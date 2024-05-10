方力申承認「個底太花」致婚訊無期1事遭嫌棄未獲女友信任
方力申自爆未獲女友信任：我講咩佢都唔信
日前接受傳媒訪問的方力申，坦言拍拖至今依然未能獲得女友的信任。方力申就自嘲自己過去底太花、有太多新聞，令女友需要時間去認識八卦雜誌以外的自己。方力申指講咩女友都唔信，更自爆被女友話自己做戲太Chok，與平時的自己不一樣。
曾遇中年危機 1原因遲遲未結婚
方力申在訪問中提及到曾經遇上中年危機，並一度考慮過轉行，幸好去年出演《相約星期二》舞台劇，令他發現原來舞台劇能夠感動人，重新肯定自己。至於結婚一事，方力申就坦言還沒與女友認真討論過，雖然方力申有想過踏入人生另一階段、成家立室，但方力申就認為結婚不能兒戲，需要更多時間去與女友慢慢討論，並表示不希望結兩、三次婚，所以會慢慢考慮結婚一事。
過往緋聞多到數唔曬
過往多次傳出緋聞的方力申，曾經與馮盈盈、陳瀅、陳曉華、李彩華、何超蓮等人傳出緋聞。方力申亦坦言女友都有過問過以前緋聞，包括與馮盈盈的緋聞，不過每次都會如實回答。
方力申公開激讚女友葉萱3大優點
方力申在訪問中談到女友葉萱，方力申指與葉萱拍拖一年半，認為女方與自己非常合拍。方力申指曾經與女友一起秘密外遊，但女友並不喜歡逛百貨公司或名店，就算朋友幫忙待定推薦高級餐廳，女友反而只希望到普通餐廳用餐，性格樸素簡單。對女友讚不絕口的方力申，更指入行多年來，從未遇過一個像葉萱一樣的人。除了性格合拍之外，方力申又表示二人有共同興趣，包括看畫展和博物館。
方力申強調自己對感情認真承認被催婚
方力申除了在訪問中大讚女友各大優點之外，又多次強調自己對感情認真，每次拍拖都好認真。雖然父母都有催婚，但方力申就指自己經常耍太極，雖然心裡早已有計劃，但就不會對外透露詳情，不過就肯定絕對不會奉子成婚。
網民大讚：覺得方力申現在成熟了
方力申在訪問中大談與女友的戀情，又強調自己對感情認真，雖然有部分網民對二人戀情送上祝福，看好方力申和女友葉萱的戀情：「覺得方力申現在成熟了！」、「方生係好有承擔，責任感男人！但對信邪教嘅人，就有保留」、不過亦有人指「而家冇要求，就係等你冇戒心防備心，到時離婚一筆過」、「方力申講得幾好聽，認真談戀愛，咁係啱啊浪費鄧麗欣十年時間，唔結婚就講明啦」等。
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