45歲方力申宣布喜訊 帶病上陣世錦賽連奪三面金牌 首曬大肚老婆全家福

現年45歲的前港隊「飛魚王子」方力申今日（19日）傳來驚人喜訊，繼今年情人節宣布結婚、6月公布老婆懷孕後，日前竟在世界先進游泳錦標賽中帶病上陣，更一舉連奪三面金牌，戰績輝煌！他賽後更首次曬出一家五口全家福，罕有曝光老婆葉萱6個月的明顯孕肚，但手腳依然纖瘦，狀態極佳。究竟他是如何克服病痛與舟車勞頓，再創個人游泳生涯高峰？