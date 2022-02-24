古代神話裝方力申同石修撞樣度99.99% 網民以為認錯人 連鄭秀文都嗌正
古代神話裝更加似石修
日前方力申在個人社交網站上分享了幾張自己近日打扮成古代神明的相片，戴上長假髮的方力申化上超濃眼影，人中位置刻意加深，睇落都有幾分似「西遊記」！而另一張紅頭髮的三七面，望落就更加似將頭髮梳起的石修，難怪咁多網民同藝人朋友都話第一眼看都認錯係石修！
睇埋其它20對撞樣藝人：
1)Anson Lo撞樣馮素波
Anson Lo同馮素波相片拼埋，五官及神態都好相似，難怪被指是失散母子﹗
Anson Lo被指撞樣馮素波後，一眾網民再發起為Anson Lo「尋親」，為他找來一堆失散親人﹗
2)Anson Lo撞樣《造星3》陳葦璇
網民指《全民3》亞軍陳葦璇撞樣，加上25歲的陳葦璇近來多以短髮齊癊look示人，跟26歲教主被指似孖生兄妹。而陳葦璇被問到同教主撞樣時，她表示也有同感﹗加上二人都是跳得之人，形象相近﹗
3)Anson Lo撞樣余宜發
有網民指Anson Lo同資深電台節目主持余宜發似失散父子，雖然二人大欖都扯唔埋，不過當照片撞埋又的確幾似樣﹗更有網民指余宜發同Anson Lo的爸爸最似樣﹗
4)Anson Lo撞樣張立基
有網民指Anson Lo跳舞勁，好似當年有舞王之稱的歌手張立基，而張立基近日亦在社交網貼出網上圖片，指有網民指二人撞樣，仲問大家有乜意見？網民留言指Anson Lo樣子及舞姿都好似張立基當紅之時，笑指二人可以來一場跳舞battle﹗
5)Dee哥Dee姐餅印兄妹
15年出道的陳海寧（Isabella）因參與ViuTV真人騷《辣火頭》系列而漸多人認識，當時被指與ERROR的何啟華Dee哥撞樣，有女版阿Dee之稱，後來更被稱為Dee姐，其後ViuTV開拍二人拍檔的節目《開多咗個pet 》拍住上。
《ERROR自肥企画》陳海寧代替Dee哥做節目
陳海寧被安排在多集《ERROR自肥企画》中代替Dee哥落場比賽，不但扮忍者，又要落場打籃球同水著落水。
6) 陳庭欣被認錯係吳若希
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）曾喺個人社交網上載自己同表弟嘅合照，留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典(點)解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby 真係想百分百似Jinny？
7）張曦雯 鄭裕玲
最近就有網民發現張曦雯同Dodo姐鄭裕玲越來越似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！
8）糖妹 陳慧嫻
糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。
10）陳奕迅 林子琦
不講不知，原來運動界中亦有著不少明星臉的出現，例如2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。
12）盧覓雪 阮兆祥
二人臉型和身形都相近，最緊要都又標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹我都信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱風箏與風，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？
13）黃心穎 蔡一智
曾經又網民指心穎BB和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後心穎BB就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」二人更一併受邀合作拍廣告呢！
14）魯芬 PSY
因病逝世的「烈火奶奶」魯芬，是娛樂圈中出名的開心果，而她笑上來竟與韓國紅星PSY極其相似。二人最大的共通點，便是那對狹長的單眼皮眼睛，如果單單看二人的雙眼，或者真的能以假亂真。
17）曹永廉 張衛健
可能經歷歲月洗禮，二人的臉型都有所變化，現在看上去可能不太像，但只要找回20歲的曹永廉和超級學校霸王時期的張衛健一對比，你就會發覺，根本係同一個人呢！
18）王祖藍 黃光亮
佢哋兩個都有濃眉大鼻，難怪早些年有人曾傳出王祖藍是黃光亮的私生子，不過戲中二人的確有過一段父子緣。
19）劉嘉玲 那英
年輕時看起來還不太像，不過隨著年齡增長，劉嘉玲臉開始變得修長，現在看到二人的確又幾分神似，而且二人私底下交情很好。
撞樣明星同場加映
劉德華 VS墨子
作為型佬的華仔劉德華，原來亦與人撞樣，不過那人卻是活在古代，正是先秦諸子百家之中墨家的創始人──墨子。
陳豪 VS 土著哥哥
香港的陳豪卻沒有那麼好運，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著。雖然如此，相信依然難以動搖陳豪的型佬地位。
薛凱琪 VS 土著姐姐
除了陳豪外，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著姐姐。
薛凱琪 VS 長頸鹿
不止似土著姐姐，還與可愛的長頸鹿撞樣，她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。