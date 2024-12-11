聲生不息丨方力申穿粉紅西裝跳唱挑戰Anson Lo 網民狠批尷尬：唔好啦

《聲生不息‧大灣區》12月14日20:00在翡翠台開播，今季亦有多位香港藝人參與，包括陳小春、容祖兒、薛凱琪、方力申和衛蘭等人。方力申首集穿上粉紅西裝戰衣，跳唱舞王郭富城經典快歌，不過被網民紛紛留言狠批：「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」…

