方力申承認「個底太花」致婚訊無期1事遭嫌棄未獲女友信任

現年44歲的方力申自從去年公開與「氣質版馮盈盈」女友葉萱的戀情後，經常在訪問中提及對方，早前在接受訪問時更曾經大讚女友3大優點。日前再次接受傳媒訪問的方力申，竟然自嘲過去底太花，一直未獲得女友的信任，導致二人婚訊遲遲無期。

