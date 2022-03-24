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方力申出po賀《獨家試愛》 16周年 公開多謝鄧麗欣 Stephy首次有「回應」

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方力申和前度鄧麗欣合作葉念琛系列電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，鄧麗欣的「阿寶」一角成為經典﹗分手6年，方力申突然出po賀《獨家試愛》16周年，感性撰長字文又公開多謝Stephy，網民緊張追問是否有暗示？

方力申、鄧麗欣定情作《獨家試愛》 拍拖十年分手

方力申和鄧麗欣被塑造成熒幕情侶，2006年宣傳《獨家試愛》時開始交往，成為真情侶，愛情長跑十年，一直玩地下情，為了避傳媒追訪，在港從未試過單獨約會，每次都要助手做遮護，2016年宣布分手，方力申在記者會上喊住證分手﹗

方力申 方力申po咗呢段在戲中挽留鄧麗欣的片段，被網民追問是否有意追返Stephy？
方力申po咗呢段在戲中挽留鄧麗欣的片段，被網民追問是否有意追返Stephy？（圖片來源：IG＠alexfongliksun）

方力申po電影對白：我要追番你﹗ 網民：係咪有暗示？

3月23日是《獨家試愛》公映日子，今年剛好16周年，方力申忽然出po兼公開感謝鄧麗欣「從此成為熒幕情侶」，因為一部電影及主題曲《好心好報》「改變了我嘅演藝事業」，方力申更配上電影最後一幕經典場面，片中方力申為挽留鄧麗欣，爆喊求原諒，「我哋有好多過去，我唔想就咁就完…依家我淨係要做一樣嘢就係將你追番嚟…」不過「阿寶」鄧麗欣表現決絕﹗

方力申 方力申話自己喺呢段戲中喊得好似小朋友﹗
方力申話自己喺呢段戲中喊得好似小朋友﹗（圖片來源：IG＠alexfongliksun）
方力申 方力申和鄧麗欣當年熒幕前後都是一對情侶，只是一直唔肯公開認愛，二人為電影《紀念日》宣傳﹗
方力申和鄧麗欣當年熒幕前後都是一對情侶，只是一直唔肯公開認愛，二人為電影《紀念日》宣傳﹗（圖片來源：IG＠alexfongliksun）

斷聯鄧麗欣首次畀Like

方力申又指《獨家試愛》是葉念琛執導《愛情四部曲》的第一部，是他首次做男主角，所以特別有紀念價值，「一切，都是從這部作品開始。＃阿寶 」隨即引起網民追問「係咪有暗示？」、「快啲追番人啦﹗」、「等咗你六年啦﹗」、「出po試水溫？快啲行動啦﹗」、「我淨係聽到你喺片度講『我要追番你』加油啦﹗」，而分手後已斷聯的鄧麗欣，社交網亦沒有follow方力申，竟在方力申出po後畀like，引起網民更激烈的討論：「咁多年嚟第一次畀Like﹗」、「係咪有機？」、「千祈唔好啦，Stephy值得擁有更好﹗」議論紛紛﹗

方力申 鄧麗欣同王子分手後再見亦是朋友，在社交網不時互相留言畀like，但同方力申分手後完全斷聯，更從來沒有follow方力由的IG﹗
鄧麗欣同王子分手後再見亦是朋友，在社交網不時互相留言畀like，但同方力申分手後完全斷聯，更從來沒有follow方力申的IG﹗（圖片來源：IG＠stboo）
方力申 鄧麗欣雖然沒follow方力申，但有喺呢個po畀like﹗
鄧麗欣雖然沒follow方力申，但有喺方力申呢個po畀like﹗（圖片來源：IG＠alexfongliksun）

網民好激動：唔好淨係追，直情求婚啦

方力申
（圖片來源：IG＠alexfongliksun）
方力申
（圖片來源：IG＠alexfongliksun）
方力申 鄧麗欣都曾緬懷過去，但就表示：「留住回憶，留住青春其實好容易，可以留住本好有青春嘅雜誌﹗」
鄧麗欣都曾緬懷過去，但就表示：「留住回憶，留住青春其實好容易，可以留住本好有青春嘅雜誌﹗」（圖片來源：IG＠stboo）

重溫方力申回應網民求翻撻：我無諗過追番佢喎﹗ 網民：唔怪得叫小方

鄧麗欣（Stephy）同王子（邱勝翔）之前結束三年姊弟戀，網民即起哄方力申和鄧麗欣復合﹗方力申曾在訪問中自爆將與Stephy的信物放夾萬，似是對舊情念念不忘。被網民起哄復合，方力申出席活動時，揚言冇打算追番Stephy，更爆被對方unfollow所以大家不是朋友，被網民彈冇風度﹗

被網民起哄復合

方力申同鄧麗欣拍拖十年後分手，情侶形象深入民心，就算分手後不時有復合消息傳出，去年佛誕與Stephy同貼浴佛照片，即傳出復合，更被指是Stephy和王子分手的導火線，傳到似層層﹗

