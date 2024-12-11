聲生不息丨方力申穿粉紅西裝跳唱挑戰Anson Lo 網民狠批尷尬：唔好啦
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《聲生不息‧大灣區》12月14日20:00在翡翠台開播，今季亦有多位香港藝人參與，包括陳小春、容祖兒、薛凱琪、方力申和衛蘭等人。方力申首集穿上粉紅西裝戰衣，跳唱舞王郭富城經典快歌，不過被網民紛紛留言狠批：「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋」…
方力申穿粉紅西裝唱跳唱 畫面勁尷尬
方力申在《聲生不息‧大灣區》首集中，以粉色西裝戰衣登場，又跳又唱郭富城經典快歌《Para Para Sakura》。雖然方力申沒有唱足全首歌，但表情上都交足功課，到最後更Chok爆瘋狂抖眉，表情Chok到爆，連衛蘭都忍唔住大笑。
網民留言狠批：只要你唔尷尬，尷尬就係人哋
不過片段一出即惹來大批網民留言討論，雖然有部分網民大讚方力申好努力，願意挑戰長條，但亦有網民狠批方力申的表演非常尷尬，建議方力申唱自己作品會比較好：「只要你唔尷尬，尷尬就係人哋。唱返十分愛吧！」、「唱功要加强。 跳舞不能囉！」、「我感覺他這位方力申一定會給天王郭富城罵的，因為郭富城的舞蹈是很美麗的,给他踐踏了」、「請不起郭富城嗎？其實方力申自己唔計合唱歌都有啲代表作呀 ！做咩去唱人哋嘅歌？！」等。
一齊睇片：
https://www.youtube.com/watch?v=WFiLs-5qWpY&ab_channel=%E8%8A%92%E6%9E%9CTV%E9%9F%B3%E4%B9%90MangoTVMusic
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圖片來源：《聲生不息·大灣區季》、IG@ansonlht