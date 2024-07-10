方力申20年好友爆粗為兄弟出頭 難忍「不斷被抹黑」 ：讚美遲左廿年

日前方力申旗下泳會擁有一名9歲的天才小泳手，因泳會級別問題，最終未能參賽；而方力申對此表示極度不滿，連番控訴泳總。網民今次對方力申一面倒支持，連方力申20年大學好友罕有發文力撐：「呢兩日對佢嘅讚美係遲左廿年啦」！

