方力申豪搞露天百日宴！5個月大Isla表情多多全場最搶鏡竟因一個舉動？
方力申豪搞露天百日宴場面夢幻盛大
方力申今日上載百日宴片段，現場可見是一個露天派對，設有大型吹氣布置、零食攤位及打卡位，天氣晴朗配合夢幻佈置，氣氛相當歡樂。片中見到切蛋糕儀式環節，Isla身穿粉紅色裙仔、頭戴粉紅色蝴蝶結，被一眾親友圍住，集萬千寵愛在一身。而太太葉萱（Maple）狀態十足，產後依然靚女又後生，全程笑容滿面。
小方甜蜜留言透露籌備個唱同時兼顧家庭
方力申在帖文中幸福留言：「喺之前準備演唱會嘅同時，亦都經過Isla三個月大的時候，所以我特別為佢搞咗個百日宴，有番少少儀式感，過咗個幸福滿滿的大半天。」入行26年的小方上周首踏紅館開個唱，太太Maple更抱住Isla連撐兩場，一家人的默契和支持令人羨慕。小方在百忙中仍然落力為家庭出一分力，慈父形象表露無遺。
Isla餅印爸爸表情多多萌爆全場
方力申與女兒Isla根本就是餅印，兩父女同樣擁有高鼻樑和精靈大眼。從片段可見，Isla面對鏡頭毫不怯場，不時做出搞笑表情，一時瞪大眼睛好奇張望，一時又自己動手除太陽眼鏡，精靈活潑的模樣瞬間融化在場所有人。小方早前紅館個唱期間，Isla已經在後台同一班uncle和auntie影合照，人仔細細已經有巨星風範。
網民湧入留言送祝福大讚幸福家庭
方力申公開百日宴片段後，大批網民湧入留言送上祝福。有網民留言「Isla表情多多好得意，完全係小方翻版」、「好幸福呀一家三口，爸爸又忙個唱又搞百日宴真係勁」、「BB好精靈好識鏡頭」。亦有網民大讚方力申盡心盡力，在籌備演唱會的繁忙時期仍然為女兒安排百日宴，是新一代好爸爸典範。
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