佢每次見到啲已爲人父母嘅圈中好友，好似鄭中基、阿Bob林盛斌、王祖藍等，都會問佢哋啲小朋友有冇學游水，只要有一個學，就可以帶動其他客路，話晒小方教水夠晒有說服力，星級教練主理係唔同啲。」
方力申挑戰環島泳 有助游泳學校省靚招牌
多年未有瘋狂練水的方力申，爲了省靚學校招牌，19年參加慈善挑戰環島泳，為了是次挑戰，於半年前已開始緊密練習，絕不臨急抱佛腳。方力申指游水是一項高度燃燒體能的運動，爲了極限挑戰決定豁出去喪食，游慣泳池首次要挑戰大海，方力申名正言順爲撲水。
常見問題
方力申經營什麼生意而蝕本?
方力申早幾年和朋友合資開辦游泳學校，但學校開辦不久就遇上疫情，現時還未能收支平衡，而且每月虧損多達…詳情請看
方力申早前參加長達12小時的環島泳，原來有目的?
方力申為了拯救游泳學校的生意，想盡辦法為學校大力宣傳，當時更大肆宣傳參加環島泳…詳情請看
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