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方力申承認「個底太花」致婚訊無期1事遭嫌棄未獲女友信任

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Keith

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現年44歲的方力申自從去年公開與「氣質版馮盈盈」女友葉萱的戀情後，經常在訪問中提及對方，早前在接受訪問時更曾經大讚女友3大優點。日前再次接受傳媒訪問的方力申，竟然自嘲過去底太花，一直未獲得女友的信任，導致二人婚訊遲遲無期。

方力申自爆未獲女友信任：我講咩佢都唔信

日前接受傳媒訪問的方力申，坦言拍拖至今依然未能獲得女友的信任。方力申就自嘲自己過去底太花、有太多新聞，令女友需要時間去認識八卦雜誌以外的自己。方力申指講咩女友都唔信，更自爆被女友話自己做戲太Chok，與平時的自己不一樣。

方力申 方力申日前接受訪問自爆依然未獲女友信任。（圖片來源：TVB）
方力申日前接受訪問自爆依然未獲女友信任。（圖片來源：TVB
方力申 更被女友笑做戲太Chok（圖片來源：TVB）
更被女友笑做戲太Chok（圖片來源：TVB

曾遇中年危機 1原因遲遲未結婚

方力申在訪問中提及到曾經遇上中年危機，並一度考慮過轉行，幸好去年出演《相約星期二》舞台劇，令他發現原來舞台劇能夠感動人，重新肯定自己。至於結婚一事，方力申就坦言還沒與女友認真討論過，雖然方力申有想過踏入人生另一階段、成家立室，但方力申就認為結婚不能兒戲，需要更多時間去與女友慢慢討論，並表示不希望結兩、三次婚，所以會慢慢考慮結婚一事。

方力申 方力申坦言未同女友討論過結婚一事，並認為結婚不能兒戲。（圖片來源：TVB）
方力申坦言未同女友討論過結婚一事，並認為結婚不能兒戲。（圖片來源：TVB

過往緋聞多到數唔曬

過往多次傳出緋聞的方力申，曾經與馮盈盈、陳瀅、陳曉華、李彩華、何超蓮等人傳出緋聞。方力申亦坦言女友都有過問過以前緋聞，包括與馮盈盈的緋聞，不過每次都會如實回答。

方力申 過去曾經同陳瀅傳出緋聞。（圖片來源：IG@missjni）
過去曾經同陳瀅傳出緋聞。（圖片來源：IG@missjni）
方力申 同馮盈盈都傳過一段時間。（圖片來源：TVB）
同馮盈盈都傳過一段時間。（圖片來源：TVB

方力申公開激讚女友葉萱3大優點

方力申在訪問中談到女友葉萱，方力申指與葉萱拍拖一年半，認為女方與自己非常合拍。方力申指曾經與女友一起秘密外遊，但女友並不喜歡逛百貨公司或名店，就算朋友幫忙待定推薦高級餐廳，女友反而只希望到普通餐廳用餐，性格樸素簡單。對女友讚不絕口的方力申，更指入行多年來，從未遇過一個像葉萱一樣的人。除了性格合拍之外，方力申又表示二人有共同興趣，包括看畫展和博物館。

方力申 方力申接受訪問，公開激讚女友葉萱3大優點！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）
方力申接受訪問，公開激讚女友葉萱3大優點！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

方力申強調自己對感情認真承認被催婚

方力申除了在訪問中大讚女友各大優點之外，又多次強調自己對感情認真，每次拍拖都好認真。雖然父母都有催婚，但方力申就指自己經常耍太極，雖然心裡早已有計劃，但就不會對外透露詳情，不過就肯定絕對不會奉子成婚。

方力申 方力申又指父母都對Maple很滿意。（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申又指父母都對Maple很滿意。（圖片來源：IG@alexfongliksun）

網民大讚：覺得方力申現在成熟了

方力申在訪問中大談與女友的戀情，又強調自己對感情認真，雖然有部分網民對二人戀情送上祝福，看好方力申和女友葉萱的戀情：「覺得方力申現在成熟了！」、「方生係好有承擔，責任感男人！但對信邪教嘅人，就有保留」、不過亦有人指「而家冇要求，就係等你冇戒心防備心，到時離婚一筆過」、「方力申講得幾好聽，認真談戀愛，咁係啱啊浪費鄧麗欣十年時間，唔結婚就講明啦」等。

方力申 雖然方力申強調自己對感情非常認真，但網民就認為他浪費了Stephy 10幾年的時間。（圖片來源：IG@stboo）
雖然方力申強調自己對感情非常認真，但網民就認為他浪費了Stephy 10幾年的時間。（圖片來源：IG@stboo）

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圖片來源：TVB、IG@laurinda_ho、IG@missjni、IG@alexfongliksun

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