方力申 鄧麗欣 不是朋友
方力申出席活動時直指無意同鄧麗欣翻撻﹗（圖片來源：方力申IG）

方力申自爆係Stephy粉絲但不是朋友

方力申出席活動時被問到網民起哄他跟Stephy復合，方力申話有睇到報道，入行多年一向口齒伶俐的他，竟然自相矛盾，先聲稱第一時間是關心對方，但就強調：「我冇諗過追番佢喎﹗」之後又話對Stephy與王子分手沒有感覺，令人𢱑晒頭：「冇為呢件事去關心佢，其實大家已經沒有聯絡﹗因為佢IG冇follow我，不過我仲有follow佢，所以我係佢粉絲，但唔係好朋友﹗」方力申又指在疫情期間不少人開直播都有翻唱二人的合唱歌，小方話：「見翻唱嘅效果都好好，不排除將來有合作機會﹗」

方力申 鄧麗欣 不是朋友
鄧麗欣宣布同王子分手後，不出惡言更維護對方﹗（圖片來源：鄧麗欣IG）

網民：小家又冇風度

方力申 鄧麗欣 不是朋友
網民留言
方力申 鄧麗欣 不是朋友
網民踩方力申唔夠大方，指Stephy值得擁有更好﹗（圖片來源：鄧麗欣IG）

方力申指與鄧麗欣不是朋友：我冇諗過追番佢喎﹗ 網民負評：唔怪得叫小方唔係大方

網民：Stephy都唔會同你小家男人復合啦﹗

方力申指與鄧麗欣不是朋友：我冇諗過追番佢喎﹗ 網民負評：唔怪得叫小方唔係大方

網民：IG都唔follow應該係你問題囉﹗

方力申指與鄧麗欣不是朋友：我冇諗過追番佢喎﹗ 網民負評：唔怪得叫小方唔係大方

鄧麗欣為前度王子護航

鄧麗欣去年宣告分手一周後，突然傳出分手原因是Stephy跟男友接近半年未有見面，雖靠視訊維繫感情，惟有指王子因沒有女友在身邊，經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出已另結新歡，暗撻造型師，事後王子否認，卻令Stephy感到失去安全感，而婚事未能達成共，讓已37歲的她只好選擇「不婚即分」。

方力申 鄧麗欣今午亦發文護舊愛王子。
王子被爆暗撻髮型師，鄧麗欣即發文護舊愛王子。（圖片來源：鄧麗欣IG）
方力申 鄧麗欣發文撐王子後，幾乎同一時間獲王子回應，不過感覺生疏。
鄧麗欣發文撐王子後，幾乎同一時間獲王子回應，分手後關係未有變差。（圖片來源：鄧麗欣IG）

方力申將Stephy信物鎖夾萬 唔敢睇告別電影《紀念日》

方力申同鄧麗欣（Stephy）拍拖十年屢傳婚訊，最終未能修成正果，分手收場。之前方力申在訪問中透露跟Stephy分手後一直未有拍拖，又爆將前度的情信、紀念日卡、CD等信物統統放入夾萬，揚言自己對愛情忠貞。

近來方力申在不同訪問中，都提及分手四年的舊愛鄧麗欣Stephy﹗
方力申在不同訪問中，都提及舊愛鄧麗欣Stephy﹗

方力申分手四年重提Stephy

方力申和鄧麗欣的愛情四部曲電影，由《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》到分手告別作《紀念作》，不但成為不少人集體回憶，也是見證二人的愛情，可惜一片成籤，方力申和Stephy亦宣布結束十年情，由婚訊變分訊，當日方力申滴住淚證分手，四年過去，Stephy同年輕五年的台灣藝人王子（邱勝翊）拍拖兩年，不時隔空放閃，去年爆分手，但方力申卻一直未有展開新戀情﹗

方力申同Stephy分手後，亦曾試過在慈善活動上合體，但男方比女方表現尷尬﹗
方力申同Stephy分手後，亦曾試過在慈善活動上合體，但男方比女方表現尷尬﹗

方力申分手後珍而重之把愛情信物放夾萬

方力申之前在訪問中直認跟Stephy分手後，四年來都無拖拍，雖然早前在訪問中被陳瀅當面篤爆：「你媾過我喎！」不過好明顯都係無米粥，被女派檸居多﹗方力申在一訪問中又把舊愛Stephy掛在嘴唇邊，自爆自己沒有太多貴重物品，放入夾萬的都是私人感情物品，方力申自爆將舊愛的情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡以及對方的CD都珍而重之鎖在夾萬中。

Stephy同方力申分手後，跟年輕五年的台灣藝人王子拍拖，至今已兩年多。
Stephy同方力申分手後，跟年輕五年的台灣藝人王子拍拖，不過最後因疫情長期分隔兩地而分手。

撰文：東方新地圖片來源：IG＠alexfongliksun、IG＠stboo

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