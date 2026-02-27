方力申紅館海報疑抄襲尹光惹爭議 金髮造型意外撞樣KOL Jon Jon網民爆笑

方力申宣布5月16日將於紅磡體育館舉行個人演唱會，以金髮造型配螢光粉紅西裝拍攝宣傳海報，神采飛揚展現人生最佳狀態。不過海報公開不足一日，眼利網民即發現與資深歌手尹光2023年紅館海報極為相似，同樣採用彩藍色背景配西裝造型，引發抄襲疑雲。更有網民發現方力申金髮造型意外撞樣人氣KOL Jon Jon，令事件更添話題性。