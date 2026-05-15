方力申入行26年首踏紅館開騷 《百分百感覺》四人合體全場沸騰

方力申入行26年終於踏上紅館舞台，今晚舉行《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會》首場演出，愛妻葉萱抱住女兒方愛嘉坐在觀眾席見證歷史一刻，多位圈中好友到場支持之餘，更請來《百分百感覺》原班人馬合體獻唱，全場氣氛推至最高！