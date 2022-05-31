方力申貪玩令胡美貽穿頭縫16針 事隔個半月未有認錯：絕對覺得係意外！
方力申終於蒲頭開腔
方力申於4月拍J2台節目令胡美貽受傷險破相，事發後他一直未有回應，這日方力申終於現身為港台微電影《出發2022》開工，並為整傷胡美貽一事解畫，可惜他似乎未感到有歉意，並強調只是一場意外。
方力申稱為胡美貽搵醫生、陪做手術
方力申被傳媒追問當時情況，他說：「我自己絕對覺得係一件意外，我亦都冇惡意想傷害對方啦！成個節目都係娛樂節目，玩嗰樣嘢都係懲罰嘅一種道具，我攞咗個懲罰嘅道具繼續去玩，件事發生咗我即刻幫佢聯絡醫生啦！幫佢搵最好嘅整容醫生啦！我仲安排埋醫院陪佢做埋手術，當時夜晚12點幾冇人畀錢都係幫佢畀錢，到依家有醫藥費包括覆診我都有畀，樂小姐同我講叫我畀晒先，公司有幫藝人買保險，希望可以幫我cover番條數嘅。我有keep住同Nicole(胡美貽)聯絡，亦都知道佢近況，佢都有send相我，啲新藥好好喎，疤痕好淺色囉！」說到底，方力申幫忙墊支付醫藥費，但整個訪問未有向受傷的胡美貽道歉﹗
方力申被指是罪魁禍首
42歲的方力申大唔透，終於玩出禍！今年4月中傳出《3日2夜》「元祖咪神」胡美貽拍攝J2節目期間撞穿頭需送院縫16針，當時有指意外源頭是因為小方貪玩令胡美貽否認受傷，不過胡美貽就曾否認，只表示傷口很痛，需要時間復原。
方力申對胡美貽瘋狂出擊
有片有真相，終於有人公開當日在拍攝場地的CCTV，令胡美貽受傷過程全曝光，片中見方力申在等埋時拿著「鬼口水」對住胡美貽，不停追住對方整蠱，好似想把「鬼口水」撻落胡美貽面上，方力申窮追不捨，胡美貽好像失控一樣瘋狂閃避，一不小心撼到額頭，她即掩住個頭痛到跳起，方力申見事態嚴重，伸手想摸胡美貽額頭查看傷勢，被胡美貽阻止，之後畫面更看到她跪地暈倒，現場工作人員即湧上前。
胡美貽：我會唔會傻咗㗎？
除了事發經過外，更有另一條短片見到胡美貽送院前坐在地上，有工作人員為她按著傷口，表示要送她去急症室，胡美貽表現冷靜對鏡頭笑言：「我會唔會傻咗㗎？梗係唔會，我平時都夠傻。」疑似傷人者的方力申就叫工作人員按實女方傷口，仲叫胡美貽「坐喺度先。」短片咁就完結。
胡美貽擔心會破相
女藝人靠塊面搵食，胡美貽意外後為維護方力申並未有公開真相，回應傳媒時還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事。其後，胡美貽一直留在家中休養，她最擔心是傷口留疤會破相，更要食藥止痛。熱愛戶外活動的胡美貽更因為傷口不能沾水、曬太陽，日日留家非常苦悶，還要食得清淡以免傷口發炎或者疤痕變深色。