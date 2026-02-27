方力申紅館海報疑抄襲尹光惹爭議 金髮造型意外撞樣KOL Jon Jon網民爆笑
方力申紅館海報疑抄襲尹光設計
方力申日前公開5月16日紅館演唱會宣傳海報，以一頭金髮配螢光粉紅西裝造型亮相，手持同色高帽，背景採用彩藍色設計。海報中的方力申神采飛揚，以靚仔三七面示人，展現出準備登陸紅館的興奮心情。然而海報公開後不足24小時，已有網民發現該設計與尹光2023年紅館演唱會海報驚人相似，兩者同樣採用西裝配彩藍色背景的概念，雖然動作不同但整體相似度極高。
網民質疑同一設計團隊操刀
事件曝光後，網民紛紛在社交平台上比較兩張海報，不少人直言「好多網友都覺得好似」。有網民更直接質疑「係咪搵咗同一個Design團隊」，認為兩張海報的概念和色彩運用過於相似，難以解釋為純屬巧合。部分網民更將兩張海報並排比較，指出除了人物動作略有不同外，整體設計理念幾乎一模一樣，質疑是否涉及抄襲問題。
意外撞樣KOL Jon Jon成網民笑點
除了海報抄襲爭議外，方力申的金髮造型亦意外成為網民熱議焦點。不少網民發現他的新造型與人氣KOL Jon Jon極為相似，紛紛留言表示「金髮造型意外撞樣KOL Jon Jon勁好笑」。這個意外發現為原本嚴肅的抄襲爭議增添了輕鬆元素，網民開始製作各種對比圖片和搞笑留言，令事件的討論熱度進一步升溫。
網民期待演唱會嘉賓陣容
儘管海報爭議不斷，仍有不少網民對方力申的紅館演唱會表示期待，特別關注嘉賓陣容安排。有網民留言詢問「可唔可以同當年合作過嘅李彩華及陳曉東」，更表示「最想聽三人合唱《兩男一女》」，希望能重現當年的經典組合。網民認為方力申現時家庭美滿，正值人生最佳時期，期望他能在紅館舞台上展現最好的一面，為觀眾帶來難忘的演出體驗。
