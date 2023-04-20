方力申女友葉萱Maple受訪嚎哭情緒崩潰：公開性侵後有公司拒絕聘用
方力申女友葉萱接受訪問嚎哭情緒崩潰
葉萱赴韓為性侵案出庭作供時，接受了韓國MBC電視台《PD手冊》的訪問。葉萱在接受訪問時表示自己只公開了事件真相的十分之一，家人在收看紀錄片時都感到非常痛心。當提及到要將性侵細節逐一仔細陳述的時候，葉萱突然崩潰嚎哭，要在身旁的父親安撫才平靜下來，場面令人心酸。
葉萱父親首次就事件開腔
葉萱父親亦在節目中首次為事件開腔，他表示女兒葉萱的遭遇令自己非常心痛：「發生在我女兒身上的事件令我非常痛心，但同時我亦以我的女兒為榮。雖然她要承受所有的痛苦，但依然有勇氣為事件出頭。」
葉萱感激港人支持 同時受公司拒絕入職
葉萱在節目中提及到Netflix《以神之名》播出後，在香港引起很大的迴響，不少香港人都留言支持；但同時自己亦變得更加難找工作：「本來說會聘請我的公司，在紀錄片和新聞上架後，卻改口表示因為現時情況，未能夠聘用我。」葉萱亦表示自己從未後悔公開身份，並且認為公開身份有助證明事件的真偽，她更揚言：「我臨死之前一定會控告那個人，並且將真相公諸於世。」
方力申唔陪出庭 屬女友爸爸意願 講明️唔會接機️不欲Maple曝光
Viu1HK報導：方力申噚晚出席慈善晚宴活動，一向樂於做善事嘅佢，透露之後仲會參加埋單車百萬行添！講到女友葉萱Maple 4月3號喺韓國出席聆訊指證攝理教教主鄭明析性侵案，小方之前話想陪女友去韓國，但最終留喺香港，佢解釋女友家人最終決定由Maple爸爸陪對方去，所以未有同行。
對於有報導指Maple而家住喺安全屋，小方就話係當地警察安排，知道女友安全所以唔擔心，希望成件事快啲完結，回復正常生活，仲話希望大家俾多啲空間女友。佢仲話一定唔會去接機，因為自己唔係高調嘅人，女友都唔想俾人影到。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看