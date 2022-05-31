方力申貪玩令胡美貽穿頭縫16針 事隔個半月未有認錯：絕對覺得係意外！

今年4月中28歲落選港姐胡美貽，因拍攝無綫J2台新節目時意外受傷，要送院縫16針，之後有人公開了當日拍攝現場的絕密片段，揭露當時全因方力申拎住鬼口水整蠱胡美貽玩出禍，令她失控閃避撼到額頭，當場痛到跪地暈倒。事隔個半月，方力申終開腔回應此事，仲話自己已經負責支付胡美貽的醫藥費，但原來只係幫手墊支！？