方力申入行26年首踏紅館開騷 《百分百感覺》四人合體全場沸騰

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方力申入行26年終於踏上紅館舞台，今晚舉行《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會》首場演出，愛妻葉萱抱住女兒方愛嘉坐在觀眾席見證歷史一刻，多位圈中好友到場支持之餘，更請來《百分百感覺》原班人馬合體獻唱，全場氣氛推至最高！

方力申紅館圓夢開場即向歌迷深情告白

演唱會約晚上8點25分正式開場，方力申以正東年代經典作品《就是這麼愛你》揭開序幕，甫登場即走到台前與觀眾握手打成一片。他隨即向全場分享心情：「十幾二十年嘅紅館夢，我冇諗過自己入咗行26年可以實現到，所以喺我爸爸、媽媽、細佬、太太、我個女，仲有我契媽、契仔契女嘅面前，見證住我人生最佳時刻，但更加要多謝你哋送咗呢份最佳禮物，多謝！」答謝完畢後小方說到㷫即脫去外衣曬結實手臂，再由工作人員協助換上綠色領白色西裝褸，刻意向就讀中學時母校致敬。

陳曉東周勵淇李彩華合體重現經典組合

今晚最令觀眾驚喜的環節，莫過於方力申請來當年電視版《百分百感覺》拍檔陳曉東、周勵淇及李彩華擔任嘉賓，四人合體唱出主題曲《兩男一女》，全場歡呼聲不斷。方力申憶述入行往事：「24年前我左手拿着筆記，右手拿着劇本，拍完劇收工時東東更以跑車載我回家。」李彩華即搶着說：「東東，也有載我！」陳曉東亦問起方力申當年入行經過，小方透露當時被一本雜誌影了相刊登後獲發掘。方力申更趁機為下月在紅館開騷的陳曉東宣傳，周勵淇即場問東東會否請她做嘉賓，陳曉東反問眾人屆時有沒有時間，互動場面溫馨搞笑。

鄭中基梁漢文撐場 陳慧琳壓軸唱《好心好報》

除了《百分百感覺》班底外，方力申亦邀來曾合作《美女廚房》的兄弟鄭中基及梁漢文擔任嘉賓，三人默契十足。而演唱會終極壓軸嘉賓則由陳慧琳擔任，合唱《好心好報》成為全晚高潮，令整晚星光熠熠。方力申父母、胞弟方圓明連同太太葉萱及女兒方愛嘉全程坐在觀眾席見證，場內亦見尹光、蔡潔、小肥、林盛斌、蘇永康、劉浩龍等圈中好友到場支持，足見小方在娛樂圈人緣極佳。

網民大讚方力申入行26年終圓紅館夢

演唱會消息傳出後，網民反應熱烈，不少人大讚方力申堅持多年終於圓夢。有網民留言表示「等咗咁多年終於見到小方企喺紅館舞台」，亦有人感慨「26年先踏上紅館，呢份堅持真係好勁」。《百分百感覺》四人合體更成為社交平台熱話，網民紛紛留言「集齊晒好感動」、「滿滿回憶殺」，不少人翻出當年劇照懷緬青春歲月。

方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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方力申 紅館演唱會 （圖片來源：東方新地）
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圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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