方力申出po賀《獨家試愛》 16周年 公開多謝鄧麗欣 Stephy首次有「回應」
方力申、鄧麗欣定情作《獨家試愛》 拍拖十年分手
方力申和鄧麗欣被塑造成熒幕情侶，2006年宣傳《獨家試愛》時開始交往，成為真情侶，愛情長跑十年，一直玩地下情，為了避傳媒追訪，在港從未試過單獨約會，每次都要助手做遮護，2016年宣布分手，方力申在記者會上喊住證分手﹗
方力申po電影對白：我要追番你﹗ 網民：係咪有暗示？
3月23日是《獨家試愛》公映日子，今年剛好16周年，方力申忽然出po兼公開感謝鄧麗欣「從此成為熒幕情侶」，因為一部電影及主題曲《好心好報》「改變了我嘅演藝事業」，方力申更配上電影最後一幕經典場面，片中方力申為挽留鄧麗欣，爆喊求原諒，「我哋有好多過去，我唔想就咁就完…依家我淨係要做一樣嘢就係將你追番嚟…」不過「阿寶」鄧麗欣表現決絕﹗
斷聯鄧麗欣首次畀Like
方力申又指《獨家試愛》是葉念琛執導《愛情四部曲》的第一部，是他首次做男主角，所以特別有紀念價值，「一切，都是從這部作品開始。＃阿寶 」隨即引起網民追問「係咪有暗示？」、「快啲追番人啦﹗」、「等咗你六年啦﹗」、「出po試水溫？快啲行動啦﹗」、「我淨係聽到你喺片度講『我要追番你』加油啦﹗」，而分手後已斷聯的鄧麗欣，社交網亦沒有follow方力申，竟在方力申出po後畀like，引起網民更激烈的討論：「咁多年嚟第一次畀Like﹗」、「係咪有機？」、「千祈唔好啦，Stephy值得擁有更好﹗」議論紛紛﹗
網民好激動：唔好淨係追，直情求婚啦
重溫方力申回應網民求翻撻：我無諗過追番佢喎﹗ 網民：唔怪得叫小方
鄧麗欣（Stephy）同王子（邱勝翔）之前結束三年姊弟戀，網民即起哄方力申和鄧麗欣復合﹗方力申曾在訪問中自爆將與Stephy的信物放夾萬，似是對舊情念念不忘。被網民起哄復合，方力申出席活動時，揚言冇打算追番Stephy，更爆被對方unfollow所以大家不是朋友，被網民彈冇風度﹗
被網民起哄復合
方力申同鄧麗欣拍拖十年後分手，情侶形象深入民心，就算分手後不時有復合消息傳出，去年佛誕與Stephy同貼浴佛照片，即傳出復合，更被指是Stephy和王子分手的導火線，傳到似層層﹗
方力申自爆係Stephy粉絲但不是朋友
方力申出席活動時被問到網民起哄他跟Stephy復合，方力申話有睇到報道，入行多年一向口齒伶俐的他，竟然自相矛盾，先聲稱第一時間是關心對方，但就強調：「我冇諗過追番佢喎﹗」之後又話對Stephy與王子分手沒有感覺，令人𢱑晒頭：「冇為呢件事去關心佢，其實大家已經沒有聯絡﹗因為佢IG冇follow我，不過我仲有follow佢，所以我係佢粉絲，但唔係好朋友﹗」方力申又指在疫情期間不少人開直播都有翻唱二人的合唱歌，小方話：「見翻唱嘅效果都好好，不排除將來有合作機會﹗」
網民：小家又冇風度
鄧麗欣為前度王子護航
鄧麗欣去年宣告分手一周後，突然傳出分手原因是Stephy跟男友接近半年未有見面，雖靠視訊維繫感情，惟有指王子因沒有女友在身邊，經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出已另結新歡，暗撻造型師，事後王子否認，卻令Stephy感到失去安全感，而婚事未能達成共識，讓已37歲的她只好選擇「不婚即分」。
方力申將Stephy信物鎖夾萬 唔敢睇告別電影《紀念日》
方力申同鄧麗欣（Stephy）拍拖十年屢傳婚訊，最終未能修成正果，分手收場。之前方力申在訪問中透露跟Stephy分手後一直未有拍拖，又爆將前度的情信、紀念日卡、CD等信物統統放入夾萬，揚言自己對愛情忠貞。
方力申分手四年重提Stephy
方力申和鄧麗欣的愛情四部曲電影，由《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》到分手告別作《紀念作》，不但成為不少人集體回憶，也是見證二人的愛情，可惜一片成籤，方力申和Stephy亦宣布結束十年情，由婚訊變分訊，當日方力申滴住淚證分手，四年過去，Stephy同年輕五年的台灣藝人王子（邱勝翊）拍拖兩年，不時隔空放閃，去年爆分手，但方力申卻一直未有展開新戀情﹗
方力申分手後珍而重之把愛情信物放夾萬
方力申之前在訪問中直認跟Stephy分手後，四年來都無拖拍，雖然早前在訪問中被陳瀅當面篤爆：「你媾過我喎！」不過好明顯都係無米粥，被女派檸居多﹗方力申在一訪問中又把舊愛Stephy掛在嘴唇邊，自爆自己沒有太多貴重物品，放入夾萬的都是私人感情物品，方力申自爆將舊愛的情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡以及對方的CD都珍而重之鎖在夾萬中。