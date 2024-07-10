方力申20年好友爆粗為兄弟出頭 難忍「不斷被抹黑」 ：讚美遲左廿年
方力申20年好友發文力撐兄弟
日前，一位聲稱為方力申認識了20年的大學同學，在社交平台嬲爆發長文力撐好兄弟，他指方力申一直以來都是很有正義感和專一，只是20年來一直被人抹黑。他又指方力申一直辛苦經營泳會並不是為賺錢，方力申雖然辛苦，但都堅持親身落水教課，全為教導小朋友：
大學同學解釋，講呢樣野唔係因為要流量或者想攞佢光環，而係因為真係好嬲，他公開大讚方力申有正義感而且專一，激動為他抱不平：
「只係呢廿年不斷俾人抹黑。作為兄弟，冇理由唔趁哩個時候大聲講：你老X，呢兩日對佢嘅讚美係遲左廿年啦！佢一直辛苦經營泳會唔係為賺錢，麻煩你地去報名報爆佢啦！（並非廣告，真係教得好）」
公開方力申開泳校辛酸：好難揾到泳池租俾佢用
其後，大學同學更問准方力申可否再爆料，於是再開新post道出方力申開泳校辛酸：
「幾年前佢同我講開swimming school，我心諗：方力申教游水，點會唔發達？實情係一，邊有咁X容易。」
泳池租用亦成一大困難：「聽佢講，就算有學生，都好難揾到泳池租俾佢用，無池教條毛咩。事關好多池多數俾其他泳會（霸）租哂。所以佢開左幾年都係主要係兩間學校教。。。仲要中間捱過covid堅持用full time coach教，復常後成日親身落水，上晏九龍下晏香港，濕完再乾乾完再濕（同S2O一樣）咁辛苦為咩，就係要教細路lor，所以話今次有學生游得好無得比賽，佢㷫到爆seed係好X正常」
網民認同方力申真心為泳會：呢一次對佢改觀
網民認為該好友帖文沒有誇大成份，認同方力申真心為泳會：「真心信佢游水依方面好有heart respect」、「自從2023 聖誕節讀左由方力申親自教授既游泳姿勢改善班後，對方力申完全改觀！ 因為課程價錢非常實惠，我本身以為上完堂就無。點知每個家長都會收到方力申錄音清晰講解小朋友可以點改善姿勢。真心佩服，感謝佢同小朋友既用心教導」、「方力申份人係有修養有禮貌，又真又直！」等。
方力申開泳校親自落水教課
港隊出身的方力申在6年前決定重回泳界，籌辦一間游泳學校。身邊的朋友包括教練團隊都質疑方力申只是三分鐘熱度：「方力申，你都唔係做呢行，你會唔會3分鐘熱度咋，淨係賣名做個代言人就算，唔好玩啦」。對著一連串艱難，小方希望逐一擊破。除了親身落水教慢慢贏回口碑，心理上和實際上都已有守業的打算，預計首兩年都會出現虧損，單是首幾個月估計蝕十多萬元。
小方話他去到泳池並不只是到一到場，他更會落水教游，甚至乎潛到水底教。他說：「坊間有好多教游水教練並不會落水，只會在池邊觀察。而我教水會潛到水底觀察學生，在池邊睇根本看不清楚學生是用甚麼手勢、開掌、合掌，到底姿勢正不正確，但在水底便看一清二楚。」
方力申曾自爆創業生意蝕入肉：每月虧損多達20萬
2年前《財經透視》一集以探討現役和退役運動員的前路為主題，訪問了前香港游泳代表的方力申，期間提及他在2018年和朋友合資開辦游泳學校，但學校開辦不久就遇上疫情，現時不但還未能收支平衡，而且每月虧損多達20萬！
方力申以為明星效應有利做生意
方力申無奈表示原以為自己是藝人又是退役游泳運動員，開辦游泳學校應該能一帆風順，奈何真正做生意時，合作的單位機構和學校等，都只著眼於公司的營運紀錄，而非個人的履歷，所以方力申在創業初期，尋找合作的夥伴已是一大困難，即使到現在他的游泳學校已經營了3年多，但仍只得兩個游泳場地，他總結說：「所以要在市場上佔一席位，真係要花好長時間，先至可以慢慢儲到口碑，同得到其他人嘅信任。」
方力申接受訪問遇上主播粉絲
此外，有網民留意到今次訪問方力申的無綫財經組記者何佩珊，在這約3分鐘的訪問片段中，全程含情脈脈地望著方力申，猜測她是方力申的隱藏小粉絲﹗原來何佩珊是主播界新鮮人，去年正式加入新聞界，做過三個月有線新聞財經主播，其後過檔無綫，現成為無綫財經組記者。
方力申向政府借錢「吊命」
2020年6月方力申曾在訪問中透露因為疫情關係，游水學校已停業半年，他指雖然停課，但仍有一定的營運支出，所以已向政府申請資助，方力申話：「向政府借幾十萬周轉，吊住命先﹗（損失是否很慘重？）唉﹗總之入肉㗎啦﹗希望可以快啲復課啦﹗」說時相當無奈﹗
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