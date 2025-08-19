45歲方力申宣布喜訊 帶病上陣世錦賽連奪三面金牌 首曬大肚老婆全家福
方力申新加坡帶病出戰 連奪三金創紀錄
方力申日前遠赴新加坡參與世界先進游泳錦標賽，在男子45-49歲組別中連環報捷，於200米背泳、200米個人四式以及400米個人四式三項賽事中，橫掃三面金牌，刷新個人紀錄，實力驚人！但原來這次勝利得來不易，方力申自爆是帶病上陣，更在比賽中途經歷重重波折。他透露參加完第一項賽事後，便要匆匆趕往廣西出席演出，之後再由廣西趕回新加坡繼續作賽。他坦言：「在飛機睡了只有兩個小時，免疫力低還得了感冒，信心當然有所影響。」幸好在太太和隊友的打氣下，他最終在主項400米個人四式中，游出比去年多哈世錦賽快7秒的佳績，勇奪金牌，毅力非凡。
方力申賽後感性發文 「女兒見證金牌太完美」
賽後，方力申在社交平台發表長文分享心路歷程，更首次曬出「一家五口」的全家福，相中除了有父母和弟弟，更有已懷孕6個月的太太葉萱（Maple）。相中葉萱穿上灰色衛衣外套，腹部明顯隆起，但四肢依然纖瘦，幸福滿瀉。方力申興奮地寫下感言，將榮耀歸於家人，特別是即將出生的女兒：「能在我父母，弟弟，太太，還有今年要出生的女兒一起見證我這塊金牌，真的是太完美。」他又特別感謝太太一直留守在新加坡等候他從廣西工作回來，默默支持，成為他最強大的後盾，字裡行間流露出對家人的愛意，場面溫馨感人。
方力申退役15年重返泳壇 自揭當年急流勇退真相
方力申自2000年悉尼奧運後淡出泳壇，投身演藝圈發展，直至2018年才重返泳池積極操練，至今已退役超過15年。這次以45歲之齡再創高峰，他亦不禁感觸，認為自己的游泳潛力並未在巔峰時期完全發揮。他剖白當年急流勇退的決定，直言若非加入演藝圈，他本會留在美國升學，加入大學泳隊繼續奮鬥至少4年。他充滿信心地表示：「我是有充分理由相信，我的運動潛力不是在我2000年20歲的時候就到頂，我只是沒有繼續練下去而已。」這番話揭示了他對游泳的熱愛從未減退，也為今次王者歸來寫下最佳註腳。
方力申爸爸獨家分析致勝關鍵 揭開香港泳壇當年秘辛
能夠在退役多年後重上顛峰，除了驚人毅力外，方力申亦分享了爸爸對他成績突飛猛進的獨到分析。他引述爸爸的觀點，揭示了當年香港泳壇的秘辛，認為今次勝利的關鍵在於訓練模式的轉變。方力申寫道：「我爸爸覺得是因為那個年代在香港比較少有全職的游泳運動員，我是以業餘的訓練規劃去挑戰他們專業的訓練模式，但是現在大家都是業餘選手，所以我們的距離就拉近了。」這個分析點出，當年他以業餘身份挑戰世界級專業選手，難免有差距；如今在先進組比賽中，大家同為業餘愛好者，令他的實力得以真正展現，也解釋了為何他能與昔日奧運對手再度同場競技時，成績差距大幅拉近。
