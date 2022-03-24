方力申出po賀《獨家試愛》 16周年 公開多謝鄧麗欣 Stephy首次有「回應」

方力申和前度鄧麗欣合作葉念琛系列電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，鄧麗欣的「阿寶」一角成為經典﹗分手6年，方力申突然出po賀《獨家試愛》16周年，感性撰長字文又公開多謝Stephy，網民緊張追問是否有暗示？